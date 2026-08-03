Crèches fermées en urgence en Isère : de "graves manquements" soulevés, ce que l'on sait

Plusieurs microcrèches du réseau Callihop ont été fermées en urgence par le conseil départemental de l'Isère. L'affaire d'un bébé secoué et d'autres manquements sont dans le viseur.

Des fermetures en urgence. Le département de l'Isère a pris plusieurs arrêtés mi-juillet pour fermer à titre provisoire et sans attendre, plusieurs microcrèches du réseau Callihop, fondé il y a 14 ans. Selon les informations d'ICI Isère, l'arrêté a été pris le 9 juillet dernier pour la microcrèche Herriot de Bourgoin-Jallieu - siège social du réseau - sur consultation de la protection maternelle et infantile (PMI).

Mais cette microcrèche n'est pas la seule concernée dans le secteur. L'arrêté concerne plusieurs établissements appelés "GarderieLand", comme à Morestel, Chavanoz et Saint-Chef. La PMI de l'Isère a relevé de "graves manquements", notamment des négligences dans l'affaire d'un bébé secoué, un événement qui a mis en lumière d'autres dysfonctionnements au sein de ces établissements.

Le département de l'Isère fait état d'une "professionnelle qui secoue un bébé le 2 avril dernier", un acte qui n'a été suivi d'aucun appel au 15. Aucune sanction n'a été prononcée contre la professionnelle en question. Le département reproche à Callihop d'avoir "déplacé cette même professionnelle vers d'autres structures du groupe", peut-on lire dans les colonnes du site d'informations locales.

"On laisse des équipes livrées à elles-mêmes, mal payées, épuisées"

Mis ce n'est pas tout : un manque d'effectifs, un problème de qualification du personnel ainsi qu'un manque de matériel d'hygiène et d'approvisionnement en alimentation qui "altère les conditions d'accueil des enfants" ont été relevés à Morestel, d'après la PMI. "Déjà quand on parlait des alertes, ce n'était ni entendu ni pris en compte (...) quand on laisse des équipes livrées à elles-mêmes, en sous-effectif, mal payées, sous-considérées, diminuées, épuisées...", soupire une ex-salariée de la micro crèche Callihop de Morestel, auprès d'ICI Isère.

Quid des parents ? Ils n'ont pas été informés de ces faits avant... le lundi 27 juillet, date de la fermeture immédiate des micro-crèches citées ci-dessus. Le département justifie cette décision brutale en raison de la gravité des faits évoqués, laissant les familles sans solution de garde. Celles qui faisaient garder leurs enfants chez Callihop ont créé un collectif qui regroupe 30 familles, publié une lettre ouverte à la direction qui dénonce son silence et demandé à ce que toute la lumière soit faite sur les conditions d'accueil des enfants.

Contacté par ICI Isère, le patron et fondateur de Callihop, Éric Giordano, qui est aussi conseiller municipal à Bourgoin-Jallieu, assure que l'ensemble des accusations sont fausses. Il dit s'entourer en ce moment d'avocats pour étudier "la riposte". À ce stade, le maire de Bourgoin-Jallieu, Vincent Chriqui, n'envisage pas de limoger son conseiller municipal, qu'il qualifie de "très compétent" et annonce attendre la conclusion des procédures en cours dans ce dossier.