Météo de demain : où fera-t-il le plus chaud mardi ? Les températures à Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg...

La météo de demain, mardi 4 août, annonce du changement côté températures. Des différences significatives seront observées entre certaines grandes villes.

La France fait face à un pic de chaleur ce lundi 3 août, qui remonte jusqu'au nord du pays. Au vu de cette surchauffe, la nuit sera tropicale avec souvent plus de 20 degrés, surtout sur le flanc est et jusqu'à la région parisienne, avec des minimales à 25/26 dans le sud-est. La météo de demain s'annonce légèrement différente. Ce mardi 4 août, l'air océanique va regagner du terrain par le nord-ouest. Le temps sera plus respirable, mais la chaleur persistera dans l'est. Dans le quart sud-est, il fera encore entre 31 et 35°C, précise La Chaine météo.

"L'après-midi, excepté dans la capitale, sur l'extrême Nord-Est et de la vallée du Rhône à l'arrière-pays méditerranéen où il fera encore 32 à 34 degrés, voire 35 en plaine d'Alsace, les températures sont en baisse sensible. Il fera en général 28 à 31 degrés, 22 à 27 sur les côtes de Manche et la façade atlantique", résume Météo-France.

Quelles températures ce mardi à Paris, Nantes, Bordeaux ou Marseille ? Pic attendu à Strasbourg

Ainsi, à Paris, quelques degrés seront perdus avec une température maximale de 33°C contre 37°C ce lundi. De même à Nantes avec 27°C contre 33°C ou à Rennes avec 29°C contre 34°C. Il fera aussi jusqu'à 31°C à Bordeaux et 26°C à Biarritz. Les grandes villes de l'est conserveront, pour leur part, des niveaux de chaleur plus importants : 35°C à Strasbourg, 33°C à Metz, 34°C à Vichy et jusqu'à 36°C à Lyon. Le temps peut donc être encore lourd. Sur le pourtour méditerranéen, il est aussi attendu 30°C à Marseille et à Nice contre 33°C à Perpignan. Il pourra faire un peu plus chaud dans les terres.

Le début d'une chute progressive des températures

Les orages se prolongeront dans la nuit, mais devraient être moins nombreux mardi et plus localisés sur les reliefs et dans l'est. Le risque devrait se placer sur le Gard et les Bouches-du-Rhône puis remonter vers la Bourgogne-Franche-Comté, mais aussi s'élargir au sud vers la PACA. Ils pourront aider à faire baisser les températures mercredi. Ailleurs, il fera beau malgré un peu de grisaille matinale en Bretagne pouvant s'accompagner de quelques gouttes de pluie. Cet air plus humide limite le risque d'incendies sur l'ouest du pays, mais il reste très élevé sur le pourtour méditerranéen.

Au fil de la semaine, la chaleur deviendra plus modérée sur la moitié nord, puis sur une grande partie du pays et seul le sud-est fera encore face à des températures élevées. L'indicateur thermique national devrait baisser jusqu'au moins vendredi, pour se rapprocher des normales de saison.