Fuite de données chez Intermarché : 300 000 clients touchés et des données sensibles dérobées, voici ce qu'il faut surveiller

Des informations clients ont été dérobées lors d'une fuite de données chez Intermarché. Les concernés doivent être très vigilants.

Une cyberattaque a touché le Groupement Mousquetaires et particulièrement les clients de l'enseigne Intermarché. Le distributeur l'a annoncé à l'AFP ce lundi 3 août : il a décompté près de 300 000 clients du drive dont les données ont été volées la semaine dernière. "A ce jour, 287 605 clients du service drive Intermarché", sur un total d'"environ 2 millions", ont "été identifiés comme concernés par l'incident et ont été informés", a assuré le distributeur.

Les données subtilisées sont notamment les "noms, prénoms, numéros de téléphone, adresses postales, dates de naissance, numéros de carte de fidélité ainsi que certaines informations relatives à leurs commandes en ligne". Le distributeur a toutefois avancé que les données bancaires ont été protégées ainsi que les montants des cagnottes fidélité. Les adresses électroniques des clients n'ont pas non plus circulé.

Intermarché appelle à la vigilance face à de possibles faux messages et appels

Des investigations complémentaires sont en cours afin de savoir si d'autres utilisateurs ont été touchés. Le groupe a signalé les faits à la Cnil (Commission nationale de l'informatique et des libertés) et a déposé plainte. Dès la détection de la fuite, le groupe aurait mis en place des mesures pour bloquer l'accès et mettre fin au plus vite à l'activité suspecte.

Les clients concernés ont été informés par mail par Intermarché et sont appelés à la prudence. Leurs informations personnelles pourraient servir à des tentatives d'hameçonnage ou d'escroquerie. Ils pourraient notamment recevoir des messages ou des appels faussement attribués à Intermarché. Dans ces derniers, les escrocs peuvent demander de cliquer sur un lien ou de communiquer ses coordonnées bancaires, par exemple. Il ne faut surtout pas le faire. Cela peut utiliser le prétexte d'une soi-disant commande en attente, d'un problème de livraison ou encore d'un remboursement fictif.