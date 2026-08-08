Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 8 août 2026 [EN LIGNE]

LOTO. La somme de 8 millions d'euros était mise en jeu ce samedi 8 août 2026 à l'occasion d'un nouveau tirage Loto. Découvrez les résultats en direct.

Aviez-vous les bons numéros sur votre grille Loto ? Un nouveau tirage avait lieu ce samedi 8 août. La Française des Jeux (FDJ) promettait un joli jackpot au vainqueur. La somme de 8 millions était à remporter. Pour empocher le pactole, il fallait donc trouver la combinaison gagnante, c'est-à-dire les cinq numéros gagnants ainsi que le numéro Chance. Les résultats du Loto sont tombés, voici ce qu'il fallait jouer ce samedi 8 août :

Résultats du Loto du 8 août 2026 : 4 - 6 - 22 - 36 - 37. Numéro chance : le 3

Décrocher le gros lot au Loto reste un exploit. Ce samedi, la FDJ annonce d'ailleurs que le jackpot n'a pas été remporté. La probabilité de trouver la combinaison gagnante est d'environ une chance sur… 19 millions. Néanmoins, si une partie de la combinaison se trouve sur votre grille, vous allez pouvoir récupérer un peu d'argent. Il existe plusieurs rangs de gains au Loto. Donc regardez bien les résultats et les numéros qui se trouvent sur votre grille. Plus vous avez de numéros corrects, plus vos gains augmentent !

Loto du 8 août 2026 : quels étaient les codes gagnants permettant de remporter 20 000 euros ?

D 1826 3389

F 0495 6874

G 2751 3427

I 4366 8388

J 4690 8214

J 7906 8504

L 7899 8866

N 8500 1777

O 3098 6381

V 1014 1360

Bientôt un nouveau tirage Loto

Le prochain tirage du Loto aura lieu ce lundi 10 août. Les tirages du Loto ont lieu trois fois dans la semaine, aux mêmes jours. Ils ont lieu le lundi, le mercredi ainsi que le samedi. Il est important de savoir que la cagnotte augmente d'un million d'euros à chaque tirage si le jackpot n'est pas remporté. La somme minimale pouvant être mise en jeu au Loto est de 2 millions d'euros.

Comme à chaque fois au Loto, vous aurez jusqu'à 20h15 pour tenter votre chance. Avez-vous déjà votre stratégie en tête pour ce prochain tirage ? Est-ce que vous comptez jouer vos numéros fétiches ou alors laisser le hasard décider pour vous ?