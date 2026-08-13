Grève des pompiers : que demandent-ils, pourquoi sont-ils en grève ce jeudi 13 août ?

Ce jeudi 13 août, alors qu'un mouvement de grève est en cours, une intersyndicale de pompiers en grève doit être reçue par le ministre de l'Intérieur.

C'est une mobilisation qualifiée d'"historique". Ce jeudi 13 août 2026, neuf syndicats de sapeurs-pompiers appelaient à la grève. Dans leur préavis de grève, les organisations appellent à se mobiliser "par tous les moyens légaux dont ils disposent, qu'il s'agisse de participer à la grève, de porter un signe distinctif, de participer aux initiatives organisées localement ou de relayer largement cet appel". Les soldats du feu dénoncent, entre autre, un manque de financements.

Moins d'un mois après le départ du mégafeu de la forêt de Saumos, qui a ravagé plus de 42 000 hectares et détruit 240 maisons, les pompiers dénoncent une colère et un "ras le bol" existants depuis plus de 10 ans. Jeudi à midi, le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez recevra les syndicats. Ces derniers lui porteront trois revendications principales. Ils vont, entre autres, réclamer plus de moyens en termes d'engins et d'équipements. "Pour le moment ce n'est pas à la hauteur. Il faut désormais qu'ils soient conformes et en adéquation avec les nouveaux phénomènes climatiques plus violents", a expliqué le lieutenant Ludovic Goblet à FranceInfo.

Les syndicats demandent également une augmentation du personnel, dénonçant l'absence d'augmentation des effectifs de sapeur-pompiers professionnels ces dix dernières années. Aujourd'hui, les sapeur-pompiers volontaires représentent 80 % des effectifs. "On demande enfin que la santé et la sécurité des personnels deviennent une priorité. Il faut un véritable suivi de la santé des agents et une meilleure reconnaissance de certaines maladies liées à notre activité", ajoute Ludovic Goblet. "Certains cancers, par exemple, doivent pouvoir être reconnus comme des maladies professionnelles."

Les syndicats assurent que les mégafeux qui ont déjà causé la mort de quatre pompiers cet été ne sont que "la goutte de trop" et que ces revendications ne sont pas récentes. En 2019 déjà, entre 7000 et 10 000 avaient déjà manifesté partout en France contre le manque de moyens et d'effectifs. En 2020, plusieurs manifestations avaient dégénéré, aboutissant à 14 membres des forces de l'ordre et 14 pompiers blessés.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a, pour l'instant, annoncé une mission pilotée par sept parlementaires avec pour objectif de proposer de nouvelles mesures contre les feux de forêt.