Grève des pompiers : un nouveau jour de grève annoncé le 29 septembre, que demandent-ils ?

Alors qu'un mouvement de grève était en cours ce 13 août, une intersyndicale de pompiers a appelé à une nouvelle mobilisation le 29 septembre 2026 après avoir été reçue par le ministre de l'Intérieur.

"On est très déçus". Après avoir été reçus, ce jeudi 13 août, par le Ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez, les pompiers appellent à une nouvelle journée de mobilisation nationale le 29 septembre 2026. Les soldats du feu dénoncent un manque d'actions concrètes, un manque de financements et de gros besoins humains.

Moins d'un mois après le départ du mégafeu de la forêt de Saumos, qui a ravagé plus de 42 000 hectares et détruit 240 maisons, les pompiers souhaitaient aujourd'hui faire entendre leur colère et leurs "ras le bol" existants depuis plus de 10 ans. Reçus par le ministre de l'Intérieur Laurent Nuñez à midi, les syndicats estiment ne pas avoir été entendus. "Pour répondre à la suite du mouvement, sauf surprise extraordinaire qui serait contenue dans le projet de loi (de la sécurité civile), il y aura une mobilisation intensive, sûrement de la plus grande ampleur qu'a connu le métier de sapeurs-pompiers", a prévenu Xavier Boy, porte-parole de l'intersyndicale des pompiers, à la sortie du rendez-vous.

"L'ensemble des sapeurs-pompiers" et "les agents techniques administratifs" sont donc appelés à "rejoindre la capitale pour manifester" le 29 septembre prochain. Pour l'intersyndicale, le projet de loi de la sécurité civile ne comprend "aucune mesure concrète".

L'intersyndicale des soldats du feu avait rendez-vous avec le ministre de l'Intérieur pour porter trois revendications principales. Ils réclament plus de moyens en termes d'engins et d'équipements. "Pour le moment ce n'est pas à la hauteur. Il faut désormais qu'ils soient conformes et en adéquation avec les nouveaux phénomènes climatiques plus violents", expliquait le lieutenant Ludovic Goblet à FranceInfo avant de rencontrer Laurent Nuñez.

Augmentation des effectifs, meilleur suivi de la santé et de la sécurité... Quelles sont les demandes des pompiers ?

Les syndicats demandent également une augmentation du personnel, dénonçant l'absence d'augmentation des effectifs de sapeur-pompiers professionnels ces dix dernières années. Aujourd'hui, les sapeur-pompiers volontaires représentent 80 % des effectifs. "On demande enfin que la santé et la sécurité des personnels deviennent une priorité. Il faut un véritable suivi de la santé des agents et une meilleure reconnaissance de certaines maladies liées à notre activité", ajoutait Ludovic Goblet. "Certains cancers, par exemple, doivent pouvoir être reconnus comme des maladies professionnelles."

Les syndicats assurent que les mégafeux qui ont déjà causé la mort de quatre pompiers cet été ne sont que "la goutte de trop" et que ces revendications ne sont pas récentes. En 2019 déjà, entre 7000 et 10 000 avaient déjà manifesté partout en France contre le manque de moyens et d'effectifs. En 2020, plusieurs manifestations avaient dégénéré, aboutissant à 14 membres des forces de l'ordre et 14 pompiers blessés.

Le Premier ministre Sébastien Lecornu a, pour l'instant, annoncé une mission pilotée par sept parlementaires avec pour objectif de proposer de nouvelles mesures contre les feux de forêt.