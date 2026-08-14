Météo du week-end du 15 août : oui, les températures vont enfin baisser mais une mauvaise nouvelle guette

Les températures devraient baisser à partir de demain dans plusieurs départements français. Des orages sont également attendus.

Ouf, courage, vous voyez le bout de cette 5e canicule de l'été ! Les températures insupportables de ces derniers jours devraient commencer à baisser tout doucement à partir du samedi 15 août, premier jour du répit tant attendu selon les dernières prévisions météo. La canicule a connu son pic cette semaine entre jeudi et vendredi et le mercure devrait légèrement redescendre ce week-end du 15 août. De nombreux passages orageux ont tout de même été annoncés. 75 départements restent en vigilance orange canicule ce vendredi en fin de journée.

Côté températures, le retour à la normale sera progressif. Les maximales atteindront samedi 27 à 32 degrés du Nord Pas-de-Calais à la Bretagne et sur la façade atlantique, localement 23 à 26 sur les côtes de Manche. Une bonne nouvelle pour ceux qui veulent respirer après une semaine étouffante. Sur le reste du pays, la baisse des températures sera malheureusement bien plus lente. On atteindra 32 à 36 degrés à l'Ouest, de 36 à 39 sur le Grand Est, le Berry, la Bourgogne et des plaines de Rhône-Alpes à l'arrière pays méditerranéen. Il fera 32 à Paris avec quelques averses en fin de journée, 31 à Marseille, 36 à Lyon et jusqu'à 37 à Limoges et à Metz.

Gare aux orages ce week-end du 15 août !

Cette baisse des températures est aussi le fait de l'arrivée d'un front orageux, ce qui va créer un nouveau point de vigilance. Dès le matin samedi, plusieurs gros orages devraient circuler sur l'ouest de la Nouvelle Aquitaine et des Pays de la Loire au nord de la Seine. Les orages seront localement plus forts sur les Pyrénées et les Alpes du sud, donnant même des averses de grêle par endroits. Des orages sont également attendus en montagne, précise La Chaîne Météo. En fin d'après-midi et en soirée, les orages pourraient encore se renforcer et s'étendre sur le Sud-Ouest. Les côtes méditerranéennes resteront à l'écart du risque orageux.

© La Chaine Meteo

Dimanche 16 août, le risque orageux se décalera vers le sud et l'est. De nouveaux orages, parfois violents, sont attendus de l'Occitanie jusqu'à Auvergne-Rhône-Alpes, aux Alpes et au sud-est. Fortes pluies, grêle et rafales puissantes seront à surveiller. A Nice et en Corse, quelques orages sont également attendus, les températures devraient monter jusqu'à 34 l'après-midi. Sur la côte atlantique, prévoyez 27 degrés. Cette fois, la baisse des températures se fera davantage ressentir avec 28 degrés prévus à Paris et Bordeaux dimanche, 29 à Rennes ou Marseille, 25 à Lille ou Biarritz alors que les 30 degrés feront encore de la résistance dans l'Est de la France, à Strasbourg, Belfort et même jusqu'à Lyon.