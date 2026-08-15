Résultat du Loto (FDJ) : le tirage du samedi 15 août 2026

LOTO. Le tirage du Loto de ce samedi 15 août 2026 mets en jeu un jackpot de 2 millions d'euros. Les résultats seront communiqués sur cette page vers 21 heures.

Ce samedi 15 août 2026, la FDJ propose un jackpot de 2 millions d'euros pour son tirage du Loto. Dix gagnants sont également tirés au sort grâce aux codes Loto attribués lors de la validation de leur grille, chacun remportant 20 000 euros. Pour décrocher le jackpot, les joueurs doivent trouver les cinq bons numéros ainsi que le numéro Chance. Les grilles pouvaient être validées jusqu'à 20 h 15, les résultats étant publiés à partir de 20 h 45.

Chaque semaine, lorsque le jackpot n'est pas remporté, sa valeur augmente d'un million d'euros. Les tirages du Loto sont organisés chaque lundi, mercredi et samedi. Les joueurs peuvent valider leur grille en ligne ou chez un commerçant partenaire jusqu'à 20 h 15 le jour du tirage. Les probabilités de remporter le gros lot sont d'environ une sur 19 millions. Gagner le jackpot reste donc extrêmement improbable. Par ailleurs, les jeux d'argent et de hasard comportent des risques d'addiction et sont strictement réservés aux personnes majeures.

Que deviennent les gains non réclamés du Loto ?

En France, les gagnants disposent de 60 jours pour réclamer leurs gains au Loto, contre 30 jours pour les jeux de grattage. Passé ce délai, les sommes non réclamées suivent deux règles distinctes. Les jackpots de rang 1, correspondant notamment aux joueurs ayant trouvé tous les bons numéros, sont récupérés par la FDJ puis redistribués sous forme de cagnottes exceptionnelles ou d'offres promotionnelles. Entre 2020 et 2022, plus de 200 millions d'euros de gains n'ont ainsi jamais été réclamés. Pour les gains de rang 2, en revanche, les sommes reviennent directement à l'État depuis l'entrée en vigueur de la loi Pacte en 2019 et alimentent les finances publiques.