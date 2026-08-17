Canicule de l'été 2026  : c'est fini pour de bon ? Ce qu'annoncent les prévisions météo

La cinquième canicule touchant la France touche à sa fin et celle-ci ne devrait pas être suivie d'un nouvelle épisode de chaleur selon les prévisions météo.

La cinquième canicule de l'été 2026 touche à sa fin et elle pourrait être la dernière. La baisse des températures observée au cours du week-end se poursuit ce lundi 17 août, si bien que seule la vallée du Rhône est encore soumise à de fortes chaleurs. Les vigilances orange canicule encore en vigueur en Ardèche, dans les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, le Var et le Vaucluse devraient toutefois être levées dès 6 heures mardi matin selon les prévisions de Météo-France.

Une baisse des températures progressive, comme après les précédentes canicules observées depuis le mois de mai, qui va cependant "devenir beaucoup plus franche à partir de jeudi" selon les prévisions de la Chaîne météo. Ce sont 5 à 10 degrés qui vont être perdus dans toues les régions de France, et sans doute plus dans les territoires ayant été exposés aux températures les plus élevées. Des chutes de 12 à 15 degrés sont même envisagées d'ici la fin de semaine. "Ainsi, des maximales encore proches de 30 à 35°C mercredi dans de nombreuses régions pourraient laisser place à seulement 22 à 27°C vendredi", anticipe la Chaîne météo.

Une chute brutale des températures qui pourrait faire plafonner les maximales sous les normales de saison pour la première fois depuis la fin du mois de juin. Le contraste s'annonce saisissant, même si le temps restera doux avec des après-midi comprises entre 20 et 27 degrés.

© La Chaine météo

Plus qu'une baisse drastique des températures, c'est une baisse durable qui est annoncé par la Chaîne météo. "Les dernières tendances privilégient désormais davantage l'influence océanique pour la deuxième quinzaine d'août, avec des températures globalement plus proches des normales et un temps potentiellement plus changeant", rapporte le média spécialisé. Des pluies irrégulières sont jugées possibles pour la semaine du 17 au 23 août et le temps pourrait être "très instable" du 24 au 30 août sous l'effet d'une goutte froide ou d'un système dépressionnaire au-dessus de l'Europe. Les tendances n'annoncent donc pas de sixième canicule pour la fin du mois d'août.

Quid du mois de septembre ? La rentrée pourrait se faire sous un temp plus doux et plus sec avec une légèrement remontée des températures. La Chaîne météo limite toutefois cette hausse à un degré au-dessus des normales de saison, avec des valeurs comprises entre 21 et 28°C au nord du pays et allant de 26 à 32°C au sud, pas assez donc pour évoquer une nouvelle potentielle canicule. Les prévisions à 15 jours étant moins fiables, elles sont susceptibles d'évoluer d'ici là, mais les signaux ne vont pas dans le sens d'une fin d'été caniculaire. Pour le moment.