Sophie Adenot : suivez sa sortie dans l'espace en direct, les coulisses de sa préparation

Sophie Adenot devient la première astronaute française à réaliser une sortie extravéhiculaire dans l'espace depuis l'ISS ce mardi 18 aout 2026. Une mission de plusieurs heures pour laquelle elle s'est longuement préparée.

Onzième astronaute tricolore et deuxième femme française à se rendre dans l'espace, Sophie Adenot va devenir la première Française à réaliser une sortie extravéhiculaire depuis la Station spatiale internationale (ISS) ce mardi 18 août 2026. "Ce sera à mon tour", s'est réjouie l'astronaute sur ses réseaux sociaux.

Sophie Adenot ne sera pas la seule à s'aventurer dans l'immensité de l'espace - les missions extravéhiculaires depuis l'ISS s'opérant toujours en binôme par mesure de sécurité. Elle sera accompagnée de l'astronaute américain Anil Menon, arrivé sur l'ISS en juillet 2026, soit cinq mois après la spationaute tricolore.

Cette sortie dans l'espace doit permettre de mener à bien la mission américaine "Spacewalk 97". "Anil et moi sortirons dans le vide spatial pour remplacer une antenne SGANT – un équipement essentiel qui permet les échanges entre le Centre de contrôle à Houston et la Station spatiale internationale", a expliqué Sophie Adenot sur son compte Facebook. Le binôme va remplace "une ancienne antenne de transmission de données et de communications à haut débit par une antenne de rechange" sur "le segment de poutre Z1 de la station spatiale internationale", a précisé la NASA.

La sortie extravéhiculaire de Sophie Adenot et Anil Menon sera retransmise en direct par l'agence spatiale européenne (ESA) et son pendant américain (NASA). L'agence européenne indique que l'événement peut être suivi sur sa chaîne Youtube à partir de 13 heures en France, mais que l'opération ne débutera qu'aux alentours de 14h35.

Plus de six heures en dehors de l'ISS

Sophie Adenot et Anil Menon "passeront environ six heures et demie dans le vide spatial pour cette opération de maintenance en haute altitude", ajoute l'agence spatiale américaine. Les deux astronautes seront cependant équipés de façon à pouvoir tenir une dizaine d'heures dans l'espace avec un réserve d'eau et d'oxygène adaptée.

Durant leur sortie en dehors de l'ISS, Sophie Adenot et Anil Menon seront rattachés à la station spatiale par un câble en acier les empêchant d'être emportés dans l'espace. Mais lors de leur progression sur l'ISS jusqu'à l'antenne devant être remplacée, ils devront se détacher momentanément et se raccrocher plus loin. C'est pourquoi, les astronautes sont équipés d'un "propulseur de secours (SAFER) leur permettant de revenir près de l'ISS lors des manœuvres réalisées sans longe de sécurité. Ces propulseurs autonome sont chargés d'azote comprimé que les astronautes libèrent en petite quantité pour se rapprocher de l'ISS.

Des heures d'entrainement et de préparation pour Sophie Adenot

Les sorties extravéhiculaires dans l'espace sont parmi les missions "les plus exigeantes du métier d'astronaute" souligne Sophie Adenot et demandent de l'entraînement et surtout une longue préparation. La Française a déjà effectué une reconnaissance dans le bassin d'entraînement du centre de formation de l'Agence spatiale européenne à Cologne et s'est préparée dans les installations américaines de Houston, notamment le laboratoire de flottabilité neutre ou neutral buoyancy laboratory (NBL) en anglais, avant de s'envoler pour l'ISS. Ce sont plus de 150 heures que l'astronaute a passé à s'entraîner sous l'eau dans des conditions imitant celles qu'elle rencontrera au milieu de l'espace avec sa combinaison et son scaphandre pour seules protection.

"Une sortie dans l'espace commence bien avant l'ouverture du sas, avec d'innombrables heures de travail en amont : préparation des scaphandres, recharge et remplacement des batteries, inspection des longes de sécurité, organisation du matériel que nous emporterons à l'extérieur, entretien du propulseur de secours (SAFER) et bien plus encore", énumère l'astronaute sur Facebook. Une préparation qui se déroule avant le départ pour l'ISS pour que chaque astronaute puisse travailler avec une ingénieur dédié pour "adapter minutieusement le scaphandre afin qu'il soit le plus confortable possible". A quelques heures de sa première sortie extravéhiculaire depuis l'ISS, Sophie Adenot assure être "prête".

Dernières mises à jour