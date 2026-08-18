Tirage de l'Euromillions : le résultat du 18 août 2026 [EN LIGNE]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 37 millions d'euros étaient en jeu. Quelqu'un a-t-il trouvé les résultats ?

Tirage Euromillions somme toute plutôt classique ce mardi 18 août 2026. La Française des jeux et ses homologues européens proposaient 37 millions d'euros aux joueurs. Mais peu après le tirage, une certitude : personne n'a trouvé les résultats gagnants. En effet, sur le site de la Française des jeux, 49 millions d'euros sont proposés pour le prochain tirage. Or, en cas de victoire ce mardi, les joueurs n'auraient été invités à trouver le bon résultat que pour remporter 17 millions d'euros vendredi, soit la cagnotte minimale qui puisse être mise en ligne.

Bonne nouvelle toutefois : deux grilles ont parié sur les cinq bons chiffres et l'un des numéros étoile. Chacune permet à son propriétaire de repartir avec 235 389,40 euros. Mieux encore, l'une d'elles avait été validée en France. Êtes-vous l'heureux élu du jour ? Voici tous les résultats Euromillions de ce mardi 18 août :

Tirage du mardi 18 août 2026 3 - 9 - 38 - 40 - 50 6 10

MyMillion : JI 121 9581

Pourquoi les gains de l'Euromillions sont plus gros que ceux du Loto ?

Le saviez-vous ? Contrairement au Loto, qui est une loterie nationale, l'Euromillions est un jeu transnational. Neuf pays, que sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche et le Portugal, ainsi que trois micro-États, à savoir Monaco, Andorre et le Liechtenstein, y participent chaque mardi et chaque vendredi, tout au long de l'année. C'est l'internationalisation qui permet la démultiplication des gains en comparaison aux loteries nationales.

Toutefois, cette internationalisation engendre une plus forte participation et, avec, une démultiplication du nombre de combinaisons possibles accompagnée d'un plus grand risque de ne rien remporter. Ainsi, dans sa version actuelle, les probabilités pour un joueur de se faire rembourser au moins son ticket sont seulement de 7 sur... 100.