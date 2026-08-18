Tirage de l'Euromillions : le résultat du 18 août 2026 [EN DIRECT]

EUROMILLIONS. Pour ce tirage Euromillions, 37 millions d'euros sont en jeu. Parviendrez-vous à trouver les résultats ?

Tirage Euromillions somme toute plutôt classique ce mardi 18 août 2026. La Française des jeux et ses homologues européens proposent 37 millions d'euros aux joueurs qui tenteront de trouver la combinaison gagnante. Il est possible d'essayer de trouver le résultat Euromillions jusqu'à 20h15. Il ne sera ensuite plus possible de valider sa grille ni en point de vente ni sur l'application ni sur le site internet de la FDJ. Tous les résultats seront communiqués dans la soirée sur cette même page.

Dans le détail, le code My Million sera dévoilé le premier. Composé de deux lettres et sept chiffres, ce code, qui permet tout de même d'empocher un million d'euros sans avoir trouvé le moindre bon chiffre de la combinaison du jour, sera annoncé vers 21 heures, peu après le JT de 20 Heures de TF1. À noter que ce code ne peut pas être choisi par les joueurs et qu'un code My Million est tiré au sort, quoi qu'il arrive, lors de chaque tirage Euromillions en France. Une aubaine pour les participants. La combinaison gagnante sera, quant à elle, révélée quelques minutes plus tard. Tous les résultats Euromillions devraient être mis à disposition ci-dessous avant 22 heures :

Pourquoi les gains de l'Euromillions sont plus gros que ceux du Loto ?

Le saviez-vous ? Contrairement au Loto, qui est une loterie nationale, l'Euromillions est un jeu transnational. Neuf pays, que sont la France, l'Espagne, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, l'Autriche et le Portugal, ainsi que trois micro-États, à savoir Monaco, Andorre et le Liechtenstein, y participent chaque mardi et chaque vendredi, tout au long de l'année. C'est l'internationalisation qui permet la démultiplication des gains en comparaison aux loteries nationales.

Toutefois, cette internationalisation engendre une plus forte participation et, avec, une démultiplication du nombre de combinaisons possibles accompagnée d'un plus grand risque de ne rien remporter. Ainsi, dans sa version actuelle, les probabilités pour un joueur de se faire rembourser au moins son ticket sont seulement de 7 sur... 100.