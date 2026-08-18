Piratage du site des impôts : l'impact financier est déjà certain, une autre fuite identifiée

Une troisième "fuite" de données a été détectée lundi par la Direction générale des Finances publiques, mais déjà la facture de la cyberattaque de la DGFiP s'annonce salée pour l'État.

Nouveau rebondissement dans l'affaire du piratage du site des impôts. Ce mardi 18 août, la patronne de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP) a annoncé qu'une "troisième fuite" avait été identifiée lundi 17 août, après celles de fin juin et de fin juillet confirmées le 14 août qui avaient engendré le vol de données concernant 678 000 particuliers et professionnels, ainsi que près de 200 000 comptes présents dans les fichiers cadastraux.

Cette fois-ci, des données liées aux successions ont été dérobées. Amélie Verdier a toutefois tenu à temporiser cette nouvelle fuite, pointant qu'il s'agissait d'une "brèche" rapidement "coupée" et qui n'était "vraiment pas du tout de la même ampleur" du fait que les informations concernées étaient nettement moins sensibles, pour ne pas dire semblables à celles présentes dans les "annonces légales" publiques, a-t-elle souligné, rapporte TF1.

Vers une hausse du budget informatique, mais pas seulement...

Avant même l'annonce de cette troisième attaque, la facture de cette cyberattaque s'annonçait déjà salée pour l'État. RMC rapporte que la seule gestion de la crise est évaluée entre 25 et 50 millions d'euros. Elle comprend la correction de la faille, ainsi que le rétablissement des systèmes, la mise à jour des services informatiques et l'envoi de mails individuels à toutes les victimes.

Mais l'objectif sera évidemment que cela ne se reproduise plus. Une sécurisation durable de l'administration est donc nécessaire. Comme le relèvent nos confrères de RMC, alors que le budget informatique annuel de la DGFiP était de 489,9 millions d'euros en 2025, le gouvernement avait annoncé en avril une enveloppe complémentaire de 200 millions d'euros visant à renforcer la protection des services numériques de l'État après le piratage de l'ANTS, à l'époque. Les trois dernières cyberattaques rebattent toutefois les cartes. L’hypothèse d'un doublement du budget informatique annuel serait sur la table, avance RMC, qui estime que le milliard d'euros pourrait ainsi être atteint.

Et ce n'est pas tout ! À cela, il faudra ajouter la possible amende imposée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL). Celle-ci peut en effet sanctionner un organisme public dans le cas où il manque à ses obligations de sécurité. L'amende pourrait avoisiner, au maximum, les 20 millions d'euros. Reste toutefois à prendre en compte que celle-ci serait forcément financée par... le contribuable. Une double peine donc pour ce dernier, déjà victime dans cette affaire. Mais pour l'heure, tout n'est que supposition sur ce point.

Le gouvernement présente ses "excuses" aux Français

Ce mardi, le ministre de l'Action et des Comptes publics, David Amiel, a profité d'une conférence de presse qui se tenait à Bercy pour présenter des "excuses, parce que ce qui est arrivé est insupportable pour les Français". Dénonçant des "faits graves", qui plus est loin d'être "isolés", il a promis la transparence sur ce qui a pu conduire à un tel piratage.

Le ministre a indiqué que les particuliers concernés sont prévenus individuellement par courriel tout au long de la semaine, quand les professionnels le seront la semaine prochaine. David Amiel a également demandé à ce que les personnes victimes soient accueillies "avec le plus grand respect" par les agents du fisc, alors que la capture d'écran d'une réponse guère aimable reçue par un usager a déjà suscité la polémique ce mardi sur X.