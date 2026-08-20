Orages en France : plusieurs départements en vigilance orange, la grêle s'annonce redoutable

Des orages touchent la France ce jeudi 20 août. Ils seront très pluvieux dans les départements en vigilance. Le risque d'inondations est surveillé localement.

Le temps se dégrade en France. La pluie a fait son retour et la météo va tourner à l'orage ce jeudi 20 août. Une masse d'air nettement plus fraîche venue de l'Atlantique entre en collision avec l'air chaud accumulé sur le pays. Un flux de sud à sud-est ramène aussi de l'humidité venue de la Méditerranée qui est en surchauffe. Cela peut provoquer des phénomènes violents localement et qui vont mettre fin à la vague de chaleur dans le sud-est.

Selon La Chaine météo, les orages circulent ce matin "de l’Occitanie et du sud du Massif central vers la vallée du Rhône et les Alpes". Le Gard, l'Ardèche, la Drôme et les Alpes sont rapidement touchés. C'est dans l'après-midi que la situation se gâte. Les orages sont plus nombreux et deviennent plus marqués dans le sud-est et la basse vallée du Rhône. La période la plus à risque se situerait en soirée, entre 18h et minuit et de nouveau dans le sud-est.

C'est pourquoi Météo-France a placé cinq départements en vigilance orange orages : l'Ardèche, la Drôme, l'Isère, le Var et les Alpes Maritimes. Dans ces départements, des orages assez pluvieux sont attendus : "Des orages s'accompagnant de fortes précipitations sont attendus sur l'Ardèche, la Drôme et l'Isère avec des intensités horaires de l'ordre de 30 à 40 mm. Sur les Alpes Maritimes et le Var, les orages se déclenchent plus tôt en début d'après-midi avec des cumuls associés autour de 50 mm en peu de temps". Les cumuls pourraient alors atteindre jusqu'à de 120mm sur l'épisode. Ces orages pourraient aussi s'accompagner de grêle (grêlons de taille moyenne à grosse, 2 à 4 centimètres de diamètre) et de puissantes rafales. Une trentaine d'autres départements sont en vigilance jaune orages et dix départements sont en vigilance jaune pluie-inondation. Le Pas-de-Calais, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes, le Var et les Bouches-du-Rhône sont concernés par cette dernière.

"En deuxième partie de nuit prochaine, si le risque orageux décline sur les Pyrénées et l'ouest du Languedoc, il restera très significatif de la basse vallée du Rhône à la Côte-d'Azur et à la Corse, avec le passage de plusieurs systèmes orageux qui pourront parfois être intenses", précise Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents. Vendredi, les orages seront de retour et pourront toucher le nord du pays. Une salve particulièrement active concernera aussi la Corse, placée en vigilance orange demain en début de journée. De fortes rafales sont particulièrement redoutées sur l'île avec localement jusqu'à 130 km/h. La Côte d'Azur verra encore également des éclairs. L'après-midi, la perturbation s'évacuera vers les Alpes.

Sous de tels phénomènes météo, l'eau peut rapidement ruisseler et provoquer des inondations locales et des coulées de boue. La prudence est également particulièrement de mise en montagne et près du littoral. Météo-France rappelle les comportements à adopter : il est fortement conseillé de limiter les déplacements non essentiels pendant les pics d'activité orageuse et d'éviter les activités en plein air ou en forêt. Les habitants des départements placés en vigilance orange sont invités à abriter ou fixer les objets sensibles au vent, à ne pas s'engager sur une voie immergée et à s'éloigner des cours d'eau ainsi que des arbres. En cas de déplacement inévitable sur le réseau routier, la plus grande prudence est recommandée en raison du risque d'aquaplaning.

Dernières mises à jour

10:35 - De nouveaux départements basculent en vigilance orange orages Dans son bulletin de 10 heures, Météo-France place de nouveaux départements en vigilance orange : le Var et les Alpes-Maritimes pour un début d'événement à 13 heures. Ils se déclencheront donc dès le début d'après-midi avec des cumuls autour de 50mm en peu de temps et autour de 100 à 120mm sur l'épisode entier. 10:20 - De la grêle annoncée Sous les cellules les plus actives, de forts cumuls de précipitations sont attendus. Il pourrait dépasser les 100 mm. Ce ne sera pas tout : la grêle sera aussi de la partie. Les grêlons pourraient faire des dégâts de par leur taille : 2 à 4 cm de diamètre. Il faudra faire preuve de prudence. 09:45 - La Méditerranée en surchauffe peut aggraver le risque d'orages violents La Méditerranée est en surchauffe après cet été brûlant. L'eau peut dépasser les 28°C localement. Cette chaleur tend à favoriser l'évaporation et va donc charger l'atmosphère en vapeur d'eau. Avec le flux marin, cet air humide est transporté et offre donc un réservoir d'humidité et d'énergie disponible pour les orages. Couplée à un conflit de masse d'air lié à l'arrivée d'un air plus frais en altitude, la surchauffe de la Méditerranée va augmenter la quantité d'humidité disponible et donc renforcer l'intensité des pluies sous les orages. LIRE PLUS

Un épisode orageux se déclenche ce 20 août et touche particulièrement le sud-est. De fortes pluies sont craintes, avec un risque d'inondations localement à surveiller.