Orages en France : les départements concernés par le violent épisode de jeudi et vendredi

De la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est, de violents orages accompagnés de grêle et de rafales menacent la France dès ce jeudi 20 août.

Une dégradation orageuse particulièrement virulente traverse une grande partie de la France entre jeudi et vendredi. Météo-France appelle à une vigilance accrue face à des phénomènes localement violents sur un large axe allant du Sud-Ouest au Nord-Est.

Une masse d'air nettement plus fraîche venue de l'Atlantique entre en collision directe avec l'air chaud accumulé sur le continent. Ce conflit thermique marqué provoque le développement d'un épisode orageux organisé et d'une rare intensité. Les prévisionnistes ont déjà émis des communiqués appelant à une vigilance maximale dès la mi-journée de jeudi car les averses seront très violentes localement. "La température exceptionnellement élevée de la Méditerranée constituera également un important réservoir d'humidité et d'énergie, favorable à des orages très pluvieux", prévient La Chaîne météo.

Comme le précise la Chaîne météo, la dégradation débutera dans le courant de l'après-midi de jeudi par la façade atlantique et le Sud-Ouest. Les premiers cumulonimbus se formeront sur le Pays basque et les Landes, avant de s'étendre rapidement vers l'ensemble de la Nouvelle-Aquitaine et de l'Occitanie. Les départements de la Dordogne, du Lot, du Gers, des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne seront les premiers impactés par ces cellules très actives.

En soirée et durant la nuit de jeudi à vendredi, le système orageux va se structurer sous la forme d'une ligne balayant le Centre-Val de Loire, le Massif central et l'Île-de-France. La Creuse, le Puy-de-Dôme, l'Allier, le Cher et la Nièvre connaîtront alors des passages particulièrement virulents.

© La chaîne météo

Vendredi, le front pluvio-orageux se décalera progressivement vers le Nord-Est et le Centre-Est. Les régions Grand Est, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes se retrouveront en ligne de mire. Des départements comme la Côte-d'Or, la Saône-et-Loire, le Doubs, la Moselle et le Bas-Rhin essuieront des cellules successives tout au long de la journée, avant une évacuation progressive des intempéries par la frontière allemande en soirée.

Selon les prévisionnistes, la caractéristique principale de cet épisode réside dans son caractère très dynamique. Les orages seront accompagnés de plusieurs facteurs de risque importants :

Des rafales de vent violentes : des pics compris entre 80 et 100 km/h sont attendus sous les cellules les plus fortes, pouvant atteindre très localement 110 km/h sous les structures supercellulaires.

des pics compris entre 80 et 100 km/h sont attendus sous les cellules les plus fortes, pouvant atteindre très localement 110 km/h sous les structures supercellulaires. Des chutes de grêle : le risque de grêlons de taille moyenne à grosse (2 à 4 centimètres de diamètre) est particulièrement élevé dans le Sud-Est et sur le Massif central.

le risque de grêlons de taille moyenne à grosse (2 à 4 centimètres de diamètre) est particulièrement élevé dans le Sud-Est et sur le Massif central. De fortes précipitations : des intensités pluvieuses de 30 à 50 millimètres en moins d'une heure sont redoutées, entraînant des risques de ruissellement fort et d'inondations éclair dans les zones urbaines.

des intensités pluvieuses de 30 à 50 millimètres en moins d'une heure sont redoutées, entraînant des risques de ruissellement fort et d'inondations éclair dans les zones urbaines. Une activité électrique intense : de très nombreux impacts de foudre sont prévus sur l'ensemble de l'axe orageux.

Météo-France rappelle les comportements à adopter : il est fortement conseillé de limiter les déplacements non essentiels pendant les pics d'activité orageuse et d'éviter les activités en plein air ou en forêt. Les habitants des départements placés en vigilance orange sont invités à abriter ou fixer les objets sensibles au vent, à ne pas s'engager sur une voie immergée et à s'éloigner des cours d'eau ainsi que des arbres. En cas de déplacement inévitable sur le réseau routier, la plus grande prudence est recommandée en raison du risque d'aquaplaning.