Tirage du Loto : les résultats du mercredi 19 août 2026 [EN LIGNE]

LOTO. Le tirage Loto de ce mercredi 19 août a-t-il fait un nouveau millionnaire ? Voici tous les résultats gagnants !

Nouveau tirage Loto ce mercredi 19 août 2026. Deux millions d'euros étaient en jeu pour l'occasion. Malheureusement, l'incroyable série de victoires s'est achevée lundi soir, en l'absence de grand vainqueur ce mercredi. Personne n'est en effet parvenu à trouver le résultat Loto. Ce sont donc trois millions d'euros qui sont remis en jeu pour le prochain tirage qui aura lieu samedi.

Mais s'il n'y a pas eu de grand vainqueur, il y a tout de même eu deux grilles cochées correctement des cinq bons chiffres, mais pas du numéro Chance. Chacune permet à son propriétaire de remporter 66 582,20 euros. Une belle somme. Tous les résultats Loto gagnants de ce mercredi 19 août sont à retrouver ci-dessous :

Tirage du Loto du mercredi 19 août 2026 14 - 18 - 21 - 26 - 44 7

Joker+ : 1 193 854

Option 2nd tirage : 1 - 4 - 19 - 22 - 48

10 codes gagnants : E76000267 - F57212249 - U49118520 - N17269286 - G64694201 - D22014505 - L12751645 - K27864280 - L67175447 - K60146836

Quatre tirages Loto consécutifs gagnants !

Depuis que neuf millions d'euros ont été remportés lundi 10 août, les grandes victoires se suivaient et se succédaient au tirage Loto. Les deux millions d'euros remis en jeu le 12 août avaient également trouvé preneur le jour même. Pareil pour les deux millions d'euros proposés le samedi 15 août, mais aussi pour les deux millions d'euros remis en jeu le 17 août ! Du rarement vu à la loterie nationale.

Question, quels chiffres avaient-ils le vent en poupe ? Le 10 août, il fallait avoir parié sur les 19 - 21 - 23 - 34 - 35 et le N°Chance 10, le 12 août sur les 4 - 5 - 18 - 22 - 35 et le N°Chance 2, le 15 août sur les 28 - 31 - 34 - 38 - 48 et le N°Chance 3. Enfin, lundi, les 6 - 7 - 10 - 15 - 38 et le N°Chance 5 sont sortis. Il semble que le 35 et le 38 avaient davantage de chance que les autres. Ils ne sont toutefois pas sortis ce mercredi soir...