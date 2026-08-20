Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 20 août 2026, 20 000 euros par mois pendant 30 ans

EURODREAMS. Pour ce nouveau tirage EuroDreams, les joueurs pourront connaître les résultats gagnants en consultant cette page.

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 20 août 2026 propose une rente de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Et ce, pour le plus grand bonheur des participants qui pourront tenter leur chance jusqu'à 20h15. Comptez 2,50 euros pour une grille cochée d'une combinaison classique, soit six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. À noter toutefois que pour augmenter ses chances, il est possible de cocher davantage de numéros.

En cochant les cinq numéros Dream et les six numéros classiques à côté, la grille vous sera vendue 12,50 euros. En revanche, si vous cochez un septième numéro et un seul numéro Dream, elle atteint déjà les 17,50 euros. Au maximum, il est possible de cocher 10 chiffres parmi les 40 et avec un seul numéro Dream. La grille coûte alors... 525 euros. Si on préfère cocher les cinq numéros Dream en priorité, on ne peut alors cocher que huit numéros parmi les 40. La grille est vendue 350 euros. Quoi qu'il en soit les résultats EuroDreams seront connus vers 21h30/22 heures :

Quels sont les chiffres qui ont le plus de chance au tirage EuroDreams ?

Selon le tableau mis à disposition sur le site de la FDJ, le 21 et le 23 sont les chiffres qui sont le plus souvent tirés à l'EuroDreams, avec 57 sorties pour le premier et 56 pour le second. Suivent le 22, avec 55 sorties, et, ex æquo, le 19 et le 24 (53 sorties), le 8 et le 37 (52 sorties), le 3 et le 4 (51 sorties). Du côté du numéro Dream, le 1 arrive en tête avec 66 sorties, contre 64 pour le 3, 56 pour le 5, 54 pour le 4 et 51 pour le 2. Reste à savoir si leur chance est toujours d'actualité ou si elle a déjà tourné...