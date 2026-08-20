Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 20 août 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a révélé ses résultats gagnants du jour. Mais quelqu'un a-t-il remporté le jackpot ?

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 20 août 2026 a-t-il fait un heureux rentier ? Au risque d'en décevoir plus d'un, il semble que personne n'ait eu suffisamment de chance pour parier sur les résultats gagnants. Pire encore, il n'y a pas non plus de vainqueur au rang deux. En revanche, plusieurs grilles sont parvenues à trouver au moins cinq bons chiffres, permettant à leurs propriétaires de repartir avec 584,30 euros.

Parmi les 88 grilles concernées, 29 ont été validées en France, ce qui fait autant de vainqueurs dans l'Hexagone. On compte également 907 grilles, parmi 3 654, qui ont trouvé quatre bons chiffres du résultat EuroDreams gagnant. Chacun des détenteurs empoche 39,40 euros. Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 20 août :

Tirage du jeudi 20 août 2026 19 - 20 - 24 - 28 - 30 - 33 3

Quels sont les chiffres qui ont le plus de chance au tirage EuroDreams ?

Pas toujours facile de savoir sur quels chiffres parier au tirage EuroDreams. Si certains optent pour des numéros qui leur parlent, comme un chiffre fétiche, son numéro de téléphone, de sécurité sociale, celui inscrit sur le maillot de son joueur préféré ou encore un anniversaire, certains se laissent tenter par les statistiques proposées par la Française des jeux pour envisager un chiffre plutôt qu'un autre.

Selon le tableau mis à disposition sur le site de la FDJ avant le tirage de ce soir, le 21 et le 23 sont les chiffres qui sont le plus souvent tirés à l'EuroDreams, avec 57 sorties pour le premier et 56 pour le second. Suivent le 22, avec 55 sorties, et, ex æquo, le 19 et le 24 (53 sorties), le 8 et le 37 (52 sorties), le 3 et le 4 (51 sorties). Du côté du numéro Dream, le 1 arrive en tête avec 66 sorties, contre 64 pour le 3, 56 pour le 5, 54 pour le 4 et 51 pour le 2. Reste à savoir si leur chance est toujours d'actualité ou si elle a déjà tourné...