Canicule de septembre : fin des vigilances, mais un nouvel épisode de chaleur ce week-end

L'épisode de chaleur de septembre doit prendre fin dans la soirée de mardi à mercredi après une dernière journée marquée par des maximales à 35°C, voire plus, dans le Sud-Est. Une perturbation le remplacement progressivement, mais la chaleur doit revenir en fin de semaine selon les prévisions météo.

L'épisode chaleur touche à sa fin et laisse place à un temps automnal sur une grande partie de la France ce mardi 8 septembre. Le pays est coupé en deux selon un axe allant de la Nouvelle-Aquitaine au Grand Est : à l'ouest une perturbation pluvieuse touche la Bretagne et la Normandie ce matin avant de gagner l'Aquitaine en fin de journée, tandis qu'à l'est le soleil résiste malgré la survenue d'orages entre l'Auvergne, le Rhône-Alpes et la Franche-Comté, mais aussi sur le Roussillon et le Languedoc.

Les températures sont aussi contrastées ce mardi. Elles restent élevées dans la moitié est du pays et plus particulièrement dans le quart sud-est où 11 départements sont encore en vigilance jaune jusqu'à 22 heures. Sont concernés : les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Rhône, le Vaucluse et le Var. Des maximales comprises entre 28 et 35°C sont attendues du Grand Est jusqu'en Provence selon les prévisions de Météo-France, mais des pointes allant jusqu'à 37 ou 38°C sont cependant annoncés par La Chaîne météo dans les quelques départements encore en alerte.

Sur la moitié ouest en revanche, les températures se rafraichissent et sont comprises entre 18°C pour les côtes de la Manche 26°C pour l'Aquitaine et le Centre-Val-de-Loire. Cette baisse des températures doit se généraliser à l'ensemble de la France à partir de mercredi. Les maximales seront alors limitées entre 18 et 22°C selon La Chaîne météo, soit une perte allant jusqu'à 15 degrés après l'épisode de chaleur. Signe que le temps va se rafraichir partout : l'indicateur thermique national va passer de 24,6°C (valeur enregistrée lundi) à 17,33°C (prévisions pour jeudi).

Une nouvelle vague de chaleur à la mi-septembre ?

Cette parenthèse automnale devrait cependant n'être que de courte durée puisque "dès vendredi une dorsale anticyclonique regonflera progressivement sur l'Europe de l'Ouest et repoussera les perturbations atlantiques vers le nord", prévient La Chaîne météo. Les températures repartiront à la hausse en commençant par le Sud-Ouest puis en gagnant une grande partie du pays dès le week-end. Les maximales remonteront entre 28 et 31°C dans le Sud-Ouest, zone où il devrait faire le plus chaud, et oscilleront entre 23 et 27°C sur le reste du pays. Des températures supérieures aux normales de saison donc, mais sans commune mesure avec les valeurs observées durant l'épisode de chaleur de début septembre pendant lequel les seuils caniculaires ont été atteints.

L'indicateur thermique national remontera lui aussi, mais les prévisions estiment qu'il ne dépassera pas les 20°C. Le temps redeviendra donc estival ce week-end et la semaine prochaine, mais sans être caniculaire. Il ne sera même pas question d'un épisode de chaleur. Les vigilances canicules ne devraient donc pas être de nouveau activées ou alors être limitées à des alertes jaunes dans quelques départements du Sud-Ouest.

Il faut dire que l'activation de vigilances oranges canicule en septembre est assez exceptionnelle : ce n'est que la deuxième fois que des alertes de ce niveau sont déclenchées à cette période de l'année. Le précédent remonte à 2023. Du 3 au 11 septembre de cette année-là, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Dernières mises à jour

09:35 - Les dernières vigilances jaunes levées mardi soir Météo-France a mis fin aux vigilances orange pour la canicule ce mardi matin à 6 heures, mais elle a laissé treize vigilances jaunes dans le Sud-Est. Les alertes doivent durer toute la journée avant d'être levées à 22 heures, sauf changement dans les prévisions. Sont concernés les Alpes-Maritimes, l'Ardèche, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Drôme, le Gard, l'Hérault, l'Isère, le Rhône, le Vaucluse et le Var. 07/09/26 - 23:47 - Coup de frais en vue jeudi ! Le front froid qui doit balayer l'Hexagone du nord au sud dans la journée de mercredi devrait avoir raison des températures élevées. Jeudi matin, l'Observatoire français des orages et tornades prévoit des minimales à un chiffre dans de nombreux territoires. Mercredi, un front froid aura balayé la France du nord au sud. Les maximales retrouveront des niveaux proches des 20C (> 25/28CC dans le sud-est).



Jeudi matin, il fera frais, avec des minimales à 1 chiffre sur bon nombre de régions ! https://t.co/ZFHGDrKL32 pic.twitter.com/bpUBMsCftL — Keraunos (@KeraunosObs) September 6, 2026 07/09/26 - 21:45 - La chaleur devrait encore être d'actualité mardi après-midi par endroits, avant des orages C'est dans l'est et le sud-est de la France métropolitaine que la chaleur sera encore très présente. Mais l'arrivée d'orages par l'ouest devrait rebattre les cartes dans la nuit de mardi à mercredi. De nombreuses perturbations sont attendues de l'est des Pyrénées au nord-est du pays, sans oublier la Corse, rapporte La Chaîne Météo : Il fera encore très chaud mardi après-midi dans l'est et le sud-est mais à l'avant de la perturbation océanique dans l'ouest du pays, la masse d'air se destabilisera et les premiers #orages pourront éclater mardi soir dans le centre-est et sur l'est des Pyrénées. Les orages pic.twitter.com/8nmCewtmqL — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 7, 2026

L'épisode de chaleur qui a touché la France au début du mois de septembre touche à sa fin ce mardi 8 septembre. Les vigilances orange activées depuis jeudi dans le Sud-Est ont été levées à 6 heures et les vigilances jaunes doivent prendre fin dans la soirée de mardi à mercredi.