Une canicule en septembre 2026 ? De fortes chaleurs à cette date, les prévisions détaillées

La chaleur revient dans les prochains jours. Il pourra faire plus de 30, voire 35°C en France. Les critères d'une canicule ou d'une vague de chaleur seront-ils atteints ?

Le temps s'éclaircit ce mardi 1er septembre pour la rentrée scolaire. Cette amélioration ne pourrait être qu'un début. Les températures devraient augmenter au fil des jours. Va-t-on alors faire face à une nouvelle vague de chaleur, voire une canicule ? A partir de mercredi, une dorsale anticyclonique s'étend vers la France et un flux de sud à sud-ouest va faire remonter de l'air très chaud venu d'Espagne, précise La Chaine météo.

Dès jeudi 3 septembre, les températures connaitront des pointes à 35 degrés, voire plus dans le sud-ouest. Le pic est plutôt attendu pour la journée de samedi, précise le météorologiste Guillaume Séchet sur son site Météo-Paris. Météo-France prévoit des maximales à 37 à Toulouse, 36 à Tarbes ou encore 35 à Bordeaux. Il fera aussi chaud dans le sud-est avec jusqu'à 38 à Montélimar.

S'il est certain qu'il fera chaud dans la moitié sud, les scénarios sont divisés quant à l'étendue de l'épisode de chaleur dans la moitié nord. Le modèle météorologique américain GFS mise sur un scénario tempéré avec des fortes chaleurs cantonnées sud de la Loire à cause d'un air océanique descendant des îles britanniques et faisant obstacle au dôme de chaleur. Dans cette situation, on aurait "un contraste thermique assez net entre les deux moitiés du pays", prévient La Chaîne météo. Mais d'après le modèle européen, le ECMWF, l'épisode de chaleur pourrait s'étendre beaucoup plus vers le nord du pays.

Une nouvelle canicule en septembre ?

"Si le signal d’un retour des fortes chaleurs désormais pleinement établi pour la fin de la semaine, la durée et l'intensité de cet épisode de forte chaleur présentent encore peu de fiabilité", prévient La Chaîne météo. Les scénarios météorologiques divergent la résistance de l’anticyclone face aux perturbations atlantiques et donc sur la fin de la vague de chaleur. Les températures pourraient baisser autour du 8/9 septembre, mais de nouvelles poussées chaudes sont possibles plus tard dans le mois.

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule et encore moins probable de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuit de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures. Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'est pas annoncé pour le moment. L'indicateur thermique maximal culminerait plutôt vers 24°C. "Quelques départements d’Aquitaine et d’Occitanie pourraient ainsi approcher leurs seuils départementaux de canicule", avance toutefois La Chaine météo.

Le scénario d'une arrière-saison plutôt chaude avait été observé au début de l'automne 2023 quand, du 3 au 11 septembre, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. L'anomalie sur le mois était montée à +3,6°C et la barre des 30°C avait souvent été dépassée. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Des fortes chaleurs à la mi-septembre ?

Le temps plus estival des premiers jours de septembre se confirmerait la semaine suivante avec une météo plus calme, mais surtout "une remontée d'air chaud par le sud-ouest" avec de 23 à 29°C au nord et de 27 à 33°C au sud, voire plus dans le sud-ouest d'après la tendance à quatre semaines de La Chaîne météo. Le modèle ECMWF indique bien une anomalie de températures de +3 à +6°C sur une large moitié sud et remontant à l'est jusqu'en Alsace.

La chaleur pourrait encore être au rendez-vous à la mi-septembre durant la semaine du 14 au 20 septembre. C'est pour l'heure le scénario privilégié avec "une probabilité accrue de températures supérieures aux normales" et des maximales pouvant évoluer entre 24 et 30°C au nord et 28 à 34°C au sud. Dans un tel cas, "l'anomalie pourrait atteindre +1,5 à +2,5°C sur la semaine", précise La Chaine météo. La fiabilité de ces prévisions est toutefois assez limitée.

Dernières mises à jour

12:01 - Quelle durée pour le retour de la chaleur ? La France s'apprête à traverser une nouvelle période de fortes chaleurs. Le météorologue Yann Amice a anticipé pour actu.fr qu'elle s'étendrait du vendredi 4 au lundi 7 septembre. Il estime que le dimanche 6, on pourrait approcher un indicateur thermique national à 25°C. 11:52 - Plusieurs facteurs pour expliquer l'envolée des températures L'anticyclone va se renforcer et une masse d'air très chaud va remonter d'Espagne. Un autre facteur entre en compte dans le retour de la chaleur : la mer Méditerranée ne joue pas son rôle de régulateur. Ce 31 août encore, l'eau était à 39°C près de Bastia et 27°C à Nice. Elle est un véritable réservoir de chaleur.

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au sud. Des vigilances météo seront-elles activées ?