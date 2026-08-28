Une canicule en septembre 2026 ? Plusieurs dates évoquées, les prévisions se précisent

Le risque d'une nouvelle canicule en septembre 2026 est surveillé de près. Les prévisions de températures s'affinent et le mois s'annonce plutôt chaud.

Les températures sont bien redescendues en France et la chaleur estivale semble terminée. Il est, en réalité, encore trop tôt pour s'avancer ainsi. En septembre, des fortes chaleurs sont encore possibles. Cela avait été le cas du 3 au 11 septembre 2023, avec des températures de 4 à 6°C au-dessus des normales de saison. L'anomalie sur le mois était montée à +3,6°C et la barre des 30°C avait souvent été dépassée. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Qu'en sera-t-il cette année ? Tout d'abord, il faut prendre en compte qu'en septembre les nuits deviennent plus longues et le soleil tape moins fort. Les canicules longues et intenses, comme en plein été, sont ainsi moins probables, surtout sur le nord du pays. La persistance nocturne des chaleurs est particulièrement plus difficile. Cela n'empêche pas que des masses d'air très chaudes peuvent encore remonter depuis l'Espagne et l'Afrique du Nord, comme l'explique La Chaine météo. Le réchauffement climatique favorise, de surcroit, un allongement de la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne.

Les prochaines semaines pourraient de nouveau être plus chaudes que la normale, ce schéma ne cessant de se répéter, mais fera-t-on pour autant face à une nouvelle canicule et à un été prolongé ? Dans ces tendances à quatre semaines, La Chaine météo envisage une rentrée scolaire sous un temps de saison, avec quelques passages perturbés au nord et des conditions plus agréables au sud. Les températures commenceront toutefois déjà à remonter avec entre 20 et 25°C au nord et 25 et 31°C au sud. La date du jeudi 3 septembre est même envisagée comme celle d'un retour du blocage anticyclonique par le météorologue Yann Amice, auprès d'actu.fr. Le week-end du 5/6 septembre pourrait ainsi être assez chaud. Météo-France prévoit, en effet, des maximales à 27 à Paris ou Nantes, 29 à Strasbourg, 31 à Bourges, 33 à Lyon et Bordeaux, 34 à Limoges et jusqu'à 36 à Toulouse.

Ce temps plus estival se confirmerait la semaine suivante avec une météo plus calme, mais surtout "une remontée d'air chaud par le sud-ouest" avec de 23 à 29°C au nord et de 27 à 33°C au sud, voire plus dans le sud-ouest. Le modèle ECMWF indique bien une anomalie de températures de +3 à +6°C dans l'extrême sud-ouest et de +1 à +3°C sur le reste du pays, sauf dans le nord-ouest.

Anomalies de températures moyennes semaine du 7 septembre © ECMWF

Quelques jours de fortes chaleurs sont possibles sur cette période, mais pourraient être rapidement interrompus par des orages. Si la fiabilité est plus limitée au vu du délai, un signal chaud est également privilégié pour la mi-septembre. Les 30°C pourraient de nouveau être atteints par endroits au nord et le seuil de très fortes chaleurs (35) pourrait être aussi de mise au sud. "L'anomalie pourrait atteindre +1,5 à +2,5°C sur la semaine", précise La Chaine météo.

La douceur serait aussi de mise en fin de mois, mais avec moins d'excès et des orages méditerranéens possibles. Malgré ces quelques passages perturbés, la sécheresse devrait se maintenir. Alors les fortes chaleurs tenteront-elles vraiment une nouvelle offensive tardive ? Il faudra suivre les prévisions météo de près pour le savoir.