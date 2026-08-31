Une canicule en septembre 2026 ? Un retour de la chaleur annoncé à cette date, les prévisions météo

Un nouvel épisode de chaleur est prévu pour le début du mois de septembre 2026 avec une hausse des températures, mais peut-on parler de canicule ? Réponse avec les prévisions météorologiques.

La baisse des températures et les perturbations de la dernière semaine d'août annoncent la fin de l'été et l'approche de l'automne, la chaleur va toutefois jouer les prolongations pour la rentée. Le temps, encore instable ce lundi 31 août, doit redevenir sec à compter du 1er septembre. Les températures, elles, pourraient augmenter progressivement au fil des jours jusqu'à apporter une nouvelle vague de chaleur.

La date du jeudi 3 septembre est envisagée comme celle d'un retour du blocage anticyclonique par le météorologue Yann Amice auprès d'Actu, ce que confirment La Chaîne météo et Météo-France prévoyant un retour de la chaleur en milieu de semaine. "La chaleur deviendra marquée dès jeudi", mais le pic est plutôt attendu pour la journée de samedi, précise le météorologiste Guillaume Séchet sur son site Météo-Paris.

De l’air chaud venant de la péninsule ibérique et du nord de l’Afrique devraient remonter et gagner toute la moitié sud du pays. De la Nouvelle-Aquitaine à la vallée du Rhône, les températures maximales pourraient monter jusqu'à 32 ou 35°C d'ici la fin de semaine, selon La Chaîne météo. L'agence Météo-France, elle, prévoit des maximales à 28°C à Paris, 29°C à Rennes, 30°C à Strasbourg et Marseille ou encore 34°C à Lyon et des pics à 36°C localement atteint dans le sud du pays. Si les prévisions peuvent encore s'affiner d'ici vendredi, l'indice de confiance est déjà élevé (4 sur 5)

Cette vague de chaleur sera moins marquée dans la moitié nord où les températures maximales devraient osciller entre 26 et 29°C de l'Ile-de-France au Grand Est et de 21 à 25°C sur les côtes de la Manche.

Une nouvelle canicule en septembre ?

"Si le signal d’un retour des fortes chaleurs désormais pleinement établi pour la fin de la semaine, la durée et l'intensité de cet épisode de forte chaleur présentent encore peu de fiabilité", prévient La Chaîne météo. Les scénarios météorologiques divergent la résistance de l’anticyclone face aux perturbations atlantiques et donc sur la fin de la vague de chaleur.

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule et encore moins probable de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuit de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures. Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne.

La scénario d'une arrière-saison plutôt chaude avait été observé au début de l'automne 2023 quand, du 3 au 11 septembre, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. L'anomalie sur le mois était montée à +3,6°C et la barre des 30°C avait souvent été dépassée. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Des fortes chaleurs à la mi-septembre ?

Le temps plus estival des premiers jours de septembre se confirmerait la semaine suivante avec une météo plus calme, mais surtout "une remontée d'air chaud par le sud-ouest" avec de 23 à 29°C au nord et de 27 à 33°C au sud, voire plus dans le sud-ouest d'après la tendance à quatre semaines de La Chaîne météo. Le modèle ECMWF indique bien une anomalie de températures de +3 à +6°C dans l'extrême sud-ouest et de +1 à +3°C sur le reste du pays, sauf dans le nord-ouest.

La chaleur pourrait encore être au rendez-vous à la mi-septembre durant la semaine du 14 au 20 septembre. C'est pour l'heure le scénario privilégié avec "une probabilité accrue de températures supérieures aux normales" et des maximales pouvant évoluer entre 24 et 30°C au nord et 28 à 34°C au sud. Dans un tel cas, "l'anomalie pourrait atteindre +1,5 à +2,5°C sur la semaine", précise La Chaine météo. La fiabilité de ces prévisions est toutefois plus limitée.

La douceur serait aussi de mise en fin de mois, mais avec moins d'excès et des orages méditerranéens possibles. Malgré ces quelques passages perturbés, la sécheresse devrait se maintenir. Alors les fortes chaleurs tenteront-elles vraiment une nouvelle offensive tardive ? Il faudra suivre les prévisions météo de près pour le savoir.

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