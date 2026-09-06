Vigilance canicule : départements concernés, une chaleur record ce dimanche ? Les prévisions

Les fortes chaleurs se poursuivent sur une partie de la France, ce dimanche 6 septembre. Plusieurs départements restent d'ailleurs placés en vigilance orange canicule.

La France fait face à une nouvelle vague de chaleur juste après la traditionnelle rentrée du mois de septembre. Cet épisode s’intensifie ce week-end, en particulier ce dimanche 6 septembre. Le pic est attendu au cours de cette journée. Météo-France a placé six départements en vigilance orange canicule : l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse.

Ces fortes chaleurs sont principalement présentes dans le sud, où le thermomètre pourrait atteindre “localement 39 à 40°C”, selon La Chaîne Météo. Dans cette partie du pays, les températures vont atteindre voire dépasser la barre des 35°C un peu partout. Mais au nord, la chaleur est également présente avec un mercure qui va franchir les 30°C.

L'activation de vigilances oranges canicule en septembre est assez exceptionnelle : ce n'est que la deuxième fois que des alertes de ce niveau sont déclenchées à cette période de l'année. Le précédent remonte à 2023. Du 3 au 11 septembre de cette année-là, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Une nouvelle canicule en ce début septembre ?

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule ou de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuits de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures.

Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire, que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'est pas annoncé pour le moment. On pourrait toutefois s'en rapprocher : l'indicateur thermique maximal culminerait autour de 25°C dimanche.

L'épisode de chaleur devrait prendre fin dès la semaine prochaine. Les températures devraient baisser dès lundi puis se rapprocher progressivement des normales saisonnières. Une perturbation est aussi attendue dès mardi. Le modèle ECMWF indique une anomalie de températures moins marquée, de + 1 à +3 degrés au sud et à l'est sur la semaine. De nouvelles poussées chaudes restent possibles plus tard dans le mois.

Dernières mises à jour

10:10 - La liste des départements en vigilance orange canicule Six départements sont placés en vigilance orange canicule par Météo-France pour cette journée du dimanche 6 septembre. La liste des territoires concernés : l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse. En début de journée, le département des Pyrénées-Orientales a basculé en alerte jaune. 16 territoires sont à ce niveau d'alerte.

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au Sud. Des vigilances météo sont activées.