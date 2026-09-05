Vigilance canicule : départements en alerte, ce que l'on sait du pic de chaleur... Les prévisions météo

L'épisode de fortes chaleurs se poursuit sur une partie de la France ce week-end avec un pic attendu ce dimanche. Le point sur les prévisions.

Une nouvelle vague de chaleur en France pour ce début de mois de septembre. Après une intensification de l'épisode ce vendredi dans le sud de l'Hexagone, avec des pointes à 38/39°C, voire plus de 40°C à Durban-Corbières (Aude), le pic est attendu ce week-end.

Face à ces chaleurs, inhabituelles pour le mois de septembre, Météo-France a placé 17 départements en vigilance canicule ce samedi et sept d'entre eux sont désormais en alerte orange : l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales.

Les fortes chaleurs sont prévues pour persister jusqu'à dimanche dans le sud de la France, en particulier dans le sud-est. Le week-end s'annonce donc très chaud : les 40°C pourraient être de nouveau approchés et atteints localement de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'à la vallée du Rhône, prévient La Chaine météo. Samedi, "les maximales vont baisser de quelques degrés sur le Sud-Ouest par rapport à hier, mais vont rester très élevées sur le Languedoc et la vallée du Rhône", prévoit Météo-France.

C'est surtout dimanche que le pic de l'épisode se dessine à l'échelle nationale. Ce sera la journée la plus chaude au nord avec plus de 30°C. Il fera toujours très chaud dans le Sud-Ouest jusqu'au Languedoc. De nouveaux records pourraient être battus entre la Nouvelle-Aquitaine, l’Occitanie et la vallée du Rhône. La barre des 40 degrés devrait être atteinte localement.

L'activation de vigilances oranges canicule en septembre est assez exceptionnelle : ce n'est que la deuxième fois que des alertes de ce niveau sont déclenchées à cette période de l'année. Le précédent remonte à 2023. Du 3 au 11 septembre de cette année-là, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Une nouvelle canicule en ce début septembre ?

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule ou de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuits de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures.

Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire, que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'est pas annoncé pour le moment. On pourrait toutefois s'en rapprocher : l'indicateur thermique maximal culminerait autour de 25°C dimanche.

L'épisode de chaleur devrait prendre fin dès le début de semaine prochaine. Les températures devraient baisser dès lundi puis se rapprocher progressivement des normales saisonnières. Une perturbation est aussi attendue dès mardi. Le modèle ECMWF indique une anomalie de températures moins marquée, de + 1 à +3 degrés au sud et à l'est sur la semaine. De nouvelles poussées chaudes restent possibles plus tard dans le mois.

Dernières mises à jour

08:57 - La chaleur déjà présente ce samedi matin Dès l'aube, les températures étaient élevées sur une partie de la France. Selon Météo-France, il faisait près de 30°C à Perpignan et 26°C à Narbonne dès 5 heures du matin. Et d'après La Chaîne Météo, la température n'est pas descendue sous la barre des 25°C entre Perpignan et Sète. 08:30 - Les départements en vigilance orange canicule Plusieurs départements sont placés en vigilance orange canicule ce samedi 5 septembre. Voici la liste des territoires concernés : 'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault, le Vaucluse et les Pyrénées-Orientales. Dix autres départements, toujours dans le sud de la France, sont en vigilance jaune. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 04/09/26 - 23:12 - Des records parfois plus que centenaires battus ce vendredi Parmi les plusieurs centaines de records de chaleur mensuels battus, certains remontaient à plusieurs décennies, voire à plus de 100 ans ! Ainsi, Keraunos, l'Observatoire français des orages et des tornades, rapporte qu'à Toulouse, le précédent record mensuel remontait à 1966. C'était même 1949 pour Grenoble et 1911 pour Aigoual ! 04/09/26 - 21:14 - La carte des records de chaleur mensuels enregistrés ce jour Un record de chaleur mensuel a-t-il été battu près de chez vous ? Ce vendredi, du nord au sud, mais surtout au sud du pays, les températures ont atteint des sommets pour un mois de septembre. Le météorologue Guillaume Séchet publie une carte sur laquelle on peut constater les différents records de ce 4 septembre : Plusieurs centaines de records mensuels de #chaleur ont été battus sur la France et notamment la moitié sud cet après-midi. On peut citer :

38.2C à Toulouse-Francazal (31) - Ancien record de 36C le 08/09/1966

38C à Carcassonne (11) - Ancien : 36.4C le 07/09/1988

37C à pic.twitter.com/dYVHlmcCqt — Guillaume Séchet (@Meteovilles) September 4, 2026

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au Sud. Des vigilances météo sont activées.