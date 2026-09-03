Vigilance canicule : des alertes activées, les prévisions jour par jour

Un nouvel épisode de chaleur commence ce jeudi 3 septembre. Des premières vigilances canicule ont été activées : les températures repartent à la hausse et des pointes à 40 sont possibles dans les jours à venir.

En ce début septembre, les températures remontent en flèche. Depuis mercredi, une dorsale anticyclonique s'est étendue vers la France et un flux de sud à sud-ouest a fait remonter de l'air très chaud venu d'Espagne. Un premier record mensuel de chaleur a été battu à Béziers, avec 35,3°C. À partir de ce jeudi 3 septembre, les températures connaîtront de nouvelles pointes dépassant les 35 °C, un niveau largement au-dessus des normales de saison, notamment dans le Languedoc-Roussillon et la PACA. Au nord, la barre des 25°C est également franchie. Les maximales sont très contrastées entre les côtes de la Manche et le sud, avec notamment 21°C annoncé à Cherbourg contre 36°C à Perpignan, soit un écart de 16°C.

Météo-France a ainsi décidé de réactiver ce jeudi ces vigilances canicule. La Drôme, l'Ardèche, le Gard, l'Hérault, l'Aude et les Pyrénées-Orientales sont en alerte de niveau jaune à partir de la mi-journée. Cela correspond à "un pic de chaleur, soit une exposition de courte durée (1 ou 2 jours) à une chaleur intense présentant un risque pour les populations fragiles ou surexposées (conditions de travail ou activité physique). Il peut aussi correspondre à un épisode persistant de chaleur (supérieur à 3 jours)".

Un premier pic est ensuite attendu pour la journée de vendredi avec entre 35°C et 37°C dans le Languedoc-Roussillon, la PACA de nouveau et s'étendant dans le sud-ouest. "Les températures pourraient atteindre un niveau inédit pour un mois de septembre", prévient Météo-France. Le week-end s'annonce aussi très chaud : les 40°C pourraient cette fois être approchés localement dans le sud-ouest, prévient La Chaine météo. Samedi, la chaleur sera encore intense dans le Languedoc, alors qu'au nord, quelques degrés seraient perdus. A contrario, dimanche, une nouvelle hausse du mercure est attendue. Il fera très chaud entre l’Occitanie, le Lyonnais et la Provence. Les 30°C pourront être dépassés au nord.

Une nouvelle canicule en ce début septembre ?

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule ou de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuits de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures.

Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire, que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'est pas annoncé pour le moment. On pourrait toutefois s'en rapprocher : l'indicateur thermique maximal culminerait autour de 25°C dimanche.

Le scénario d'une arrière-saison plutôt chaude avait été observé au début de l'automne 2023 quand, du 3 au 11 septembre, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. L'anomalie sur le mois était montée à +3,6°C et la barre des 30°C avait souvent été dépassée. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

L'épisode de chaleur devrait prendre fin dès le début de semaine prochaine. Les températures devraient baisser dès lundi puis se rapprocher progressivement des normales saisonnières. Une perturbation est aussi attendue dès mardi. Le modèle ECMWF indique une anomalie de températures moins marquée, de + 1 à +3 degrés au sud et à l'est sur la semaine. De nouvelles poussées chaudes restent possibles plus tard dans le mois.

Dernières mises à jour

12:18 - L'indicateur thermique national revu à la hausse La Chaine météo a revu son indicateur thermique national à la hausse. S'il est sous les 22°C ce jeudi, il devrait monter à 24 vendredi et même 25,2°C dimanche, soit près des seuils qui définissent une vague de chaleur. Cela devrait rapidement rebaisser entre lundi et mardi. 11:40 - Des records mensuels battus Hier, le record mensuel de températures a été battu à Béziers avec 35,2°C. Ce dernier pourrait être encore battu ce jeudi avec près de 36°C annoncé dans la ville. Le ressenti pourra atteindre les 40°C. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 10:25 - Une douceur matinale observée ce jeudi Les températures sont très douces ce matin avec entre 17°C et 19°C dans le nord-ouest, soit près de 5/6°C au-dessus des normales de saison. Il fait plus frais dans le centre et le nord-est avec moins de 15°C. Près de la Méditerranée, on monte à 20/23°C. 10:15 - Des vigilances jaune activées Météo-France annonce un "épisode de fortes chaleurs sur le sud du pays jusqu'à ce week-end". A partir de 12h, la vigilance canicule est réactivée dans certains départements du sud. Ils sont six à être placés en alerte de niveau jaune : la Drôme, l'Ardèche, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales et le Gard.

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au Sud. Des vigilances météo sont activées.