Vigilance canicule : plusieurs alertes orange déclenchées et des records de chaleur attendus, les prévisions météo

L'épisode de chaleur se poursuit et s'intensifier ce vendredi 4 septembre avec une extension des vigilances canicule et l'activement d'alertes orange dans certains départements. Les températures risquent de frôler les 40°C !

Les fortes chaleurs jouent les prolongations en ce mois de septembre. Les températures sont largement montées au-dessus des normales de saison hier et doivent être encore plus chaudes ce vendredi 4 septembre : des maximales proches ou supérieures à 30°C sont attendus sur une grande partie du pays et le mercure risque d'atteindre les 38 à 39°C dans le sud, notamment sur le Languedoc-Roussillon jusqu'au sud de Rhône-Alpes à l'est et jusqu'en région toulousaine à l'ouest écrit Météo-France. De son côté, la Chaîne météo estime que la vallée de la Garonne sera particulièrement exposée aux chaleurs, "notamment autour de Toulouse, Montauban et Agen".

Face à ces chaleurs, inhabituelles pour le mois de septembre, Météo-France a placé 15 départements en vigilance canicule pour l'ensemble de la journée ce vendredi et cinq d'entre eux passeront en alerte orange à partir de midi : l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard et l'Hérault.

Le nouvel épisode de chaleur doit connaître un premier pic ce vendredi d'après Météo-France et si la journée de jeudi a déjà vu des records de chaleur mensuels tomber, notamment à Perpignan dans les Pyrénées-Orientales avec 36,9°C et à Pézenas dans l'Hérault avec 37,1°C, "des records de chaleur mensuels sont à nouveau probables par endroits" ce vendredi, prévient l'agence météorologique.

Les nuits prochaines pourraient aussi être plus chaudes avec des températures comprises entre 19 et 23°C sur les régions méditerranéennes, tout en restant sous le seuil des 20°C partout ailleurs.

Les fortes chaleurs sont prévues pour persister jusqu'à dimanche dans le sud de la France, en particulier dans le Sud-Est. Le week-end s'annonce aussi très chaud : les 40°C pourraient cette fois être approchés et atteints localement de la Nouvelle Aquitaine jusqu'à la vallée du Rhône, prévient La Chaine météo. Samedi, la chaleur sera encore intense dans le Languedoc, alors qu'au nord, quelques degrés seraient perdus. A contrario, dimanche, une nouvelle hausse du mercure est attendue. Il fera très chaud entre l’Occitanie, le Lyonnais et la Provence. Les 30°C pourront être dépassés au nord.

L'activation de vigilances oranges canicule en septembre est assez exceptionnelle : ce n'est que la deuxième fois que des alertes de ce niveau sont déclenchées à cette période de l'année. Le précédent remonte à 2023. Du 3 au 11 septembre de cette année-là, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Une nouvelle canicule en ce début septembre ?

Il est toutefois peu probable d'assister à une nouvelle canicule ou de subir une vague de chaleur aussi intense que celles observées cet été. D'abord parce qu'en septembre les nuits sont plus longues et le soleil tape donc moins fort et moins longtemps. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuits de septembre sont plus marquées par le rafraîchissement nocturne des températures.

Les vagues de chaleur en revanche peuvent tout à fait avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle des vagues de chaleur peuvent se produire, que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'est pas annoncé pour le moment. On pourrait toutefois s'en rapprocher : l'indicateur thermique maximal culminerait autour de 25°C dimanche.

L'épisode de chaleur devrait prendre fin dès le début de semaine prochaine. Les températures devraient baisser dès lundi puis se rapprocher progressivement des normales saisonnières. Une perturbation est aussi attendue dès mardi. Le modèle ECMWF indique une anomalie de températures moins marquée, de + 1 à +3 degrés au sud et à l'est sur la semaine. De nouvelles poussées chaudes restent possibles plus tard dans le mois.

Dernières mises à jour

09:46 - Des chaleurs caniculaires, mais le seuil de vague de chaleur pas atteint La France connaît un épisode de chaleur cette fin de semaine et au moins jusqu'au week-end avec de fortes chaleurs dépassant les 35°C, voire approchant des 40°C, dans la moitié sud du pays. Cette hausse des températures va se ressentir sur l'indicateur thermique national qui, selon les prévisions, doit monter sur "un très haut plateau jusqu'à lundi" avec une valeur maximale estimé à 24,7°C pour la journée de dimanche, selon la Chaîne météo. Si cela est très élevé pour un mois de septembre et même caniculaire, l'indicateur n'atteindra pas le seuil d'une "vague de chaleur nationale", lequel est fixé à 25,3°C. #chaleur en France : l'indicateur thermique prévisionnel montre un très haut plateau jusqu'à lundi, mais nous n'atteindrons pas le seuil d'une "vague de chaleur nationale" (il faut au moins un jour à 25,3C). Cela n'empêche pas d'avoir des #températures caniculaires au sud pic.twitter.com/uHSp2KZGqg — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 4, 2026 09:38 - "Ce que tu mérites" : le suspect a envoyé les images des meurtres à sa femme D'après les premiers éléments de l'enquête le père de famille retrouvé mort aurait tué ses deux enfants et sa belle-mère avant de se suicider. D'après le cousin de l'individu qui a témoigné auprès de l'AFP, le suspect "a filmé la scène et l'a envoyée à sa femme en lui disant : voilà ce que tu mérites". Le contexte familial poussent les enquêteurs à envisager la piste de violences vicariantes, c'est-à-dire des violences visant des personnes tierces, ici les enfants, pour faire souffrir la personne ciblée, la mère de famille ayant voulu se séparer de son conjoint en l'espèce. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 08:59 - Faut-il craindre des nuits tropicales ce week-end ? Si les températures vont largement dépasser normales de saison et parfois atteindre les seuils caniculaires, le mercure devrait redescendre la nuit dans la plupart des régions. Dans le Sud-Ouest, où des records de chaleur sont jugés possibles, la nuit devraient rester assez fraîches avec des températures inférieures à 20°C. En revanche, les nuits devraient devenir plus douces et se réchauffer un pue dans les régions méditerranéennes où des températures entre 19 et 23°C sont comprises pour les prochaines nuits. 08:41 - Où va-t-il faire le plus chaud ce vendredi ? Toute la moitié sud de la France est concernée par des températures supérieures à 30°C, mais c'est entre la vallée de la Garonne et celle du Rhône qu'il fera le plus chaud ce vendredi avec des maximales comprises entre 35 et 39°C. D'après la Chaîne météo, l'Occitanie pourrait connaître les plus grosses chaleurs, alors que Météo-France évoque le Languedoc-Roussillon. Ces prochains jours seront très chauds en France, surtout au sud Les max pourront atteindre 38 à 40 dimanche. On attend près de 37 à Toulouse cet après-midi, 39C à Narbonne demain et 40C à Toulouse dimanche #canicule pic.twitter.com/T4o6ZWdnLd — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) September 4, 2026 08:25 - 15 départements en vigilance canicule ce vendredi, dont 5 en orange 15 départements sont placés en vigilance canicule ce vendredi par Météo-France. L'Ariège, la Haute-Garonne, le Gers, l'Isère, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Rhône et le Vaucluse sont concernés par des vigilances jaunes toute la journée, tandis que l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard et l'Hérault doivent basculer en vigilance orange à partir de 12 heures. LIRE PLUS

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au Sud. Des vigilances météo sont activées.