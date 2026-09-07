Vigilance canicule : six départements en alerte orange ce lundi, la fin de l'épisode de chaleur annoncée... Les prévisions

Plusieurs vigilances canicule sont encore activées ce lundi 7 septembre, dont six alertes orange. Les températures vont encore monter au-dessus des 30 et même des 35°C dans certains régions avant une nette chute du mercure.

La chaleur persiste en France ce lundi 7 septembre, mais les températures caniculaires ne concernent désormais plus que le Sud-Est. Treize départements sont encore placés en vigilance canicule par Météo-France, dont six en alerte orange : l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse. Les vigilances doivent durer jusqu'à la fin de l'épisode prévue demain.

Dans les départements en vigilance orange canicule, du Languedoc à la vallée du Rhône, les fortes chaleurs sont toujours de mise avec des températures maximales comprises entre 35 et 38°C et des pointes pouvant monter jusqu'à 39°C par endroits selon Météo-France. Plus largement, il fera encore chaud sur une large partie du pays allant du l'Occitanie au Grand Est en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Dans ces régions le mercure affichera entre 30 et 36°C ce lundi complète La Chaîne météo. Une baisse des températures a donc été amorcée dans le Sud-Ouest qui était également en proie aux chaleurs caniculaires ce week-end.

L'épisode de chaleur va encore réserver une nuit chaude entre lundi et mardi, notamment "sur le Centre-Est et les régions méditerranéennes", prévient La Chaîne météo. Demain matin, les températures seront comprises entre 20 et 25°C dès le lever du jour, comme ce lundi avec des 26°C relevés à Nice, des 23°C à Montpellier et des 21°C à Nîmes et Montélimar.

Le journée de mardi devrait cependant marquer la fin de l'épisode de chaleur avec la levée des vigilance orange canicule dès 6 heures du matin. Il fera encore chaud le matin avec des maximales près des 35°C, mais les températures chuteront partout, y compris dans le Sud-Est dans l'après-midi à l'arrivée d'orages et le temps se rafraîchira nettement mercredi avec une perte allant jusqu'à 15 degrés par endroits.

L'activation de vigilances oranges canicule en septembre est assez exceptionnelle : ce n'est que la deuxième fois que des alertes de ce niveau sont déclenchées à cette période de l'année. Le précédent remonte à 2023. Du 3 au 11 septembre de cette année-là, les températures avaient dépassé les normales de saison de 4 à 6°C. Une vague de chaleur avait notamment touché l'Île-de-France, la Normandie, le Centre-Val de Loire et les Pays de la Loire sur cette période. Le 9 septembre 2023, le thermomètre avait affiché 35°C à Paris.

Une nouvelle canicule en ce début septembre ?

S'il a bien fait chaud en ce début septembre avec des températures parfois semblables à celles enregistrées cet été, il n'est pas question d'une vague de chaleur ou d'une canicule de même intensité. D'abord parce que l'épisode n'était pas généralisé, mais limité aux régions du sud. Ensuite parce que malgré l'importante hausse des températures, anormale pour un mois de septembre, les nuits n'ont pas été aussi chaudes. Le 1er septembre marquant par ailleurs le début de l'automne météorologique, les nuits sont plus longues et davantage marquées par le rafraîchissement nocturne des températures.

Cet épisode de chaleur confirme cependant que les vagues de chaleur en revanche peuvent avoir lieu en septembre. D'autant plus avec les effets du réchauffement climatique qui allongent la période durant laquelle ces phémomènes peuvent se produire, que ce soit de façon précoce, au printemps, ou tardivement à l'approche de l'automne. Pour parler de vague de chaleur, il faut toutefois au moins une journée avec un indicateur thermique national à 25,3°C et plus de 23,4°C pendant au moins trois jours, ce qui n'a pas été enregistré, pour l'heure, par les agences météorologique. On s'en est toutefois approché puisque l'indicateur thermique maximal devait culminer autour de 25°C dimanche.

Dernières mises à jour

08:35 - Une baisse des températures amorcée du Nord aux Pyrénées La chaleur continue de toucher une grande partie de la France ce lundi, mais une baisse des températures est amorcée sur les régions du Nord ou de l'Ouest. Des Hauts-de-France jusqu'en Nouvelle-Aquitaine en suivant toute la côte atlantique, les températures maximales se situent entre 25 et 29°C. Des températures qui restent élevées pour un début de mois de septembre, mais moins chaudes que celle du week-end, signe que l'épisode de chaleur approche de sa fin. 08:22 - De 30 à 38°C ce lundi : où va-t-il faire le plus chaud ? Les fortes chaleurs sont toujours présentes en France ce lundi, mais leur étendue diminue et se concentre désormais sur l'Est du pays et plus précisément dans le Sud-Est. Il doit faire encre 35 et 38°C, voire 39°C localement du Languedoc à la vallée du Rhône, mais les températures doivent rester élevées, entre 30 et 36°C de l'Occitanie jusqu'au Grand Est indique La Chaîne météo. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 08:10 - Quels sont les 13 départements en vigilance canicule ce lundi ? Si l'Ardèche, l'Aude, la Drôme, le Gard, l'Hérault et le Vaucluse sont en vigilance orange canicule ce lundi, comme depuis plusieurs jours, sept autres départements sont également en vigilance pour les fortes chaleur, mais en alerte jaune. Il s'agit des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, de l'Isère, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, du Rhône et du Var.

Les températures grimpent en France cette semaine. Il pourra faire très chaud par endroits, notamment au Sud. Des vigilances météo sont activées.