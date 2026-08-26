Orages en France : 12 départements en vigilance orange, les prévisions de ce mercredi 26 août

Les prévisionnistes appellent à la vigilance : des orages violents vont éclater en France ce mercredi et jeudi. Une nouvelle tornade n'est pas exclue.

Le temps se dégrade très sérieusement en ce milieu de semaine sur une grande partie du territoire. Météo-France et La Chaîne Météo décrivent l'arrivée d'un conflit thermique marqué, provoquant le déclenchement d'une dégradation orageuse d'une nette intensité entre ce mercredi et ce jeudi.

Dès cet après-midi de mercredi, les premières cellules orageuses se développent de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au Massif central. Selon Météo-France, ces dégradations s'accompagnent localement de fortes rafales de vent, d'une activité électrique soutenue et d'un risque de grêle. La Chaîne Météo souligne la menace de ruissellements urbains, avec des intensités pluviométriques pouvant atteindre 30 à 50 mm en très peu de temps. En fin de journée et au cours de la nuit, cet axe instable gagne le Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et une partie du Nord-Est.

Des orages plus marqués à partir de ce mercredi

"Mercredi soir, des orages violents (avec grêle et fortes rafales) sont attendus sur l'ouest du pays (le long d'un axe Poitou-Charentes/Basse-Normandie). Un passage en vigilance orange y est envisagé", prévient Météo-France. Pour l'heure, la moitié ouest de la France est placée en vigilance jaune pour la journée de mercredi.

Plus précisément, si quelques averses orageuses sont possibles localement en journée, c'est surtout en fin d'après-midi, de la Bretagne et la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, que la perturbation deviendra plus forte. En soirée, elle s'étend au quart nord-ouest et remonte notamment vers l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Des cumuls de pluies importants avec entre 20 et 30mm en peu de temps, des ruissellements avec un risque de chaussées inondées, de gros grêlons ainsi que de puissantes rafales sont attendus.

Jeudi, les orages se généralisent en se décalant vers l'est. Ce sera la journée la plus agitée. "Une seconde salve orageuse très active se mettra en place jeudi sur un axe allant des Pyrénées au nord-est avec des orages violents. Ce front orageux actif gagnera les régions proches des frontières de l'est dans la journée de vendredi", précise La Chaîne météo, qui n'exclut pas non plus "un risque de tornades".

Dernières mises à jour

08:05 - De premières précisions sur les orages ce mercredi La Chaîne Météo donne ce matin des précisions sur ce qui nous attend : "Ce mercredi soir, des cellules orageuses actives remontent du Poitou-Charentes vers le Centre-Val de Loire et l'Anjou avec des pluies intenses, un risque de grêle et de violentes rafales pouvant atteindre 80 à 100 km/h. Des averses orageuses remontent aussi du golfe de Gascogne vers la Bretagne avec des pluies copieuses mais avec un risque de grêle et de fortes rafales plus limité". Attention si vous résidez dans le nord ouest de la France. "Dans la nuit de mercredi à jeudi, les orages parfois forts remontent vers la Normandie, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. Ils donnent des pluies intenses et localement des chutes de grêle et de violentes rafales", écrit aussi le prévisionniste. 25/08/26 - 23:28 - Une quarantaine de départements en alerte aux orages dans la nuit de mercredi à jeudi Après les orages, la Corse va passer en alerte canicule mercredi soir, prévient La Chaîne Météo qui place d'ores et déjà 11 départements de l'ouest du pays en vigilance orange aux orages ainsi qu'une trentaine de territoires en alerte jaune aux orages également dans la nuit de mercredi à jeudi. Voici la carte des vigilances : Une nouvelle alerte aux #orages est mise en place par nos services avec 11 départements en niveau orange et 30 départements en niveau jaune pour une forte dégradation orageuse attendue dans la soirée et la nuit de mercredi à jeudi. Dans le même temps, la Corse passe en alerte pic.twitter.com/ZvB9Tsk25f — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 25, 2026 Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 25/08/26 - 21:33 - De nouveaux orages violents dans la nuit de jeudi à vendredi Sur X, le météorologue Guillaume Jauseau pointe que tous les ingrédients générateurs d'orages violents devraient à nouveau être au rendez-vous dans la nuit de jeudi à vendredi, laissant redouter de nouvelles intempéries majeures en fin de semaine. Nouvelle vague d'orages explosive?



Les ingrédients générateurs d'#orages violents remontent en flèche, dépassant parfois ceux de lundi. C'est surtout dans la nuit de jeudi à vendredi que le risque de phénomènes violents semble culminer sur une partie du pays. Explication1/.. pic.twitter.com/45aZaSTGPV — Guillaume Jauseau (@GJauseau) August 25, 2026

Un nouvel épisode orageux violent se dessine à partir de mercredi. Pluie, grêle, rafales ainsi qu'un risque de tornades sont craints.