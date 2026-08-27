Orages en France : 39 départements en vigilance orange, un nouvel épisode violent avec un risque de tornades

De violents orages ont touché la France mercredi soir. Deux nouveaux axes se dessinent ce jeudi : des phénomènes violents sont attendus avec pluie, grêle, rafales voire tornades.

Pluies torrentielles, importantes chutes de grêle, 70 000 éclairs... La soirée de mercredi a été marquée par les orages en France. Des habitations ont été endommagées, notamment sur la côte atlantique. Des arbres ont aussi été déracinés. Les orages se sont progressivement décalés vers le centre-ouest et ont atteint la région parisienne en pleine nuit.

Une nouvelle dégradation orageuse se dessine ce jeudi 27 août. 39 départements sont alors placés en vigilance orange par Météo-France pour cet après-midi : l'Allier, l'Aube, le Calvados, le Cantal, la Côte-d'Or, l'Eure, la Loire, la Maine-et-Loire, la Haute-Marne, la Mayenne, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de-Calais, le Puy-de-Dôme, la Haute-Saône, la Saône-et-Loire, la Sarthe, la Seine-Maritime, la Somme, les Vosges, l'Yonne, l'Aisne, les Ardennes, la Marne, l'Eure-et-Loir, la Creuse, la Corrèze, le Lot, l'Aveyron, Paris, la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le Val d'Oise. Ces vigilances peuvent encore évoluer dans la journée. "Ce jeudi après-midi, nouvelle dégradation orageuse sur le territoire. Une première pulsation orageuse particulièrement marquée est attendue du Massif central à la Bourgogne et aux Vosges, s'accompagnant de cellules orageuses très intenses. Une seconde concerne les Pays-de-la-Loire, la Normandie, l'Ile-de-France et les Hauts-de-France", précise Météo-France.

Dès la fin de matinée, des orages se déclenchent à l'ouest du Massif central, du Limousin à l’Auvergne. Puis, un axe orageux actif s'étend à l'est jusqu'à la Lorraine. Un second axe se développe des Pays-de-la-Loire, à la Normandie et à l'ouest des Hauts-de-France et qui en fin de journée s'étend au reste des Hauts-de-France, voire atteint la région parisienne.

Un risque de tornades sous les orages

Il est attendu sous ces orages de la grêle de taille moyenne à grosse, des pluies fortes avec jusqu'à 30 mm à 50 mm en une heure, de puissantes rafales de 80 km/h à 100 km/h, voire jusqu'à 120 km/h et une activité électrique intense. Le risque de "phénomènes tourbillonnaires", soit des tornades, n'est pas exclu et même possible "sur le secteur Auvergne, Bourgogne et Vosges". Il y a également un risque de crues rapides et d'inondations, ajoute La Chaine météo.

En fin de journée, les orages deviennent plus dispersés à l'ouest et les plus forts progressent vers le centre-est et le nord-est. Ces derniers restent très pluvieux. Vendredi, les orages se décaleront encore davantage vers l'est, du nord-est aux Alpes et à la vallée du Rhône. L'activité devrait rester marquée jusqu'à la mi-journée.

Dernières mises à jour

12:15 - La trajectoire des orages sur l'Ile-de-France La région parisienne est placée en vigilance orange orages cet après-midi. Les orages pourraient commencer à se mettre en place en début d'après-midi. Selon La Chaine météo, la période la plus critique se situe entre 16h et 20h : l'axe le plus actif concernerait davantage l'est francilien et donc la Seine-et-Marne avec de fortes pluies, des rafales de 60 à 80 km/h et de la grêle. Sur la petite couronne et la capitale, des averses orageuses sont possibles, "mais le risque de phénomènes violents apparaît plus faible". 11:52 - Des rafales très puissantes Sous les orages, de puissantes rafales sont attendues. Généralement entre 80 et 100 km/h, elles pourraient localement monter à 110/120 km/h. 12 départements sont en vigilance jaune vent ce jeudi : le Rhône, l'Ain, la Savoie, l'Isère, la Drôme, l'Ardèche, les Hautes-Alpes, les Alpes-de-Haute-Provence, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Hautes-Pyrénées et les Pyrénées-Atlantiques. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 11:36 - Un nouveau risque de tornades ? La Chaine météo et Météo-France s'accordent sur un potentiel risque de nouvelles tornades ce jeudi. Pomas, dans l'Aude, a été ravagée lundi suite à une tornade. "Sur le secteur Auvergne, Bourgogne et Vosges des phénomènes tourbillonnaires sont possibles, non exclus ailleurs", a avancé Météo-France. Sous les cellules les plus violentes, "des phénomènes tourbillonnaires isolés ne sont pas exclus (tornades)", précise pour sa part La Chaine météo. 11:00 - Des vigilances pluie-inondation activées Sous les orages, les cumuls de pluie pourront être importants en peu de temps : jusqu'à 30 à 50 mm de précipitations. Météo-France a alors placé 10 départements en vigilance jaune pluie-inondation pour la soirée de ce jeudi : la Haute-Marne, la Côte d'Or, la Saône-et-Loire, la Nièvre, l'Allier, le Puy-de-Dôme, le Cantal, la Corrèze, l'Aveyron et le Lot. 10:45 - De nouvelles cellules orageuses se forment La Chaine météo prévient que de nouvelles cellules orageuses commencent à se former à l'ouest du Massif central sur la plage horaire 10-13h. Le Limousin et l'Auvergne sont notamment concernés. Ces orages peuvent être accompagnés de pluies et de grêle. Pour ce matin, Météo-France signale des orages sur la ville de Bourges et des averses orageuses à Vichy et Aurillac. LIRE PLUS

Après une nuit de mercredi agitée, les orages reprennent ce jeudi avec une forte intensité. Pluie, grêle et rafales sont attendues sous les plus actifs qui vont toucher une grande partie du pays.