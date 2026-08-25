Orages en France : de nouveaux phénomènes violents en approche, tornades et chutes de grêle redoutés

Des orages violents vont encore éclater en France. Les journées de mercredi et jeudi sont particulièrement à risque. Une nouvelle tornade n'est pas exclue.

Les intempéries s'enchainent en France et sont très violentes. Après une soirée de dimanche mouvementée dans le sud-ouest, la journée de lundi a été marquée par des orages avec 19 638 éclairs qui ont éclaté et une violente tornade sur le village de Pomas. Des chutes de grêlons de plusieurs centimètres de diamètre ont aussi touché le Gers et les Pyrénées-Orientales. Des trombes d'eau ont, par ailleurs, entrainé des inondations, notamment dans le Vieux-Port de Marseille. Des rafales à plus de 100 km/h ont aussi été enregistrées. Et ce n'est pas fini !

Ce mardi 25 août, le temps est plus calme, mais le risque orageux persiste. Une petite cinquantaine de départements sont placés en vigilance jaune pour les orages. Il s'agit de départements situés sur le nord du pays majoritairement, passant par la région parisienne et s'étendant de la Normandie à l'Alsace et descendant jusqu'en Dordogne. "Des averses se déclenchent, elles sont souvent orageuses et parfois marquées du nord de la Bretagne et la Normandie jusqu'à la Lorraine, l'Alsace, et jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine", a précisé Météo-France. L'observatoire français des tornades et orages violents Keraunos précise que ces averses orageuses peuvent être accompagnées de fortes pluies localisées et d'un peu de grêle.

Des orages plus marqués à partir de mercredi

La situation pourrait de nouveau se compliquer dans les prochains jours avec une goutte froide qui se rapproche de la France et de l’air chaud et humide qui remonte suite à un flux de sud. Ce conflit de masses d'air va provoquer une dégradation marquée qui est attendue à partir de mercredi après-midi et qui va s'accentuer en soirée. "Mercredi soir, des orages violents (avec grêle et fortes rafales) sont attendus sur l'ouest du pays (le long d'un axe Poitou-Charentes/Basse-Normandie). Un passage en vigilance orange y est envisagé", prévient Météo-France. Pour l'heure, la moitié ouest de la France est placée en vigilance jaune pour la journée de demain.

Plus précisément, si quelques averses orageuses sont possibles localement en journée, c'est surtout en fin d'après-midi, de la Bretagne et la Normandie à la Nouvelle-Aquitaine, que la perturbation deviendra plus forte. En soirée, elle s'étend au quart nord-ouest et remonte notamment vers l'Ile-de-France et les Hauts-de-France. Des cumuls de pluies importants avec entre 20 et 30mm en peu de temps, des ruissellements avec un risque de chaussées inondées, de gros grêlons ainsi que de puissantes rafales sont attendus.

Jeudi, les orages se généralisent en se décalant vers l'est. Ce sera la journée la plus agitée. "Une seconde salve orageuse très active se mettra en place jeudi sur un axe allant des Pyrénées au nord-est avec des orages violents. Ce front orageux actif gagnera les régions proches des frontières de l'est dans la journée de vendredi", précise La Chaine météo, qui n'exclut pas non plus "un risque de tornades".

Dernières mises à jour

19:28 - Cette vidéo terrifiante de la tornade qui s'est abattue sur Pomas dans l'Aude la veille Si de nombreuses images de la tornade de Pomas ont circulé depuis hier, celle-ci a de quoi glacer le sang. On peut y voir les éléments monter en puissance et se déchaîner. Le toit sous lequel s'abrite la vidéaste est ensuite arraché. On ressent la peur qu'ont pu ressentir les personnes qui se trouvaient là au moment de la tornade dans l'Aude. Images spectaculaires au plus près de la #tornade qui a frappé #Pomas dans l#Aude ce lundi 24 août 2026 vers 17h. (vidéo Chrystelle Perrier) pic.twitter.com/d77HBrlLCU — Guillaume Séchet (@Meteovilles) August 25, 2026 18:30 - Des orages en région parisienne ce soir ? L'Ile-de-France est placée en vigilance jaune orages ce mardi 25 août. Les premiers coups de tonnerre pourraient se faire entendre vers 19 heures, mais ils ne devraient pas s'éterniser, selon la météo agricole rapportée par actu Paris. Les Hauts-de-Seine devraient aussi être touchés dans ce créneau-là tout comme le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis. Le reste de la soirée s'annonce pluvieux. Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 18:00 - Un nouveau risque de tornades jeudi ? Une nouvelle importante dégradation orageuse va balayer le pays entre mercredi soir et jeudi. Merci après la nette hausse des températures, les orages se manifestent par la façade atlantique et gagnent progressivement l'intérieur du pays et notamment le Centre-Val de Loire et le bassin parisien, selon La Chaine météo. Jeudi est qualifié de journée "la plus agitée" de la semaine. De forts orages toucheront l'ouest du pays puis un axe "allant du Massif central au nord-est en passant par la Bourgogne-Franche-Comté, la Champagne-Ardenne et jusqu’à la Lorraine" qui "pourrait concentrer les phénomènes les plus violents avec un risque important de supercellules". "De fortes intensités pluvieuses, de la grosse grêle et de puissantes rafales seront possibles, voire même un risque de tornades", prévient La Chaine météo. 17:23 - Après l'accalmie de ce mardi, les orages reprennent en force La fin de l'été météorologique est agitée. Après une accalmie relative ce mardi, un épisode orageux marqué est prévu entre mercredi et vendredi avec un risque significatifs d'orages forts ou violents.

Suivez nos bulletins moyen terme ici : https://t.co/oKJo7RxZKo pic.twitter.com/hSkfp8DEeN — Keraunos (@KeraunosObs) August 25, 2026 L'observatoire français des tornades et orages violents prévient de l'arrivée de nouveaux orages sur les trois prochains jours. Ils se déplaceront d'ouest en est et il y a "un risque significatifs d'orages forts ou violents". Pour la journée de demain, Keraunos prévoit "une dégradation orageuse en fin de journée et nuit suivante de l'Aquitaine jusqu'aux régions du nord et du nord-est. Ces orages pourront être puissants, avec fortes pluies, grêle et fortes rafales de vent". 15:15 - Nouveau conflit de masse d'air entre mercredi et jeudi Un violent conflit de masses d'air va s'opérer entre mercredi et jeudi en France, à l'approche d'une nouvelle dépression. Par conséquent, de violents #orages vont de nouveau se développer, et la dégradation orageuse s'annonce généralisée sur le pays. pic.twitter.com/KvukCJXqdR — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 25, 2026 Un conflit de masses d'air s'opère entre mercredi et jeudi avec l'arrivée d'une nouvelle dépression. Des orages vont donc de nouveau se développer et la dégradation va se généraliser. Arrivée par l'ouest mercredi, elle va progressivement se décaler vers l'est. LIRE PLUS

Un nouvel épisode orageux violent se dessine à partir de mercredi. Pluie, grêle, rafales ainsi qu'un risque de tornades sont craints.