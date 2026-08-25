Orages en France : Pomas balayée par une tornade, le Sud touché par de violentes intempéries... Les images des dégâts

Les orages ont entrainé de violentes intempéries ayant touché le sud de la France le lundi 24 août 2026. Des grêlons et des pluies diluviennes se sont abattues, des inondations ont eu lieu et même une tornade a balayé le village de Pomas dans l'Aude.

Plus que les orages, la météo s'est déchainée sur une partie de la France le lundi 24 août. Une vingtaine de départements ont été progressivement placés en vigilance orange pour les orages par Météo-France, puis retirés au fil de la soirée. Ils étaient essentiellement situés dans le sud du pays, du Gers jusqu'au Var, et remontaient jusqu'au Puy-de-Dôme.

Mais c'est bien sur le littoral que les orages ont causé le plus de dégâts avec des chutes de grêlons de plusieurs centimètres de diamètres dans le Gers ou les Pyrénées-Orientales, notamment à Font-Romeu, des trombes d'eau ayant entrainé des inondations comme à Marseille où le Vieux-Port a débordé et où plusieurs centimètres d'eau se sont accumulés dans les rues, ou encore de violentes rafales de vent avec des pointes à plus de 120 km/h dans l'Hérault. Les orages ont également apporté leur lot d'éclairs : 2 698 éclairs ont été enregistrés dans l'Hérault et 1 583 dans le Lot, les deux départements les plus touchés.

À #Marseille, le Vieux-Port est transformé en véritable rivière après les #orages. pic.twitter.com/I1kaEqKiGL — Faisons parler Marseille (@FaisonsParler) August 24, 2026

Les orages étaient tels qu'il est tombé 58,7 mm de pluie en une heure à la station du Houga, dans le Gers. Il est aussi tombé, en une heure, 35 mm à la station le Lioran (Cantal), plus de 30 mm sur Castelnaudary, 31,4 mm à Fanjeaux, 35,1 mm à Montolieu (Aude). La pluie a été d'autant plus importante à Puech (Hérault) où 91 mm de précipitations ont été enregistrés. Du côté du vent, les rafales ont atteint les 94 km/h à Narbonne (Aude), les 112 km/h à Béziers et 121 km/h à Pézenas (Hérault), les 82 km/h à Nîmes (Gard), et les 120 km/h à Istres (Bouches-du-Rhône).

Une tornade a ravagé le village de Pomas dans l'Aude

Si ces violentes intempéries sont toutes liées à l'épisode orageux d'hier, le phénomènes le plus violent reste la tornade qui s'est déclarée en fin de journée dans l'Aude. Le phénomène tourbillonnaire a particulièrement touché, balayé et ravagé, la commune de Pomas.

#tornade de #Pomas :

Vidéo accélérée x8 montrant l'impressionnant mouvement de rotation.

Ce phénomène a fait au moins 26 blessés.

L'intensité semble d'au moins EF2.

En 1887 l'Aude à avait été touchée par une EF4 faisant 8 victimes.

Vidéo : Denis Maréchal pic.twitter.com/eSiPWCJjD5 — Meteo60 (@meteo60) August 24, 2026

Les rafales de vent ont atteint les 117 km/h à Arquettes-en-Val, 106 km/h à Lézignan-Corbières et 96 km/h à Caunes-Minervois. La tornade a duré "2 à 3 minutes" selon le témoignage d'une habitante sur BFMTV, mais elle a détruit une grande partie du village : "C'est arrivé tellement vite, le ciel s'est assombri d'un coup. Le vent à commencer à souffler, je suis sorti, j'ai vu des objets qui volaient. [...] Le village est à moitié dévasté, c'est affreux".

#Orage : une #tornade s'est formée au sud de #Carcassonne (11), dans le secteur de Limoux Un #orage supercellulaire massif circule en ce moment sur l'ouest de l'Occitanie et se dirige aux confins de l'Hérault et de l'Aveyron. https://t.co/7eEh0mqCne — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 24, 2026

D'après le bilan de la préfecture, la tornade a endommagé 300 habitations et "des opérations de mise en sécurité des bâtiments sont en cours, notamment au rez-de-chaussée des habitations les plus touchées, afin de prévenir tout risque d'effondrement". Des cloisons se sont effondrées, des toits ont été arrachés et des arbres ont été déracinés et ont endommagé les routes sous l'effet de la tornade, les dégâts sont colossaux. Mais le violent tourbillon a également fait des blessés : 41 personnes ont été "prises en charge", dont 15 qui ont été évacuées vers un centre hospitalier a précisé la préfecture. Dans son dernier bilan, communiqué mardi matin et relayé par La Dépêche du Midi, la préfecture fait état de 39 blessés, dont deux en urgence absolue. Les sapeurs-pompiers ont également retrouvé les deux seules personnes qui étaient portées disparues, elles sont légèrement blessées.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter quelle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026

Les pompiers et les gendarmes sont encore mobilisés à Pomas ce mardi 25 août pour mener les opérations de levée de doute, assurer la sécurisation du secteur et une surveillance de la zone et de ses abords pour éviter les pillages des maisons sinistrées.

De nombreux dégâts dans les Landes à cause des orages

De violents orages avaient déjà éclaté dans la soirée de dimanche et dans la nuit de dimanche à lundi sur l'extrême Sud-Ouest, souligne Météo-France. Les intempéries ont apporté des rafales "de l'ordre de 70 à 80 km/h" et des cumuls de pluie compris entre "20 à 40 mm ponctuellement". Les orages ont causé de nombreux dégâts dans certains territoires, notamment dans les Landes où une "vingtaine de communes" ont été particulièrement touchées, selon la préfecture. Les secours ont dû intervenir "plus de 150" fois pour "des feux de forêts, des inondations et des routes coupées par des chutes d'arbre". Jusqu'à 7 500 foyers ont été privés d'électricité à 2 heures du matin.

De nouveaux risques d'orage ce mardi 25 août ?

Ce mardi 25 août, le temps est bien plus calme. Une cinquantaine de départements sont placés en vigilance jaune pour les orages. Il s'agit des territoires allant du Sud-Ouest jusqu'au Grand Est, en englobant une partie des Hauts-de-France, la Normandie et l'Ile-de-France.

"Cet après-midi, des Pyrénées jusqu'aux Alpes et l'arc méditerranéen, le temps reste sec et largement ensoleillé. De même sur le Nord-Pas-de-Calais, les éclaircies dominent. Partout ailleurs le temps est nuageux et lourd, des averses se déclenchent, elles sont souvent orageuses et parfois marquées du nord de la Bretagne et la Normandie jusqu'à la Lorraine, l'Alsace, et jusqu'à la Nouvelle-Aquitaine", précise Météo-France. L'observatoire français des tornades et orages violents Keraunos précisent que ces averses orageuses peuvent être accompagnées de fortes pluies localisées et d'un peu de grêle.

La situation pourrait de nouveau se compliquer dans les prochains jours. Une dégradation marquée est attendue mercredi dans l'après-midi et en soirée. Grêle, fortes rafales et de possibles ruissellements sont possibles dans l'ouest. Jeudi, les orages se généralisent. Des vigilances orange orages pourraient être de nouveau activées sur ces deux journées.

Dernières mises à jour

12:10 - De nouveaux épisodes orageux dans la semaine Si des orages éclatent cet après-midi, les plus forts sont attendus entre mercredi et jeudi. Météo-France précise que "plusieurs épisodes orageux se succèdent cette semaine. Les orages pourront parfois être accompagnés de phénomènes dangereux, notamment mercredi sur l’ouest du pays". L'organisme prévoit une dégradation dans l'après-midi et en soirée avec des orages pouvant être accompagnés de grêle et provoquer des ruissellements. Il y a une forte probabilité que de nouvelles alertes orange pour orages soient activées. Jeudi, "un axe orageux se met en place du sud du Massif central à la Lorraine. Plus à l'ouest, de nouvelles zones orageuses actives se développent, notamment de la Normandie aux Hauts-de-France", précise Météo-France. Vendredi, il devrait s'agir davantage de pluie. 11:21 - Pluie et grêle sous les orages de cet après-midi Keraunos, l'observatoire français des tornades et orages violents, signale aussi un risque d'orages pour cet après-midi. Ils seront d'intensité "faible à modérée". Les averses "évolueront jusqu'à l'orage en cours d'après-midi et de soirée principalement, en produisant de fortes pluies localisées et parfois un peu de grêle", précise l'observatoire. Les orages déclineront en fin de soirée, mais "quelques foyers orageux restent possibles en cours de nuit prochaine des Hauts-de-France aux Ardennes notamment". Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 10:35 - Quels orages ce mardi ? Ce mardi, la dégradation orageuse est plus calme qu'hier. Toutefois, la prudence reste de mise dans un axe allant du sud-ouest au nord-est. C'est cet après-midi que le risque d'averses orageuses est plus fort. Elles pourraient être marquées en Bretagne, en Normandie et jusqu'en Alsace et Nouvelle-Aquitaine. Météo-France signale des averses orageuses sur Paris, Amiens, Rouen, Reims, mais aussi Auxerre, Vichy ou encore Limoges. A Tours et Bourges, c'est un "risque d'orages" qui est présent sur la carte du jour. 09:45 - Une tornade de niveau EF 2 ou EF 3 dans l'Aude Les dégâts visibles à Pomas donnent des indices sur l'intensité de la tornade. D'après le prévisionniste de Météo-France Dorian Dziadula, la tornade pourrait correspondre à un niveau EF 2 ou EF 3 sur l'échelle de Fujita améliorée. Le niveau EF 2 concerne les tornades "considérables" qui peuvent souffler les toits de maison bien construites, déplacer des maisons à charpente légère de leurs fondations, casser ou déraciner de gros arbres et soulever des voitures. Le niveau EF 3, lui, concerne les tornades "sévères" à même de détruire des étages complets sur des maisons bien construites, de cause des dommages importants aux édifices publics, de renverser des grosses voitures et des trains ou de souffler des bâtiments sur plus de distance. 09:34 - Plus de 7 000 foyers privés d'électricité dans le Languedoc, dont 1 400 dans l'Aude Dans l'Aude, encore 1 400 foyers sont privés d'électricité ce mardi matin, au lendemain du passage d'une tornade. Ils étaient près de 2 800 dans la même situation hier soir. L'Aude n'est pas le seul départements concerné par des coupures d'électricité. Ce matin, à 6h30, ils étaient 7 250 foyers dans le noir dans le Languedoc-Roussillon selon les chiffres d'Enedis communiqué à l'AFP : 5 250 dans l’Hérault, 1 600 dans l’Aude, 300 dans le Gard et 100 dans les Pyrénées-Orientales. LIRE PLUS

Un important épisode orageux s'est déclenché lundi 24 août. Les orages ont par endroits été violents et accompagnés de pluies, de rafales, de grêle et même d'une tornade dans l'Aude.