Orages en France : sept départements en vigilance orange, des phénomènes violents craints dans deux régions

De violents orages ont éclaté dans la nuit de jeudi à vendredi, particulièrement en Île-de-France. Encore sept départements sont placés en vigilance orange face au risque d'orages ce vendredi jusqu'en milieu de matinée.

Les orages commencent à s'évacuer après avoir frappé la France pendant deux nuits d'affilée, mais ils persistent dans certaines régions. La vigilance orange a été levée dans plusieurs territoires ce matin à 6 heures, mais sept départements de l'Est du pays restent concernés par l'alerte de Météo-France jusqu'à 10 heures ce vendredi 28 août : l'Ain, le Doubs, le Jura, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Rhône et le Territoire de Belfort.

L'agence météorologique place également 68 départements en vigilance jaune, quasiment toute la France à l'exception d'une grande partie du Sud-Ouest, de deux départements de la pointe bretonne et de la Corse. Mais elle attire surtout l'attention sur les départements de l'Ardèche, de la Drôme et des Savoies où "les orages pourront être forts" et où une évolution du niveau de vigilance n'est pas exclue.

Les orages en cours sont provoqués par la rencontre de l'"air froid dynamique" et "de l'air chaud et humide de basses couches" explique Météo-France. Après une nuit marquée par des phénomènes de forte intensité, accompagnés de grêle, de vent et de pluie intense, les orages semblent désormais "moins virulents". "L'axe d'orages les plus actifs se décale progressivement vers l'est, avec des orages qui peuvent rester forts, parfois accompagnés de grêle, de fortes rafales de vent (80/100 km/h localement plus) et de forts cumuls pluvieux horaires (30 mm/h)", prévient Météo-France concernant les prévisions de la matinée. "Deux zones se distinguent en cette fin de nuit : des orages sur les Vosges et la Haute-Saône se dirigeant rapidement vers l'Alsace, et des orages en développement sur le Massif-Central se dirigeant vers le Rhône", précise-t-elle.

De violents orages en Ile-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté

Les orages qui ont touché la France jeudi soir ont été violents, en particulier en Ile-de-France et dans quelques territoires de Bourgogne-Franche-Comte. Paris et sa région ont été touchés en début de soirée avec des pluies tellement intenses que, par endroits, dans la capitale, des rues se sont retrouvées complètement inondées. Mais c'est surtout en Seine-et-Marne que les orages ont fait le plus de dégâts.

Une cellule orageuse grêligène a apporté de violentes rafales de vent avec des pointes jusqu'à 130 km/h à Nangis, et 142 km/h à Chevru. La pluie était également au rendez-vous avec 25,8 litres tombés par m² en 30 minutes à Melun rapporte BFMTV. Les autres départements franciliens ont également essuyé des pluies diluviennes comme la Seine-Saint-Denis où 15 litres d'eau par m² sont tombés en seulement six minutes à Neuilly-sur-Marne.

Quant à la Bourgogne-Franche-Comté, sur la commune d'École-Valentin (Doubs), à quelques kilomètres au nord-ouest de Besançon, un impressionnant orage de grêle s'est abattu.

Ce vendredi 28 août, 7 départements se maintiennent en vigilance orange aux orages jusqu'en milieu de matinée. Sont concernés : le Rhône, l'Ain, le Jura, le Doubs, le Territoire de Belfort, le Haut-Rhin et le Bas-Rhin.. La plupart des autres départements resteront en vigilance jaune aux orages toute la journée de vendredi, à l'exception de la pointe bretonne et du pourtour méditerranéen.

Dernières mises à jour

09:12 - Où les orages seront-ils les plus forts ce vendredi ? C'est en Alsace, en Bourgogne-Franche-Comté et en Auvergne-Rhône-Alpes que les orages risquent d'être les plus virulents ce vendredi liste la Chaîne météo. Les départements en vigilance orange sont effectivement alsaciens ou bourguignon, mais Météo-France a également mis en garde l'Ardèche, la Drôme et la région des Savoies contre des intempéries virulents, confirmant les prévisions de site spécialisé. 08:31 - Quelles régions vont être touchées par les orages ce vendredi ? Si seulement sept départements sont en vigilance orange pour les orages, 68 autres sont en vigilance jaune ce vendredi. De nombreuses régions risquent donc d'être touchées par les intempéries. Les orages devraient se concentrer "surtout sur la moitié est" du pays, "de l’Alsace et de la Franche-Comté jusqu’aux Alpes et au Sud-Est", prévient La Chaîne météo. Toutefois, "d'autres orages sont également présents sous une traîne active sur un large quart Nord-Ouest". Cette carte affiche les vigilances Météo France pour la journée de demain et se met à jour automatiquement après chaque nouveau bulletin de vigilance. 08:19 - Sept départements en vigilance orange au moins jusqu'à 10 heures Ce vendredi encore sept départements sont en vigilance orange pour les orages : l'Ain, le Doubs, le Jura, le Haut-Rhin, le Bas-Rhin, le Rhône et le Territoire de Belfort. Ils doivent rester en alerte au moins jusqu'à 10 heures selon le bulletin de Météo-France. 08:06 - L'alerte orange pour les oragesMét levée dans plusieurs départements à 6 heures Météo-France prévoyait le maintien de la vigilance orange pour les orages dans 27 départements pour la journée de vendredi, mais les alertes ont été levées dans une vingtaine d'entre eux entre la fin de la nuit et ce matin à 6 heures. La Corrèze, le Cantal, la Creuse, le Puy-de-Dôme, la Haute-Loire, la Loire, l'Allier, la Nièvre, la Saône-et-Loire, l'Yonne, la Côte-d'Or, la Haute-Saône, la Haute-Marne, l'Aube, les Vosges, la Meuse, la Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont repassés en vigilance jaune, tandis que le Lot, l'Aveyron ne sont plus sous vigilance du tout. 27/08/26 - 23:51 - Revisualisez la progression des orages de ce jeudi Ce jeudi soir, La Chaîne Météo propose de visualiser grâce à des images satellites la progression des orages tout au long de la journée de ce 27 août. Depuis le début d'après-midi, les #orages ont été nombreux et parfois violents de l'Auvergne jusqu'aux Hauts-de-France en passant par l'Île-de-France. Ces orages se décalent vers l'est dans les heures à venir. pic.twitter.com/XEB26eNMcy — La Chaîne Météo (@lachainemeteo) August 27, 2026 LIRE PLUS

Après une nuit agitée mercredi, les orages ont repris jeudi avec une forte intensité. Pluie, grêle et rafales ont été constatées, en particulier en Île-de-France et en Bourgogne-Franche-Comté. Les orages se poursuivent vendredi.