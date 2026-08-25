Direct - Sophie Adenot change de mission et retourne dans l'espace, suivez sa sortie

Sophie Adenot effectue sa deuxième sortie dans l'espace ce mardi 25 août 2026, seulement une semaine après sa première historique. L'astronaute française est toutefois chargée d'une mission différente de celle initialement prévue.

Un semaine jour pour jour après sa première sortie extravéhiculaire dans l'espace, Sophie Adenot retourne dans le vide spatiale ce mardi 25 août 2026. L'événement a un air de déjà vu puisque le 18 août dernier, l'astronaute, qui est devenue la première femme française à se jeter dans l'espace, se préparait déjà à franchir le sas de la Station spatiale internationale (ISS) avec son collège américain Anil Menon pour remplacer l'antenne SGANT qui assure la communication entre l'ISS et le Centre de contrôle de la NASA à Houston.

C'est la même mission qui attend Sophie Adenot et Anil Menon ce mardi 25 août. Les astronautes, qui n'avaient peu aller au bout de leur mission la semaine dernière à cause de boulons et de connecteurs récalcitrants leur ayant fait perdre du temps, sont chargés de finaliser le remplacement de l'antenne. Comme la dernière fois, ils auront 6 heures et 30 minutes pour réaliser leur mission. L'Américain sera le premier membre d'équipage reconnaissable par sa combinaison à rayures rouges et Sophie Adenot le secondera dans une combinaison sans marquage.

La nouvelle sortie extravéhiculaire de Sophie Adenot dans l'espace doit débuter à 12h35 GMT, soit à 14h35 à Paris, et peut être suivi grâce aux vidéos de la NASA et de son pendant européen, l'ESA. La retransmission debute autour de 13 heures à Paris avec la préparation des deux astronautes à bord de l'ISS. Plusieurs heures sont nécessaires pour préparer une sortie dans l'espace : une mise sous oxygène pour purger le sang de toute trace d'azote, l'installation de la combinaison et la pressurisation dans le sas avant l'entrée dans le vide spatial.

Quelle est la mission de Sophie Adenot dans l'espace ?

Sophie Adenot et Adil Menon ayant déjà retiré l'antenne défectueuse, ils devront désormais récupérer l'antenne de rechange, l'installer sur le segment de poutre Z1 de l'ISS, au-dessus du module Unity, avec l'aide du bras robotique Canadarm2. Il faudra ensuite effectuer les connexions électriques nécessaires à l'activation de l'antenne explique la NASA. Si la mission est accomplie dans les temps, Sophie Adenot et Adil Menon "tenteront une opération préliminaire : le remplacement d'un rétroréflecteur sur le port avant du module Harmony" afin d'améliorer "les données de navigation pour les vaisseaux spatiaux visiteurs", ajoute l'agence spatiale américaine.

Sophie Adenot retourne donc dans l'espace pour achever sa précédente mission, mais elle devait initialement effectuer sa deuxième sortie dans l'espace pour une toute autre tâche ce mardi 25 août. L'astronaute devait effectivement participer à une autre mission avec son homologue américaine Jessica Meir afin de réaliser des travaux de maintenance sur des câbles d’alimentation et les systèmes de données et d'aides à la navigation, rapportait la revue de presse Air Plus News. Cette mission, prévue par la NASA, a cependant été reportée après les contre-temps de le sortie de Sophie Adenot et Adil Menon la semaine dernière. Un scénario qui avait été "anticipé" assurait la NASA le 18 août.

Sophie Adenot pourrait faire une troisième sortie dans l'espace

Si la mission initialement prévue pour Sophie Adenot et Jessica Meir ce mardi 25 août a été reportée, elle n'a pas été annulée. La Nasa prévoit pour l'heure une "quatrième sortie extravéhiculaire le mardi 1er septembre". Celle-ci pourrait toutefois être de nouveau remise à plus tard en fonction des avancées réalisées par l'astronaute française et Adil Menon ce mardi. La NASA prévient d'ailleurs qu'après le remplacement de l'antenne, celui du rétroréflecteur "deviendra la priorité si cette opération n'est pas achevée" ce mardi. L'agence spatiale précise qu'elle "décidera de la nécessité de cette sortie extravéhiculaire début septembre après l'installation de l'antenne sol-espace". Non seulement de décider de maintenir ou non la sortie, l'agence spatiale pourrait revoir la composition de l'équipage en fonction des précédentes sorties et des travaux de chacun. Si Sophie Adenot a donc des chances d'effectuer une nouvelle sortie dans l'espace, rien n'est encore garanti.

Dernières mises à jour

12:45 - Comment Sophie Adenot s'est entraînée pour ses sorties extravéhiculaires dans l'espace ? Avant de rejoindre l'ISS, tous les astronautes s'entraînent à réaliser de possible sorties extravéhiculaires. Pour se préparer à une telle mission, Sophie Adenot a fréquenté le laboratoire de flottabilité neutre de l'agence spatiale européenne (ESA) à Cologne. Il s'agit d'une grande et profonde piscine dans laquelle des maquettes de l'ISS sont immergées. Les astronautes sont plongés dans cette piscine qui simule l'impesanteur de l'espace pendant des heures et réalisent des manoeuvres comparables à celles prévues lors de mission extravéhiculaire. Cet entraînement, Sophie Adenot l'a également suivi dans le laboratoire de flottabilité neutre de la NASA, à Houston au Texas. Au total, la Française s'est entraînée pendant plus de 150 heures pour sa sortie extravéhiculaire. 12:30 - Adenot et Menon aidés par les astronautes à bord de l'ISS durant leur sortie dans l'espace Si seuls Sophie Adenot et Adil Menon seront dans l'espace, ils seront aidés par Jessica Meir et Jack Hathaway restés à bord de l'ISS. La première supervisera les sorties extravéhiculaires et assistera Hathaway lors de la manipulation du bras robotique Canadarm2 auquel Menon sera attaché. Les deux astronautes déployés dans l'espace seront aussi en contact permanent avec la NASA. 12:16 - Que vont fait faire Sophie Adenot et Adil Menon durant leur mission dans l'espace ? Pour accomplir leur mission de remplacement de l'antenne SGANT permettant la communication entre l'ISS et le centre de contrôle de la NASA à Houston, Sophie Adenot et Adil Menon suivront une procédure détaillées de plusieurs dizaines d'étapes. L'astronaute américain "utilisera le bras robotique Canadarm2 pour récupérer une antenne de rechange" que la Française "déploiera depuis une plateforme extérieure", explique l'agence spatiale américaine. "Ensemble, ils installeront l'antenne sur le segment de poutre Z1, au-dessus du module Unity de la station" et "effectueront ensuite les connexions électriques et de données nécessaires à l'activation de l'antenne de rechange pour les transmissions à haut débit avec le centre de contrôle de mission". 12:01 - Ce que Sophie Adenot doit faire avant de sortir dans l'espace Sophie Adenot doit suivre un protocole pour se préparer dans l'espace. Quelques heures avant la sortie extravéhiculaire, elle doit suivre la procédure de "pré-respiration d'oxygène" pendant laquelle elle inspire de l'oxygène pur afin de purger le sang de son azote et d'éviter que celui-ci forme des bulles et entraîne un accident de décompression potentiellement mortel. L'astronaute doit ensuite enfiler sa combinaison et l'ensemble de son équipement avec l'aide des autres astronautes, puis vérifier que tout fonctionne avant d'entrer dans le sas de dépressurisation. C'est une fois que la pression aura été évacuée du sas que Sophie Adenot se trouvera dans les mêmes conditions que celles du vide spatial et pourra sortir dans l'espace. 11:45 - "J'ai A-D-O-R-E travailler dans l'espace" : la réaction de Sophie Adenot après sa première sortie "Cela s’entendait sans doute à ma voix à la radio, mais j’ai A-D-O-R-É travailler dans le vide spatial ! C’est une véritable aventure dans l’aventure, d’autant plus belle qu’elle se vit en équipe !", a écrit Sophie Adenot dimanche sur ses réseaux sociaux en réaction à sa première sortie dans l'espace. Rappelant et remerciant le travail de toutes les équipes nécessaires à l'intervention de seulement deux personnes dans l'espace, Sophie Adenot a assuré qu'elle et Adil Menon étaient "extrêmement bien préparés, et heureusement, car tout ne s’est pas déroulé exactement comme prévu". L'astronaute a aussi remercié son binôme avec qui elle retourne dans l'espace ce mardi : "Nous sommes complémentaires. Nous avons chacun nos points forts, et cela nous a permis de surmonter les difficultés avec efficacité et bonne humeur". LIRE PLUS

Sophie Adenot réalise sa deuxième sortie extravéhiculaire dans l'espace ce mardi 25 août. L'astronaute est devenue la première Française et la deuxième Européenne à se jeter dans le vide spatial lors de sa première sortie de l'ISS organisée le mardi 18 août. Avant elle, seuls quatre Français avaient flotté dans l'espace et uniquement des hommes.