Pomas détruite par une tornade : des images terribles et de nombreux blessés

Le village de Pomas a été dévasté par une tornade ce lundi 24 août. Les dégâts matériels et humains sont importants.

De violentes intempéries ont touché la France ce lundi 24 août et notamment de puissants orages. Meteorage, filiale de Météo-France, a enregistré 19 638 éclairs sur la France, faisant de cette journée la deuxième plus foudroyée de l'année 2026, derrière le 16 juillet dernier. Le phénomène le plus violent reste la tornade qui s'est déclarée en fin de journée, vers 17h20, dans l'Aude. Le phénomène tourbillonnaire a particulièrement touché, balayé et ravagé la commune de Pomas, qui compte un millier d'habitants.

La tornade a duré "2 à 3 minutes" selon le témoignage d'une habitante sur BFMTV, mais elle a détruit une grande partie du village : "C'est arrivé tellement vite, le ciel s'est assombri d'un coup. Le vent a commencé à souffler, je suis sorti, j'ai vu des objets qui volaient. [...] Le village est à moitié dévasté, c'est affreux". "À 17 heures, des enfants jouaient à la MJC et préparaient la fête locale qui devait se dérouler ce week-end. À 18 heures, le village et la population étaient anéantis. Ça s'est passé très, très vite", a, pour sa part, raconté le maire de la commune Hervé Giné à L'Indépendant. Les images de la tornade sont impressionnantes.

#tornade de #Pomas :

Vidéo accélérée x8 montrant l'impressionnant mouvement de rotation.

Ce phénomène a fait au moins 26 blessés.

L'intensité semble d'au moins EF2.

En 1887 l'Aude à avait été touchée par une EF4 faisant 8 victimes.

Vidéo : Denis Maréchal pic.twitter.com/eSiPWCJjD5 — Meteo60 (@meteo60) August 24, 2026

Pomas en ruine après le passage de la tornade

Les dégâts visibles à Pomas donnent des indices sur l'intensité de la tornade. D'après le prévisionniste de Météo-France, Dorian Dziadula, la tornade pourrait correspondre à un niveau EF 2 ou EF 3 sur l'échelle de Fujita améliorée. Le niveau EF 2 concerne les tornades "considérables" qui peuvent souffler les toits de maison bien construites, déplacer des maisons à charpente légère de leurs fondations, casser ou déraciner de gros arbres et soulever des voitures. Le niveau EF 3, lui, concerne les tornades "sévères" à même de détruire des étages complets sur des maisons bien construites, de causer des dommages importants aux édifices publics, de renverser des grosses voitures et des trains ou de souffler des bâtiments sur plus de distance.

D'après le bilan de la préfecture, la tornade a endommagé 300 habitations. Des cloisons se sont effondrées, des toits ont été arrachés et des arbres ont été déracinés et ont endommagé les routes sous l'effet de la tornade. Le château du village s'est aussi en partie effondré. Les dégâts sont donc colossaux.

Le village de Pomas (Aude) totalement dévasté par le passage de la #tornade cet après-midi. Des dégâts qui laissent penser à une intensité entre EF-2 et EF-3. pic.twitter.com/YuE4GvzbK1 — Dorian Dziadula (@DorianDziadula) August 24, 2026

39 personnes blessées suite à la tornade à Pomas

Mais le violent tourbillon a également fait des blessés : 41 personnes ont été "prises en charge", dont 15 qui ont été évacuées vers un centre hospitalier, a précisé la préfecture. Dans son dernier bilan, communiqué mardi matin, elle fait état de 39 blessés, dont deux en urgence absolue. En début d'après-midi ce mardi, la préfecture du département a déclaré auprès de BFMTV que ces deux personnes qui étaient en urgence absolue ne l'étaient désormais plus. Les sapeurs-pompiers ont également retrouvé les deux seules personnes qui étaient portées disparues, elles sont légèrement blessées.

#Paumas, vidéo prise très proche voire au cur de la #tornade. Cet habitant tente de maintenir sa baie vitrée pour éviter quelle ne se brise face à la puissance du vent. #Aude pic.twitter.com/xzEq3kxao9 — Anthony FERRY (@anthonyferry75) August 24, 2026

"Les opérations de reconnaissance et de vérification sont toujours en cours par les 75 sapeurs-pompiers engagés, appuyés par des spécialistes venus en renforts", a indiqué la préfecture dans un communiqué mardi matin. Par mesure de sécurité, les habitants ont été évacués. Les risques d'effondrement sont aussi évalués.