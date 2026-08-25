Résultat Euromillions : les numéros du tirage du mardi 25 août 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 25 août 2026 a eu lieu et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct.

Ce mardi 25 août 2026, la cagnotte de l'Euromillions grimpe à 59 millions, et les résultats du tirage sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la FDJ. Les joueurs qui n'ont pas encore coché leurs numéros peuvent encore le faire avant la fermeture des mises en fin de journée. Une somme qui, au fil des reports successifs, a largement de quoi faire rêver les amateurs de la grande loterie européenne.

Vendredi dernier, personne n'est parvenu à décrocher le gros lot : aucune grille n'a réuni la combinaison complète de cinq numéros et deux étoiles gagnantes, dont les étoiles 4 et 12. Quatre joueurs ont tout de même décroché le deuxième rang en validant les cinq bons numéros avec une seule étoile. C'est ce vide au sommet qui a mécaniquement gonflé la mise en jeu jusqu'au niveau actuel pour ce nouveau tirage de l'Euromillions.

Un jackpot qui enfle de report en report avant ce tirage de l'Euromillions

L'architecture même de l'Euromillions repose sur ce principe de capitalisation : tant que personne ne coche simultanément les cinq numéros parmi 50 et les deux étoiles parmi 12, la cagnotte reste intacte et s'accumule. Ce mécanisme de report crée un effet d'entraînement qui fait de chaque nouveau tirage de l'Euromillions un événement suivi à l'échelle du continent. Plus le jackpot grossit, plus l'intérêt des joueurs européens se cristallise autour du prochain résultat de l'Euromillions.

Depuis 2025, le plafond du jackpot a été relevé à 250 millions, contre 190 millions auparavant — un seuil qui a déjà été atteint à trois reprises. Cette évolution structurelle renforce considérablement la puissance d'attraction de la loterie à mesure que les reports s'enchaînent. Le résultat de l'Euromillions est connu chaque soir aux alentours de 21h45, à l'issue d'un tirage organisé deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.

Le résultat de l'Euromillions, une bonne nouvelle fiscale pour les joueurs français

Pour les résidents français, une victoire à l'Euromillions bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement favorable : les gains issus du tirage sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Un avantage non négligeable face à d'autres pays participants où la fiscalité peut amputer les gains de 10 % à 35 % selon les législations nationales. Cette spécificité française constitue, en soi, une raison supplémentaire d'attendre le résultat de l'Euromillions avec une certaine impatience.

Il convient cependant de nuancer cet avantage : si le gain lui-même échappe à l'impôt, les revenus générés ensuite par ce capital ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire. Intérêts, dividendes ou loyers restent soumis au droit commun, notamment la flat tax ou l'impôt sur la fortune immobilière selon les situations. L'Euromillions offre ainsi une porte d'entrée fiscalement avantageuse, mais la gestion du patrimoine constitué par la suite obéit aux règles classiques du droit fiscal français.

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