Résultat Euromillions : les numéros du tirage du mardi 25 août 2026 [EN DIRECT]

Résultat Euromillions : les numéros du tirage du mardi 25 août 2026 [EN DIRECT]
La Rédaction

Le tirage Euromillions du mardi 25 août 2026 a eu lieu et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct.

Ce mardi 25 août 2026, la cagnotte de l'Euromillions grimpe à 59 millions, et les résultats du tirage sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la FDJ. Les joueurs qui n'ont pas encore coché leurs numéros peuvent encore le faire avant la fermeture des mises en fin de journée. Une somme qui, au fil des reports successifs, a largement de quoi faire rêver les amateurs de la grande loterie européenne.

 

Vendredi dernier, personne n'est parvenu à décrocher le gros lot : aucune grille n'a réuni la combinaison complète de cinq numéros et deux étoiles gagnantes, dont les étoiles 4 et 12. Quatre joueurs ont tout de même décroché le deuxième rang en validant les cinq bons numéros avec une seule étoile. C'est ce vide au sommet qui a mécaniquement gonflé la mise en jeu jusqu'au niveau actuel pour ce nouveau tirage de l'Euromillions.

Un jackpot qui enfle de report en report avant ce tirage de l'Euromillions

L'architecture même de l'Euromillions repose sur ce principe de capitalisation : tant que personne ne coche simultanément les cinq numéros parmi 50 et les deux étoiles parmi 12, la cagnotte reste intacte et s'accumule. Ce mécanisme de report crée un effet d'entraînement qui fait de chaque nouveau tirage de l'Euromillions un événement suivi à l'échelle du continent. Plus le jackpot grossit, plus l'intérêt des joueurs européens se cristallise autour du prochain résultat de l'Euromillions.

Depuis 2025, le plafond du jackpot a été relevé à 250 millions, contre 190 millions auparavant — un seuil qui a déjà été atteint à trois reprises. Cette évolution structurelle renforce considérablement la puissance d'attraction de la loterie à mesure que les reports s'enchaînent. Le résultat de l'Euromillions est connu chaque soir aux alentours de 21h45, à l'issue d'un tirage organisé deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.

Le résultat de l'Euromillions, une bonne nouvelle fiscale pour les joueurs français

Pour les résidents français, une victoire à l'Euromillions bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement favorable : les gains issus du tirage sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Un avantage non négligeable face à d'autres pays participants où la fiscalité peut amputer les gains de 10 % à 35 % selon les législations nationales. Cette spécificité française constitue, en soi, une raison supplémentaire d'attendre le résultat de l'Euromillions avec une certaine impatience.

Il convient cependant de nuancer cet avantage : si le gain lui-même échappe à l'impôt, les revenus générés ensuite par ce capital ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire. Intérêts, dividendes ou loyers restent soumis au droit commun, notamment la flat tax ou l'impôt sur la fortune immobilière selon les situations. L'Euromillions offre ainsi une porte d'entrée fiscalement avantageuse, mais la gestion du patrimoine constitué par la suite obéit aux règles classiques du droit fiscal français.

Dernières mises à jour

21:18 - Records de l'Euromillions : cinq amis d'Île-de-France ont raflé le jackpot maximum

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a quant à lui empoché 178 millions en novembre 2025. Des sommes vertigineuses qui illustrent l'ampleur des jackpots que peut générer ce jeu européen.

- Jouer à l'Euromillions : quelles chances réelles de gagner ?

Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique. La probabilité de trouver la combinaison exacte au premier rang est d'une chance sur 139 838 160. Plus largement, un joueur n'a que 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque sur chaque combinaison jouée, soit environ une chance sur treize. À titre de comparaison, au Loto français, cette probabilité est d'environ une chance sur six. La FDJ rappelle par ailleurs que chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée : 1/50 pour les numéros, 1/12 pour les étoiles.

21:00 - Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions : pas besoin du jackpot pour gagner gros

Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent quant à eux avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ces rangs intermédiaires offrent ainsi des perspectives de gains significatives, bien au-delà du seul jackpot principal.

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