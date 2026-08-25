Résultat Euromillions : les numéros du tirage du mardi 25 août 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du mardi 25 août 2026 a eu lieu et le résultat tant attendu est désormais disponible en direct.
Ce mardi 25 août 2026, la cagnotte de l'Euromillions grimpe à 59 millions, et les résultats du tirage sont à suivre en direct ci-dessous dès leur publication par la FDJ. Les joueurs qui n'ont pas encore coché leurs numéros peuvent encore le faire avant la fermeture des mises en fin de journée. Une somme qui, au fil des reports successifs, a largement de quoi faire rêver les amateurs de la grande loterie européenne.
Vendredi dernier, personne n'est parvenu à décrocher le gros lot : aucune grille n'a réuni la combinaison complète de cinq numéros et deux étoiles gagnantes, dont les étoiles 4 et 12. Quatre joueurs ont tout de même décroché le deuxième rang en validant les cinq bons numéros avec une seule étoile. C'est ce vide au sommet qui a mécaniquement gonflé la mise en jeu jusqu'au niveau actuel pour ce nouveau tirage de l'Euromillions.
Un jackpot qui enfle de report en report avant ce tirage de l'Euromillions
L'architecture même de l'Euromillions repose sur ce principe de capitalisation : tant que personne ne coche simultanément les cinq numéros parmi 50 et les deux étoiles parmi 12, la cagnotte reste intacte et s'accumule. Ce mécanisme de report crée un effet d'entraînement qui fait de chaque nouveau tirage de l'Euromillions un événement suivi à l'échelle du continent. Plus le jackpot grossit, plus l'intérêt des joueurs européens se cristallise autour du prochain résultat de l'Euromillions.
Depuis 2025, le plafond du jackpot a été relevé à 250 millions, contre 190 millions auparavant — un seuil qui a déjà été atteint à trois reprises. Cette évolution structurelle renforce considérablement la puissance d'attraction de la loterie à mesure que les reports s'enchaînent. Le résultat de l'Euromillions est connu chaque soir aux alentours de 21h45, à l'issue d'un tirage organisé deux fois par semaine, le mardi et le vendredi.
Le résultat de l'Euromillions, une bonne nouvelle fiscale pour les joueurs français
Pour les résidents français, une victoire à l'Euromillions bénéficie d'un cadre fiscal particulièrement favorable : les gains issus du tirage sont totalement exonérés d'impôt sur le revenu. Un avantage non négligeable face à d'autres pays participants où la fiscalité peut amputer les gains de 10 % à 35 % selon les législations nationales. Cette spécificité française constitue, en soi, une raison supplémentaire d'attendre le résultat de l'Euromillions avec une certaine impatience.
Il convient cependant de nuancer cet avantage : si le gain lui-même échappe à l'impôt, les revenus générés ensuite par ce capital ne bénéficient d'aucun régime dérogatoire. Intérêts, dividendes ou loyers restent soumis au droit commun, notamment la flat tax ou l'impôt sur la fortune immobilière selon les situations. L'Euromillions offre ainsi une porte d'entrée fiscalement avantageuse, mais la gestion du patrimoine constitué par la suite obéit aux règles classiques du droit fiscal français.
Dernières mises à jour
21:18 - Records de l'Euromillions : cinq amis d'Île-de-France ont raflé le jackpot maximum
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jeu. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a quant à lui empoché 178 millions en novembre 2025. Des sommes vertigineuses qui illustrent l'ampleur des jackpots que peut générer ce jeu européen.
- Jouer à l'Euromillions : quelles chances réelles de gagner ?
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève du défi statistique. La probabilité de trouver la combinaison exacte au premier rang est d'une chance sur 139 838 160. Plus largement, un joueur n'a que 7,81 % de chances de remporter un gain quelconque sur chaque combinaison jouée, soit environ une chance sur treize. À titre de comparaison, au Loto français, cette probabilité est d'environ une chance sur six. La FDJ rappelle par ailleurs que chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée : 1/50 pour les numéros, 1/12 pour les étoiles.
21:00 - Plusieurs rangs de gains à l'Euromillions : pas besoin du jackpot pour gagner gros
Décrocher le jackpot de l'Euromillions n'est pas la seule façon de repartir avec une somme conséquente. Les joueurs ayant coché les cinq bons chiffres et un seul numéro étoile peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux ayant trouvé les cinq chiffres sans aucun numéro étoile repartent quant à eux avec des sommes souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ces rangs intermédiaires offrent ainsi des perspectives de gains significatives, bien au-delà du seul jackpot principal.
- Récupérer ses gains à l'Euromillions : mode d'emploi
Décrocher un jackpot à l'Euromillions, c'est bien. Savoir comment récupérer ses gains, c'est mieux. Les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ. Pour les joueurs en ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur. En point de vente, les règles varient selon le montant : les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, ceux entre 30 000 et 500 000 euros nécessitent un passage en centre de paiement FDJ, et au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs.
- Le My Million, un tirage 100% français dans l'univers de l'Euromillions
Bien que l'Euromillions réunisse près d'une dizaine de pays européens, le My Million reste un tirage exclusivement national. Chaque mardi et vendredi, un code est tiré au sort parmi les grilles validées en France, DOM-TOM inclus, garantissant ainsi un nouveau millionnaire français à chaque tirage. Ce mécanisme fonctionne comme une forme de compensation face à un jackpot principal particulièrement difficile à décrocher. Contrairement au tirage principal, le My Million ne concerne que les joueurs ayant validé leur grille sur le territoire français.
- Miser sur les statistiques à l'Euromillions
Vous hésitez encore sur vos numéros pour le tirage de l'Euromillions ? Les statistiques officielles de la FDJ peuvent orienter votre choix. Depuis le 4 février 2020, les cinq numéros les plus souvent tirés sont le 35 (12,57% de sorties), le 42 (12,28%), puis le 21, le 29 et le 34, chacun à 11,84%. Le 35 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois le 7 août 2026. Attention toutefois : il s'agit de statistiques, pas de probabilités. Le hasard reste souverain, et une option "flash" permet justement de lui laisser toute la place.
- Les origines de l'Euromillions
Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est construit sur une ambition commune : proposer une loterie à l'échelle européenne. Dès octobre 2004, six nouveaux pays ont rejoint l'aventure : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein participent également au jeu. Au total, le bassin de joueurs potentiels représente environ 214 millions d'habitants. Les jackpots sont libellés en euros, quelle que soit la devise du pays participant, ce qui assure une lisibilité uniforme pour l'ensemble des joueurs européens.
20:30 - Les plus gros gains de l'Euromillions remportés en France
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions à l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions en décembre 2020. En novembre 2025, un couple alsacien a également décroché 178 millions. Des gains exceptionnels qui illustrent la diversité des profils de gagnants en France.
- Comment savoir si on a gagné à l'Euromillions ?
Pas besoin d'attendre le lendemain pour connaître les résultats. Le code My Million est disponible vers 20h35, suivi du tirage complet aux alentours de 21h45. Plusieurs options permettent de vérifier ses gains : en point de vente, via l'application mobile en scannant son reçu, par téléphone ou SMS, ou encore grâce au simulateur en ligne proposé par la FDJ. Pratique pour ne pas laisser traîner un ticket potentiellement gagnant dans le fond d'une poche.
- Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ?
Remporter un gain à l'Euromillions ne signifie pas forcément toucher son argent de la même façon. Pour les joueurs en ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf pour les très gros gains. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.
- Le My Million, un ticket gagnant garanti à chaque tirage
En France, chaque grille d'Euromillions est accompagnée d'un code My Million, tiré au sort indépendamment de la combinaison principale. Ce dispositif, exclusivement réservé aux joueurs français, garantit qu'un millionnaire soit désigné à chaque tirage, tous les mardis et vendredis. Aucun surcoût n'est appliqué : le prix du My Million est inclus dans celui de la grille classique. Un avantage non négligeable qui offre aux joueurs français une double chance de remporter un gain significatif à chaque participation.
- Qui peut jouer à l'Euromillions ?
Lancé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions s'est rapidement élargi à six autres pays : l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein sont également concernées. Au total, ce sont quelque 214 millions d'habitants qui peuvent tenter leur chance lors des tirages bihebdomadaires. Les jackpots sont systématiquement libellés en euros, quelle que soit la devise du pays participant. Une uniformité qui facilite la lisibilité des gains pour tous les joueurs européens.
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