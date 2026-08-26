Œufs contaminés à la salmonelle : un rappel massif et des malades en Belgique, la France alertée

300 malades ont été recensés en Belgique suite à la consommation d'œufs contaminés à la salmonelle. Une alerte a été émise auprès de plusieurs pays voisins, dont la France.

Une épidémie due à des œufs contaminés a été détectée en Belgique. Plus de 300 personnes sont tombées malades, atteintes de salmonellose, a avancé ce mardi 25 août l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca). Ce chiffre peut être sous-estimé car tous les malades ne se sont peut-être pas déclarés. Troubles intestinaux, vomissements, maux de tête ou encore fièvre font partie des symptômes. Ils surviennent entre 6 et 72 heures après la consommation. Ces produits ont donc fait l'objet d'un rappel par l'Afsca. La souche bactérienne a également été identifiée comme provenant de l'entreprise Laerco, un élevage situé à Geel, près d'Anvers. Des tests ont montré qu'un poulailler avait été contaminé. L'entreprise avait déjà fait l'objet d'un rappel en mai dernier.

Les oeufs concernés ont les codes 2-BE-1073-01, 2-BE-1073-02, 2-BE-1073-03 et 2-BE-1073-04. Ils ont été mis en vente notamment dans les magasins Carrefour, Aldi, Delhaize et Colruyt. En cas d'achat, il ne faut pas les consommer et les rapporter en point de vente pour se faire rembourser ou les jeter. Si les symptômes s'aggravent, il faut consulter un médecin. Les jeunes enfants, les femmes enceintes, les immunodéprimés, ainsi que les personnes âgées sont les personnes les plus à risque.

Des œufs contaminés à la salmonelle vendus en France ?

Plusieurs pays européens ont alors été alertés et notamment la France. Elle fait partie des huit autres pays approvisionnés par la société avec les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, la Pologne, la République tchèque et le Luxembourg. Selon Le Soir, un rappel préventif a été mis en place au Luxembourg. "Comme le prévoit la réglementation, l'AFSCA a notifié ce problème de contamination des œufs via la plate-forme EU Rasff et a averti par ce canal les pays potentiellement concernés", a déclaré ce mercredi 26 août l'AFSCA à actu.fr.

En France, un rappel d'œufs contaminés avait été effectué il y a un mois pour des produits Lidl, comme l'avait signalé Rappel Conso. Chaque année, entre 50 et 100 décès liés à une contamination à la salmonelle sont recensés.