Résultat du Loto : voici le tirage du mercredi 26 août 2026 [EN LIGNE]

Le résultat du tirage du Loto du mercredi 26 août 2026 est enfin tombé et le jackpot de 5 millions repart pour le prochain rendez-vous.
Ce mercredi 26 août 2026, des millions de Français attendaient fébrilement les résultats du tirage du Loto, organisé autour d'un jackpot de 5 millions. La combinaison gagnante est désormais connue et consultable ci-dessous. Le résultat du Loto de ce soir a mobilisé une audience considérable, fidèle au rendez-vous hebdomadaire de la FDJ.
Au terme de ce tirage du Loto, les numéros tirés sont le 13, 30, 32, 37 et 6, assortis du numéro chance 9. Le jackpot de 5 000 000 euros n'a trouvé preneur chez aucun joueur ce soir. Deux grilles ont néanmoins décroché des gains de rang 2, et la cagnotte, automatiquement rehaussée, atteindra 6 millions lors du prochain tirage du Loto prévu le samedi 29 août 2026. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
Résultat du Loto sans grand gagnant, une mécanique bien huilée relance l'engouement
Participer au tirage du Loto implique de choisir cinq numéros parmi 49 et un numéro chance entre 1 et 10. Les billets s'achètent en bureau de tabac agréé, sur le site fdj.fr ou via l'application mobile, jusqu'à quelques minutes avant le tirage. La probabilité d'empocher le jackpot en cochant la bonne combinaison complète avoisine une chance sur 19 millions, une statistique qui n'a jamais découragé les habitués ni les joueurs occasionnels. La FDJ recommande systématiquement de définir un budget de jeu raisonnable avant de participer. Le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction.
La transparence du tirage du Loto est garantie par un mécanisme mécanique placé sous le contrôle d'organismes indépendants mandatés par l'État, écartant tout soupçon de manipulation. Dès la fin du tirage, les numéros gagnants sont diffusés simultanément sur l'ensemble des canaux officiels de la FDJ. Les joueurs ayant remporté un gain disposent d'un délai de soixante jours pour réclamer leur lot auprès des structures habilitées. Le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction.
Tirage du Loto sans vainqueur au jackpot, le suspense repart de plus belle
L'absence de grand gagnant au résultat du Loto de ce mercredi alimente mécaniquement l'attractivité de l'édition du samedi 29 août 2026. Chaque report de jackpot amplifie l'intérêt collectif pour le Loto, attisant la curiosité des joueurs les plus assidus comme celle des participants de passage. La FDJ souligne avec constance que le jeu doit demeurer un loisir, et non une démarche motivée par des considérations financières. Le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction.
Au-delà du jackpot, le résultat du Loto offre chaque semaine à de nombreux participants la possibilité de remporter des dotations via les différents rangs de gains, sans nécessairement avoir coché la combinaison complète. Ce système de récompenses étagées constitue l'un des atouts du Loto, fidélisant des joueurs qui savent que même une victoire partielle reste accessible. La FDJ rappelle que jouer doit rester un plaisir encadré et responsable. Le Loto est strictement réservé aux personnes majeures et peut comporter des risques d'addiction.
Dernières mises à jour
- En 2026, le Loto s'offre un calendrier chargé
La FDJ a dévoilé pour 2026 un calendrier de tirages spéciaux particulièrement dense. Au total, six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois coïncident avec des vendredis 13. Un Super Loto du Patrimoine figure également au programme. En juillet et à Noël, deux Grands Loto proposeront des jackpots minimums de 20 millions d'euros. De quoi offrir aux joueurs plusieurs rendez-vous exceptionnels tout au long de l'année. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs, et en cas de difficulté liée au jeu, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.
- Le Loto a ses records de jackpot
Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot a été gagné le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 comprend également 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Selon le montant remporté, les modalités de retrait des gains au Loto diffèrent. Les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire peuvent y récupérer leurs gains jusqu'à 30 000 euros. Pour des gains compris entre 30 000 et 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, un service dédié, le "Relations Gagnants", prend en charge les heureux élus avec un accompagnement personnalisé. Des gains qui peuvent atteindre des sommets : en 2025, le plus gros jackpot de l'année s'est élevé à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Au Loto, le jackpot grossit à chaque tirage raté
Lorsque personne ne remporte la mise au Loto, le jackpot ne disparaît pas : il repart automatiquement pour le tirage suivant, augmenté d'un million d'euros. La cagnotte minimum s'établit à 2 millions d'euros, et la moyenne des jackpots effectivement remportés tourne autour de 5 millions d'euros. Le Loto reste l'un des premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams. Quelques chanceux ont également décroché le million grâce aux jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- En 2025, le Loto a créé un millionnaire tous les deux jours
En 2025, la FDJ a enregistré un rythme inédit de nouveaux millionnaires : un tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. Une grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros. Si le Loto est le principal vecteur de ces gains, l'Euromillions contribue également à ce palmarès. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances, composé de 600 parts et autant de codes, est disponible à 6,60 euros la part, avec des gains à partager en cas de victoire. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Au Loto, une grille simple à 2,20 euros pour viser le jackpot
Une grille simple du Loto est accessible à 2,20 euros lors des tirages classiques, avec un jackpot minimum de 2 millions d'euros à la clé. Les joueurs peuvent également opter pour le second tirage en ajoutant une option à 0,80 euro. Pour un Super Loto, la grille de base est vendue 3 euros. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Au Loto, le hasard a ses chiffres fétiches
D'après les statistiques de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance le plus fréquemment tiré au Loto, avec 117 sorties recensées. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106). Le 3 et le 5 sont les numéros Chance les moins sortis, avec seulement 96 apparitions chacun. Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros 22, 26 et 31 étaient les plus fréquents parmi les cinq boules classiques. Ces statistiques ne garantissent cependant rien : chaque tirage reste totalement imprévisible. Le hasard demeure le seul maître du jeu. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction.
- Le record absolu du Loto, 30 millions d'euros gagnés en 2021
Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021. Le deuxième plus grand jackpot de l'histoire a quant à lui été remporté le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 des plus grands gains se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011 et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux : pertes d'argent, conflits familiaux, addiction...
- Les tirages du Loto se tiennent chaque lundi, mercredi et samedi
Les tirages du Loto sont organisés trois fois par semaine, chaque lundi, mercredi et samedi. Des tirages spéciaux viennent également ponctuer l'année : les Super Loto, programmés lors d'événements particuliers comme les vendredis 13, et les Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, prévus notamment en été et à Noël. Autant d'occasions supplémentaires pour les joueurs de tenter leur chance avec des mises en jeu exceptionnelles. LES JEUX D'ARGENT ET DE HASARD PEUVENT ÊTRE DANGEREUX : PERTES D'ARGENT, CONFLITS FAMILIAUX, ADDICTION...
- Six Super Loto programmés pour 2026 au Loto
En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux du Loto particulièrement chargé. Six Super Loto sont prévus sur l'année, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto viennent compléter ce programme, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun : l'un en juillet, l'autre à Noël. Des rendez-vous très attendus par les joueurs qui espèrent tenter leur chance lors de ces tirages à fort potentiel de gains. Le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction.
- Un rythme record de nouveaux millionnaires au Loto en 2025
En 2025, la FDJ a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189. La grande majorité de ces gagnants, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Pour ceux qui souhaitent multiplier leurs chances, le pack MultiChances constitué de 100 grilles simples et 100 codes Loto est disponible sur le site FDJ ou l'application mobile. Chaque part est à 4,40 euros, et en cas de victoire, les gains sont partagés proportionnellement au nombre de parts achetées. Le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction.
- Le Loto : une histoire qui remonte au XVIe siècle
Héritier de la Loterie nationale née en 1933, le Loto puise ses origines en Italie, au XVIe siècle. Officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, son premier tirage a eu lieu en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien transformé. Pour récupérer ses gains en point de vente, les joueurs disposent de 60 jours. Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être retirés directement chez le commerçant. Au-delà, il faut contacter le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction.
- Le Loto Mission Nature : jouer pour la biodiversité
Depuis 2023, la FDJ propose une édition spéciale du Loto baptisée "Mission Nature", dédiée à la préservation et la restauration de la biodiversité. En partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB), cette offre vise également à sensibiliser le grand public à ces enjeux environnementaux. En 2026, il s'agit de la quatrième édition, lancée à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative. Le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction.
- L'Île-de-France domine le classement des gagnants du Loto en 2025
Qui gagne le plus au Loto ? La réponse est claire : les Franciliens. Avec 88 gagnants en 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Une part non négligeable qui témoigne de l'essor du jeu dématérialisé. Rappel important : le Loto est strictement réservé aux majeurs et peut comporter des risques d'addiction.
- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto
Le Loto a parfois récompensé ses joueurs avec des gains astronomiques. Parmi les plus grands jackpots de son histoire, deux restent particulièrement marquants. Le 6 juin 2011, un heureux gagnant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui a remporté 23 millions d'euros. Ces deux gains figurent dans le top 5 des plus gros jackpots jamais distribués par le Loto, témoignant des fortunes colossales que ce jeu peut générer.
- Plus d'1,5 million de gagnants au Loto en 2026
En 2026, le Loto a souri à 1 516 316 joueurs. Jackpot, gains intermédiaires ou simples remboursements : le tirage a multiplié les heureux élus. Pour maximiser leurs chances, certains joueurs misent sur le pack MultiChances, disponible en version élargie avec 600 parts et autant de codes, à 6,60 euros la part. Une option qui augmente les probabilités de gagner, mais implique de partager les gains. Chaque semaine, des millions de Français tentent leur chance en espérant décrocher le gros lot.
- La sécurité du Loto, une priorité absolue
Les tirages du Loto sont encadrés par des mesures de sécurité strictes. Les boules officielles sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et accessible uniquement par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé de ce coffre. Les boules font également l'objet d'un contrôle deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Côté records, le plus gros jackpot jamais remporté au Loto s'élève à 30 millions d'euros, décroché à Orgères le 4 décembre 2021.
- Comment récupérer ses gains au Loto ?
Remporter une mise au Loto, c'est bien. Savoir comment récupérer ses gains, c'est encore mieux. Pour les joueurs ayant acheté leur grille chez un commerçant partenaire, il est possible de retirer ses gains directement sur place, à condition que le montant soit inférieur à 30 000 euros. Au-delà de ce plafond et jusqu'à 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Pour les gains supérieurs à 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement personnalisé dédié aux heureux gagnants.
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