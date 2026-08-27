EuroDreams : le tirage de ce jeudi 27 août 2026 et les résultats

EURODREAMS. La FDJ propose un nouveau tirage EuroDreams ce jeudi 27 août. Les joueurs peuvent espérer remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans !

Comme chaque lundi et jeudi, le tirage EuroDreams propose de remporter 20 000 euros par mois pendant 30 ans ce jeudi 27 août 2026. Reste à savoir si un joueur parviendra à trouver le résultat EuroDreams gagnant. Mais comme le diront les plus téméraires, qui ne tente rien n'a rien. Alors, pour espérer remporter ne serait-ce qu'un petit quelque chose, le mieux est encore de participer au tirage EuroDreams.

Les participants ont jusqu'à 20h15 pour valider leur grille. Celle-ci doit, au minimum, être cochée de six chiffres compris entre 1 et 40 et un numéro Dream parmi les cinq possibles. La grille de base est vendue 2,50 euros. Les résultats EuroDreams devraient être connus à partir de 20h30. Ils seront tous dévoilés ci-dessous dans la foulée :

Comment multiplier ses chances de remporter le tirage EuroDreams ?

Techniquement, il n'y a pas de secret pour avoir davantage de chance au tirage : plus on joue de chiffres, plus on augmente ses chances de trouver les résultats EuroDreams. Mais cela a un coût. Et plus on sélectionne des numéros, plus cela coûte cher. Ainsi, le prix d'une grille passe de 2,50 euros à 5 euros avec un numéro Dream supplémentaire. Comptez même 17,50 euros pour un septième chiffre coché sur une grille pour le tirage EuroDreams.