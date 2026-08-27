Résultat EuroDreams : le tirage de ce jeudi 27 août 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Bonne nouvelle du côté du tirage EuroDreams, un participant français a trouvé une bonne partie des résultats gagnants ce jeudi 27 août !

Le tirage EuroDreams de ce jeudi 27 août 2026 n'a malheureusement pas fait de grand vainqueur. Personne ne se verra verser durant les 30 ans qui viennent 20 000 euros par mois pour y avoir participé. En revanche, il y a tout de même un petit chanceux ou une petite chanceuse qui pourra tester, en conditions réelles, la vie de rentier durant les... cinq prochaines années.

Attention, mieux vaut être un rentier raisonnable que dépensier car ce ne seront pas 20 000 euros mensuels qui tomberont sur son compte en banque chaque mois, mais "seulement" 2 000 euros. Comme évoqué plus tôt, ce privilège sera très très temporaire puisque cela ne durera que cinq ans. En effet, un joueur ayant tenté sa chance dans l'Hexagone est parvenu à parier sur les six bons chiffres. Mais il lui manquait le numéro Dream pour empocher le jackpot. Êtes-vous l'heureux ou l'heureux élu(e) ? Voici tous les résultats EuroDreams de ce jeudi 27 août :

Tirage du jeudi 27 août 2026 6 - 12 - 29 - 30 - 35 - 38 3

Comment multiplier ses chances de remporter le tirage EuroDreams ?

Prochain tirage EuroDreams lundi. Il est dès à présent possible de tenter sa chance. Techniquement, il n'y a pas de secret pour avoir davantage de chance au tirage : plus on joue de chiffres, plus on augmente ses chances de trouver les résultats EuroDreams. Mais cela a un coût. Et plus on sélectionne des numéros, plus cela coûte cher. Ainsi, le prix d'une grille passe de 2,50 euros à 5 euros avec un numéro Dream supplémentaire. Comptez même 17,50 euros pour un septième chiffre coché sur une grille pour le tirage EuroDreams.

Si un joueur tente de cocher les cinq numéros Dream, la grille est alors vendue 12,50 euros. Une somme qui reste abordable. En revanche, si on ajoute à ces cinq numéros Dream et six chiffres compris entre 1 et 40 un septième numéro, il faudra débourser 87,50 euros et même 350 euros pour huit chiffres et cinq numéros Dream. Avec neuf chiffres cochés, il n'est possible de sélectionner, au maximum, que trois numéros Dream. Le montant ? 630 euros. Il s'agit là du prix maximal que puisse atteindre une grille EuroDreams.