Euromillions : découvrez le résultat du tirage du vendredi 28 août 2026
Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 28 août 2026 est très attendu ce soir, avec un jackpot de 69 millions d'euros mis en jeu pour les joueurs français et européens.
L'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026 promet une nouvelle soirée à fort enjeu pour les parieurs. La cagnotte de l'Euromillions aujourd'hui atteint 69 millions d'euros, un montant qui pourrait changer la vie d'un seul joueur en cas de combinaison parfaitement trouvée. Le résultat de l'Euromillions de ce soir sera à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.
Comme chaque vendredi, des millions de grilles ont été validées à travers le continent pour tenter de décrocher le gros lot. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026 mobilise l'attention des joueurs qui espèrent voir apparaître la combinaison gagnante et le code My Million associé. Rendez-vous en fin de soirée pour connaître les numéros tirés au sort.
Le précédent tirage de l'Euromillions n'a pas livré de grand gagnant
Le tirage de l'Euromillions du mardi 25 août 2026 s'est soldé par une combinaison composée des numéros 16, 30, 47, 48 et 8, associés aux étoiles 4 et 9. Le jackpot mis en jeu, alors fixé à 59 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur, faute de grille présentant l'ensemble des bons numéros et des deux bonnes étoiles.
Ce tirage de l'Euromillions a toutefois permis à un joueur de décrocher un gain de rang 2. Cette catégorie récompense les participants ayant coché les cinq bons numéros ainsi qu'une seule des deux étoiles gagnantes. Le report du jackpot a directement contribué à faire grimper la cagnotte proposée pour l'Euromillions de ce vendredi.
Une grille à 2,50 euros pour tenter sa chance à l'Euromillions
Pour participer au tirage de l'Euromillions, il faut être majeur et régler 2,50 euros par grille de base. Chaque validation en France s'accompagne automatiquement d'un code My Million, formé de deux lettres et sept chiffres, attribué de manière aléatoire. Ce code, que le joueur ne choisit pas, garantit qu'un participant français remportera un million d'euros à chaque tirage de l'Euromillions.
Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève cependant de l'exploit statistique. Les probabilités de trouver la combinaison complète sont estimées à une sur 139 838 160. En revanche, la probabilité de remporter un gain, même modeste, s'élève à une sur treize dès l'obtention de deux bons numéros, ce qui laisse une porte ouverte aux gains secondaires.
Les joueurs souhaitant améliorer leurs chances peuvent opter pour l'option "Étoile+", proposée uniquement en France. Cette formule complémentaire fait passer la probabilité de gain à une sur quatre en s'appuyant sur les étoiles tirées. Une possibilité supplémentaire à considérer avant de valider sa grille pour l'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026.
- Une tentative de fraude massive à l'Euromillions
En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. C'est une série de signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui a déclenché l'enquête judiciaire.
- Comment se déroule le tirage de l'Euromillions ?
Chaque mardi et vendredi aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré en une seule fois près de Paris, sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur et voix-off. Seules les images du tirage restent communes à l'ensemble des diffuseurs européens.
- Cinq amis d'Île-de-France remportent le record absolu de l'Euromillions
En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont décroché ensemble la somme de 250 millions d'euros, soit le jackpot maximal de l'Euromillions. Selon les informations rapportées, c'était "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Ce gain record dépasse les précédents montants historiques : un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions en 2021, un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020, et un couple alsacien 178 millions en novembre 2025.