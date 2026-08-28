Euromillions : découvrez le résultat du tirage du vendredi 28 août 2026

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 28 août 2026 est très attendu ce soir, avec un jackpot de 69 millions d'euros mis en jeu pour les joueurs français et européens.

L'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026 promet une nouvelle soirée à fort enjeu pour les parieurs. La cagnotte de l'Euromillions aujourd'hui atteint 69 millions d'euros, un montant qui pourrait changer la vie d'un seul joueur en cas de combinaison parfaitement trouvée. Le résultat de l'Euromillions de ce soir sera à découvrir dès sa publication par la FDJ ci-dessous.

Comme chaque vendredi, des millions de grilles ont été validées à travers le continent pour tenter de décrocher le gros lot. Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026 mobilise l'attention des joueurs qui espèrent voir apparaître la combinaison gagnante et le code My Million associé. Rendez-vous en fin de soirée pour connaître les numéros tirés au sort.

Le précédent tirage de l'Euromillions n'a pas livré de grand gagnant

Le tirage de l'Euromillions du mardi 25 août 2026 s'est soldé par une combinaison composée des numéros 16, 30, 47, 48 et 8, associés aux étoiles 4 et 9. Le jackpot mis en jeu, alors fixé à 59 millions d'euros, n'a pas trouvé preneur, faute de grille présentant l'ensemble des bons numéros et des deux bonnes étoiles.

Ce tirage de l'Euromillions a toutefois permis à un joueur de décrocher un gain de rang 2. Cette catégorie récompense les participants ayant coché les cinq bons numéros ainsi qu'une seule des deux étoiles gagnantes. Le report du jackpot a directement contribué à faire grimper la cagnotte proposée pour l'Euromillions de ce vendredi.

Une grille à 2,50 euros pour tenter sa chance à l'Euromillions

Pour participer au tirage de l'Euromillions, il faut être majeur et régler 2,50 euros par grille de base. Chaque validation en France s'accompagne automatiquement d'un code My Million, formé de deux lettres et sept chiffres, attribué de manière aléatoire. Ce code, que le joueur ne choisit pas, garantit qu'un participant français remportera un million d'euros à chaque tirage de l'Euromillions.

Décrocher le jackpot de l'Euromillions relève cependant de l'exploit statistique. Les probabilités de trouver la combinaison complète sont estimées à une sur 139 838 160. En revanche, la probabilité de remporter un gain, même modeste, s'élève à une sur treize dès l'obtention de deux bons numéros, ce qui laisse une porte ouverte aux gains secondaires.

Les joueurs souhaitant améliorer leurs chances peuvent opter pour l'option "Étoile+", proposée uniquement en France. Cette formule complémentaire fait passer la probabilité de gain à une sur quatre en s'appuyant sur les étoiles tirées. Une possibilité supplémentaire à considérer avant de valider sa grille pour l'Euromillions de ce vendredi 28 août 2026.

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