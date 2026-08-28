Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 28 août 2026 [EN LIGNE]

Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 28 août 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du vendredi 28 août 2026 est tombé et la cagnotte de 69 millions repart à la hausse, aucun joueur n'ayant décroché le jackpot.

Ce vendredi 28 août 2026, des millions de joueurs européens étaient rivés sur leur grille dans l'espoir de décrocher la cagnotte de 69 millions mise en jeu par l'Euromillions. Le suspense est désormais levé : le résultat du tirage de l'Euromillions est disponible ci-dessous. La FDJ a publié la combinaison officielle à l'issue du tirage.

 

Le jackpot de 69 millions n'a pas trouvé preneur ce soir. Le tirage de l'Euromillions a bien produit une combinaison gagnante, mais aucun joueur n'est parvenu à aligner les cinq numéros et les deux étoiles requis pour emporter la mise. La cagnotte repartira donc à la hausse pour le prochain tirage.

Résultat de l'Euromillions sous haute pression statistique

Participer à l'Euromillions, c'est affronter l'une des loteries les plus complexes qui soit : près de 140 millions de combinaisons différentes s'affrontent à chaque tirage. Cette architecture mathématique garantit une équité absolue entre tous les scénarios possibles, qu'ils paraissent intuitifs ou absurdes. C'est cette mécanique implacable qui explique pourquoi le jackpot peut résister semaine après semaine sans que personne ne l'emporte.

Le tirage de l'Euromillions, une loterie accessible mais redoutable

Pour 2,50 euros par grille, n'importe quel majeur peut tenter sa chance à l'Euromillions. Les joueurs français bénéficient d'une option exclusive, l'étoile+, qui s'appuie sur les numéros étoiles pour multiplier les possibilités de gain. Sans elle, deux numéros bien cochés suffisent à déclencher un retour, avec environ une chance sur treize d'y parvenir.

Le report de la cagnotte jusqu'à 69 millions s'explique par un enchaînement mécanique bien connu des habitués. Lors du tirage précédent, aucune grille n'avait réuni la totalité de la combinaison gagnante, et un seul joueur avait atteint le rang 2 en validant cinq numéros et une seule étoile. Ce type de report illustre parfaitement comment l'Euromillions peut faire grossir ses jackpots de façon spectaculaire en l'espace de quelques jours.

Dernières mises à jour

- L'Euromillions, une loterie pensée pour les grands joueurs européens

Lancée dans plusieurs pays européens, l'Euromillions s'est progressivement élargie dès le 8 octobre 2004 à six pays supplémentaires — Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse — portant le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. Cette expansion en a fait le jeu de hasard offrant la cagnotte la plus élevée en Europe. Pour y participer, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. Une somme modeste pour tenter sa chance à l'échelle d'un continent.

22:00 - Comment jouer à l'Euromillions ?

Pour participer à l'Euromillions, les joueurs peuvent se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — souvent un bureau de tabac ou de presse — ou jouer directement sur le site et l'application de la Française des jeux. Il faut cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Certains s'appuient sur des statistiques de sortie des numéros, d'autres misent sur des chiffres personnels comme des dates de naissance. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi.

- Le My Million, un jeu dans le jeu à chaque tirage Euromillions

À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué automatiquement à l'achat d'une grille, sans surcoût. Il permet de remporter un million d'euros. Il n'est pas possible de le choisir soi-même. Par ailleurs, TF1 diffuse le tirage en différé dans la soirée, permettant aux joueurs de suivre les résultats officiels communiqués par la Française des Jeux, incluant la combinaison gagnante, les numéros étoile et le code My Million.

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