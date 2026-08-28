Résultat Euromillions : voici le tirage du vendredi 28 août 2026 [EN LIGNE]

Lancée dans plusieurs pays européens, l'Euromillions s'est progressivement élargie dès le 8 octobre 2004 à six pays supplémentaires — Autriche, Belgique, Irlande, Luxembourg, Portugal et Suisse — portant le bassin de joueurs potentiels à environ 214 millions d'habitants. Cette expansion en a fait le jeu de hasard offrant la cagnotte la plus élevée en Europe. Pour y participer, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. Une somme modeste pour tenter sa chance à l'échelle d'un continent.

Pour participer à l'Euromillions, les joueurs peuvent se rendre dans un point de vente agréé par la FDJ — souvent un bureau de tabac ou de presse — ou jouer directement sur le site et l'application de la Française des jeux. Il faut cocher cinq chiffres compris entre 1 et 50, ainsi que deux numéros étoile parmi les 12 disponibles. Certains s'appuient sur des statistiques de sortie des numéros, d'autres misent sur des chiffres personnels comme des dates de naissance. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi.

À chaque tirage de l'Euromillions, un code My Million est tiré au sort parmi les grilles validées en France. Ce code, composé de deux lettres et sept chiffres, est attribué automatiquement à l'achat d'une grille, sans surcoût. Il permet de remporter un million d'euros. Il n'est pas possible de le choisir soi-même. Par ailleurs, TF1 diffuse le tirage en différé dans la soirée, permettant aux joueurs de suivre les résultats officiels communiqués par la Française des Jeux, incluant la combinaison gagnante, les numéros étoile et le code My Million.

21:48 - À quel montant peut grimper la cagnotte de l'Euromillions ? Le jackpot de l'Euromillions peut désormais atteindre 250 millions d'euros, un plafond relevé après avoir longtemps été fixé à 190 millions d'euros. Ce montant record a déjà été remporté à trois reprises : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Des sommes colossales rendues possibles grâce à la participation de neuf pays européens : la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche.

21:42 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Une fois les résultats de l'Euromillions dévoilés, les gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la Française des jeux. Les démarches varient selon le montant remporté. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros peuvent être récupérés directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, que l'on ait joué en ligne ou en boutique, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60. Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf en cas de très gros gain.

21:36 - Une option méconnue pour booster ses chances à l'Euromillions L'Euromillions attire des dizaines de millions de joueurs à travers les pays membres. Parmi les options disponibles, l'Étoile+ offre plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain additionnel, soit une chance sur 3,8 de remporter un gain. Pour ceux qui préfèrent ne pas choisir leurs numéros, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison, aussi bien en point de vente que sur le site ou l'application de la FDJ. Une façon de s'en remettre entièrement au hasard, sans avoir à sélectionner soi-même sa grille.

21:30 - Un scandale autour des profils gagnants de l'Euromillions En Belgique, la Loterie nationale a été épinglée par le journal Sud Presse pour avoir fabriqué de faux profils de gagnants à l'Euromillions. Concrètement, une gagnante âgée de Blankenberge avait par exemple été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de composer ces profils fictifs afin de rendre les lauréats moins identifiables. Les directeurs de la loterie, eux, ont nié ces faits. Une affaire qui interroge sur la transparence des institutions organisant ce jeu européen.

21:24 - Comment fonctionne le tirage de l'Euromillions ? Chaque mardi et vendredi, aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré près de Paris sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur. Les images du tirage, elles, sont communes à tous les pays. Une organisation rigoureuse pour garantir l'équité du jeu à l'échelle européenne.

21:18 - Comment participer à l'Euromillions : deux options pour jouer Pour tenter sa chance à l'Euromillions, les joueurs ont le choix entre deux modes de participation : se rendre dans un bureau de vente agréé par la FDJ, généralement un bureau de tabac, ou passer par le site internet et l'application de la Française des jeux. Dans les deux cas, la démarche est identique : sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. Attention, la grille doit impérativement être validée avant 20h15 le jour du tirage pour être prise en compte.

21:12 - Deux tirages par semaine pour tenter de décrocher le jackpot de l'Euromillions L'Euromillions propose deux tirages hebdomadaires, chaque mardi et chaque vendredi, sans interruption tout au long de l'année. La Française des jeux et ses homologues européens permettent ainsi aux joueurs de tenter régulièrement leur chance pour remporter entre 17 et 250 millions d'euros. Le jackpot minimal, mis en jeu après chaque victoire au premier rang, s'élève à 17 millions d'euros, tandis que le plafond est fixé à 250 millions. Cette fréquence bihebdomadaire explique en partie la rapidité avec laquelle les cagnottes peuvent grimper en l'absence de gagnant.

21:06 - Les plus gros gains remportés en France à l'Euromillions En France, les records de gains à l'Euromillions se succèdent. En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté 250 millions d'euros — la somme maximale —, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, et un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020. Plus récemment, en novembre 2025, un couple alsacien a remporté 178 millions d'euros. Des sommes vertigineuses qui témoignent de la générosité du jeu pour les joueurs français.

21:00 - Les records de l'Euromillions depuis le passage à 250 millions Depuis que le jackpot maximum de l'Euromillions a été porté à 250 millions, trois joueurs ont décroché cette somme record. Le premier a été un Autrichien, le 28 mars 2025, suivi d'un Irlandais le 17 juin 2025, puis d'un Français le 19 août 2025. Avant ce plafond, les gains les plus élevés s'établissaient à 240 millions en Autriche en décembre 2023, 230 millions au Royaume-Uni en juillet 2022, et 220 millions à Tahiti en octobre 2021. Depuis sa création, l'Euromillions compte 601 gagnants de premier rang à travers l'Europe.

20:54 - À l'Euromillions, des gains même sans le jackpot Décrocher le jackpot n'est pas la seule façon de gagner à l'Euromillions. Les joueurs ayant coché les cinq bons numéros accompagnés d'un seul numéro étoile — ce que l'on appelle le rang 2 — peuvent remporter plusieurs centaines de milliers d'euros. Ceux qui trouvent les cinq chiffres sans aucune étoile, soit le rang 3, repartent également avec des sommes significatives, souvent de l'ordre de plusieurs dizaines de milliers d'euros. La combinaison gagnante complète n'est donc pas une condition indispensable pour obtenir un gain conséquent.

20:48 - Le code My Million, inclus dans chaque ticket Euromillions Vous achetez une grille Euromillions ? Sachez qu'elle est automatiquement accompagnée d'un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres. Ce code, attribué par ordinateur, ne peut pas être choisi par le joueur, et il est impossible de participer sans en recevoir un. Son coût est inclus dans le prix de la grille, fixé à 2,50 euros, sans aucun supplément. Pensez donc à vérifier ce code après chaque tirage : de nombreux joueurs l'ignorent et jettent leur ticket sans avoir contrôlé cette combinaison supplémentaire.

20:42 - À l'Euromillions, un ticket sur 12 rapporte un gain À l'Euromillions, inutile de viser uniquement le jackpot pour espérer repartir gagnant. La Française des Jeux indique qu'en moyenne un ticket sur 12 remporte un gain, car de nombreux lots sont distribués dès lors que seulement quelques numéros de la combinaison ont été trouvés. Il est donc fortement recommandé de vérifier l'intégralité de ses résultats après chaque tirage. Quant aux numéros à jouer, la FDJ le rappelle clairement : chaque boule a strictement la même probabilité d'être tirée, soit 1/50 pour les numéros et 1/12 pour les étoiles.

20:36 - Jackpot de l'Euromillions : remise à zéro et délai pour toucher ses gains Lorsqu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte repart systématiquement à son montant minimal de 17 millions d'euros pour le tirage suivant — une somme qui était déjà celle proposée lors du tout premier tirage de l'histoire du jeu. Sans vainqueur, le gros lot grimpe progressivement à chaque nouveau tirage. Les heureux gagnants disposent ensuite de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et encaisser leurs gains, ce délai courant "à compter de la date du dernier tirage ou évènement auquel le reçu a participé". Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.

20:30 - My Million : un millionnaire français garanti à chaque tirage Euromillions Lancé en février 2014, My Million est le jeu complémentaire français adossé à l'Euromillions. Son principe est simple : à chaque tirage, un gagnant en France empoche automatiquement un million d'euros. Ce dispositif a eu un effet immédiat sur les ventes, avec une hausse de 13 % enregistrée dès 2014. Plusieurs fois par an, des "Semaines exceptionnelles My Million" sont organisées, portant le nombre de gagnants à 5 ou 10 au lieu d'un seul. Un format qui a clairement contribué à dynamiser la participation française au jeu.

20:24 - Une tentative de fraude massive à l'Euromillions En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un complice. C'est une série de signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui a déclenché l'enquête judiciaire.

20:18 - Comment se déroule le tirage de l'Euromillions ? Chaque mardi et vendredi aux alentours de 20h45, le tirage de l'Euromillions est enregistré en une seule fois près de Paris, sous la surveillance d'un huissier de justice. Deux machines du fabricant français Ryo Catteau sont utilisées : une "Stresa" pour tirer les 5 numéros, et une "Pâquerette" pour les 2 étoiles. La vidéo est ensuite transmise aux pays participants, qui la diffusent en différé avec leur propre présentateur et voix-off. Seules les images du tirage restent communes à l'ensemble des diffuseurs européens.