Loto : résultat du tirage du samedi 29 août 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du samedi 29 août 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto du samedi 29 août 2026 est tombé et le jackpot de 6 millions repart, deux joueurs de rang 2 empochant chacun 122 599 euros.

Le résultat du tirage du Loto de ce samedi 29 août 2026 est désormais connu, et les numéros gagnants sont disponibles ci-dessous. Des millions de Français attendaient ce moment avec impatience, la cagnotte s'élevant à 6 millions pour ce tirage du Loto hebdomadaire. La Française des Jeux a officiellement publié la combinaison issue du tirage, mettant fin à l'attente des joueurs.

 

Le jackpot de 6 millions n'a trouvé aucun preneur ce soir, aucun joueur n'ayant aligné la combinaison complète du Loto. Le résultat du Loto réserve toutefois de belles surprises aux joueurs de rang 2 : deux heureux gagnants se partagent des gains de 122 599,10 euros chacun. La cagnotte non remportée repart donc à la hausse, et le prochain tirage du Loto, prévu le lundi 31 août 2026, mettra en jeu un jackpot porté à 7 millions.

Tirage du Loto sans grand gagnant, la mécanique du report s'emballe

Lorsque le résultat du Loto ne couronne aucun vainqueur au rang 1, la cagnotte n'est pas perdue mais automatiquement reportée sur le tirage suivant. Ce mécanisme, propre au fonctionnement du Loto, permet aux jackpots de grimper semaine après semaine jusqu'à des niveaux parfois spectaculaires. La Française des Jeux encadre néanmoins ce système par un plafond au-delà duquel les sommes accumulées sont redistribuées vers les rangs inférieurs du tirage du Loto.

Résultat du Loto, neuf autres façons de gagner chaque semaine

Au-delà du jackpot, le Loto récompense les joueurs à travers neuf rangs de gains supplémentaires, offrant chaque semaine des dotations à des centaines de milliers de participants. Aligner quatre numéros principaux accompagnés du numéro chance, ou encore cinq numéros sans ce dernier, suffit à décrocher une somme conséquente lors du tirage du Loto. Cette structure de gains étagés explique pourquoi le résultat du Loto reste une source d'espoir pour un large public, bien au-delà des seuls chasseurs de jackpot.

Le calendrier du Loto prévoit trois tirages hebdomadaires, le lundi, le mercredi et le samedi, offrant aux joueurs de multiples occasions de tenter leur chance. Historiquement, le tirage du samedi concentre le volume le plus élevé de grilles validées sur l'ensemble de la semaine. Pour consulter le résultat du Loto ou valider une grille, les joueurs disposent de plusieurs canaux : bureaux de tabac agréés, site fdj.fr ou application mobile de la Française des Jeux.

Dernières mises à jour

- Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto

Le Loto a récompensé des joueurs avec des sommes colossales au fil des années. Le 6 juin 2011, un habitant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros, l'un des gains les plus importants jamais enregistrés. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui a remporté 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Des gains vertigineux qui continuent d'alimenter les rêves de millions de joueurs.

- Jouer au Loto avec le pack MultiChances

La FDJ propose une option baptisée pack MultiChances, exclusivement disponible sur son site ou son application mobile. Ce pack est composé de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour mutualiser les chances de gagner, accessible à tous les budgets.

- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025

Au classement régional des gagnants du Loto pour l'année 2025, l'Île-de-France s'impose nettement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. À noter également que les joueurs en ligne sur FDJ.fr réalisent une belle performance : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Une part non négligeable qui témoigne de l'essor du jeu dématérialisé parmi les amateurs du Loto.

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