Loto : résultat du tirage du samedi 29 août 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Le Loto a récompensé des joueurs avec des sommes colossales au fil des années. Le 6 juin 2011, un habitant de Sarcelles, dans le Val-d'Oise, a empoché 24 millions d'euros, l'un des gains les plus importants jamais enregistrés. Trois ans plus tard, le 19 mai 2014, c'est un couple résidant à Libourne qui a remporté 23 millions d'euros, complétant ainsi le top 5 des plus gros jackpots de l'histoire du Loto. Des gains vertigineux qui continuent d'alimenter les rêves de millions de joueurs.

La FDJ propose une option baptisée pack MultiChances, exclusivement disponible sur son site ou son application mobile. Ce pack est composé de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule pensée pour mutualiser les chances de gagner, accessible à tous les budgets.

Au classement régional des gagnants du Loto pour l'année 2025, l'Île-de-France s'impose nettement en tête avec 88 gagnants. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes, qui compte 40 gagnants, et le Grand Est avec 36 gagnants. À noter également que les joueurs en ligne sur FDJ.fr réalisent une belle performance : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année 2025. Une part non négligeable qui témoigne de l'essor du jeu dématérialisé parmi les amateurs du Loto.

20:58 - Les numéros les moins tirés au Loto : ce que disent les statistiques Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent comme les moins fréquemment tirés au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 arrive en tête avec seulement 8,09 % de sorties, suivi du 33 (8,45 %) et du 1 (8,55 %). En nombre absolu, le 43 n'est sorti que 89 fois, le 33 à 93 reprises et le 1 à 94 fois. Sa dernière apparition remonte au tirage du 8 juin 2026. Une précision s'impose toutefois : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages à venir.

20:52 - Six Super Loto au programme en 2026 En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux particulièrement chargé. Au total, six Super Loto sont programmés sur l'année, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également prévus, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros chacun : l'un en juillet, l'autre à Noël. Des rendez-vous à noter dans les agendas pour les amateurs de Loto qui espèrent tenter leur chance lors de tirages aux cagnottes exceptionnelles.

20:46 - La sécurité des tirages du Loto, une priorité absolue Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles annuels réalisés par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Côté statistiques, c'est le 9 qui s'impose comme le numéro Chance le plus fréquent, avec 117 sorties, devant le 2 (110 sorties), le 4 (109), le 10 (107) et le 7 (106).

20:40 - Comment récupérer ses gains du Loto en point de vente Les joueurs ayant acheté leur grille du Loto chez un commerçant partenaire peuvent y retirer leurs gains pour des montants inférieurs à 30 000 euros. Pour des gains supérieurs à ce plafond et inférieurs à 500 000 euros, un déplacement dans un centre de paiement FDJ est nécessaire. Au-delà de 500 000 euros, le service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié aux heureux élus. Une procédure en plusieurs étapes, pensée pour s'adapter à tous les profils de gagnants, quel que soit le montant remporté.

20:34 - La cagnotte du Loto : comment fonctionne le jackpot ? Le jackpot du Loto obéit à une mécanique simple : lorsqu'il n'est pas remporté, il repart automatiquement pour le tirage suivant, augmenté d'un million d'euros. Son plancher est fixé à 2 millions d'euros, et la cagnotte moyenne remportée tourne autour de 5 millions d'euros. Les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams. Quelques heureux gagnants ont toutefois décroché la mise via les jeux à gratter Millionnaire et Mission Patrimoine 2025.

20:20 - Comment récupérer ses gains au Loto en ligne Pour les joueurs ayant misé sur le Loto via FDJ.fr ou l'application mobile, la récupération des gains se fait automatiquement : les sommes sont directement créditées sur le compte joueur. Si des coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des gains allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce seuil, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement personnalisé pour gérer ces montants exceptionnels.

20:14 - Les numéros stars du Loto Depuis le 4 février 2020, cinq numéros se distinguent par leur fréquence d'apparition au Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 30 et le 31 arrivent en tête, chacun sorti 132 fois, soit un taux de 12,00%. Le 24 suit avec 125 sorties (11,36%), devant le 5 et le 6, apparus chacun 123 fois (11,18%). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 26 août 2026. Une précision essentielle : il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.

20:08 - Le pack MultiChances du Loto pour multiplier ses chances Disponible uniquement sur le site de la FDJ ou son application, le pack MultiChances du Loto se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. La part est fixée à 4,40 euros. En cas de victoire, le gagnant remporte "une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, une version élargie du pack existe, constituée de 600 parts et autant de codes, avec une part à 6,60 euros.

20:02 - Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto En 2025, la Française des Jeux a créé un millionnaire tous les deux jours, portant le total annuel à 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto. Par ailleurs, les gains non réclamés ne restent pas sans destination : après un délai légal de 60 jours, les gains intermédiaires sont reversés au Trésor public depuis la loi Pacte, tandis que les jackpots peuvent être réinjectés dans de futures cagnottes ou opérations spéciales.

19:55 - Le Loto s'engage pour la biodiversité Depuis 2023, la FDJ propose une édition spéciale baptisée Loto Mission Nature, entièrement "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Depuis ses débuts, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à ce dispositif.

19:49 - Quel numéro Chance sort le plus au Loto ? Au Loto, le numéro Chance qui sort le plus souvent est le 9, avec 117 apparitions selon les statistiques de la Française des Jeux. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 affichent chacun seulement 96 sorties. Ces données statistiques ne préjugent pas des résultats futurs : chaque tirage reste indépendant. Les jeux de tirage comme le Loto figurent parmi les premiers pourvoyeurs de millionnaires, aux côtés de l'EuroMillions, du Keno et d'EuroDreams.

19:43 - Où jouer le Loto, et quelles sont les régions les plus chanceuses ? L'Île-de-France est la région qui a compté le plus de gagnants au Loto en 2025, avec 88 lauréats. Elle devance Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr totalisent quant à eux 81 gagnants, soit 17,9 % des gains de l'année. Pour récupérer ses lots, les grilles achetées en point de vente permettent un retrait sur place jusqu'à 30 000 euros. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un centre de paiement FDJ prend le relais.

19:37 - Toutes les combinaisons du Loto ont la même probabilité Au Loto, une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6 — souvent perçue comme improbable — a exactement les mêmes chances d'être tirée que n'importe quelle autre série de numéros. À titre d'exemple fictif, elle illustre un principe fondamental : chaque combinaison, aussi "logique" ou "aléatoire" qu'elle paraisse, est équiprobable. Pour les joueurs en ligne, les gains sont crédités directement sur leur compte FDJ. Un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros si les coordonnées bancaires sont renseignées. Au-delà, il faut contacter le service dédié de la FDJ.

19:31 - Le pack MultiChances du Loto, une option pour jouer autrement Vous souhaitez tenter votre chance au Loto autrement ? Le pack MultiChances, disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, se compose de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de gain, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ. Une formule qui offre davantage de combinaisons jouées pour un budget maîtrisé.

19:24 - Les numéros les plus tirés du Loto Vous jouez au Loto et vous vous demandez quels numéros sortent le plus souvent ? Depuis le 4 février 2020, selon les statistiques officielles de la FDJ, les cinq numéros les plus fréquemment tirés sont le 30 et le 31 (12,00% de sorties chacun, 132 apparitions), suivis du 24 (11,36%, 125 sorties), puis du 5 et du 6 (11,18%, 123 sorties chacun). Le 30 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 26 août 2026. Attention toutefois : il s'agit uniquement de statistiques, et non de probabilités de tirage.

19:18 - La sécurité du tirage du Loto prise très au sérieux Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, sous vidéosurveillance, avec un accès protégé par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé du coffre. Deux fois par an, un organisme extérieur contrôle les boules pour garantir l'intégrité de chaque tirage. Côté gains, les joueurs ayant misé en point de vente peuvent y retirer leurs lots jusqu'à 30 000 euros. Au-delà, un centre de paiement FDJ prend le relais, et un service dédié accompagne les gagnants pour les montants supérieurs à 500 000 euros.