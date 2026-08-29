Grève des pompiers : les syndicats souhaitent "maintenir la pression", un automne sous tension en vue

Excédée par un manque de réponse de la part du gouvernement, l'intersyndicale des sapeurs-pompiers hausse le ton. Neuf organisations syndicales ont annoncé, vendredi 28 août, le dépôt d'un préavis de grève du 8 septembre au 20 octobre.

Coup de tonnerre chez les soldats du feu. Neuf organisations syndicales ont annoncé, vendredi 28 août, le dépôt d'un préavis de grève de sept semaines, dont le calendrier n'a rien d'anodin, comme le rapporte franceinfo. Le 8 septembre marque la remise officielle, par la Direction générale de la sécurité civile, du projet de loi de modernisation attendu depuis le lancement du "Beauvau de la Sécurité civile", mi-2024. Le 20 octobre, de son côté, correspond au vote à l'Assemblée du volet recettes du budget 2027.

Entre ces deux échéances, l'intersyndicale entend bien "maintenir la pression", comme l'explique son porte-parole Xavier Boy, qui y voit la meilleure manière d'obtenir des réponses concrètes et davantage de moyens. Un optimisme que ne partage pas totalement Frédéric Monchi, du SNSPP-PATS, qui se dit peu confiant sur le contenu du futur texte, évoquant des arbitrages encore en discussion avec Bercy à quelques jours de sa présentation.

Quelles sont les revendications des pompiers ?

Derrière ce mouvement, trois points sont mis en avant :

Les pompiers souhaitent davantage de moyens supplémentaires face à des interventions en constante hausse .

Le recrutement de 20 000 professionnels de plus alors que la profession en compte aujourd'hui environ 44 000, et l'adoption rapide de la loi de modernisation .

Une reconnaissance de l'exposition aux produits toxiques et cancérogènes ainsi qu'une meilleure prise en charge de l'usure physique liée au métier.

La saison estivale a été marquée par au moins 120 000 hectares brûlés, entre la Gironde et Fontainebleau, a encore aggravé la sursollicitation des soldats du feu, qui partagent un épuisement généralisé des secouristes.

Cette mobilisation ne sort pas de nulle part, le 13 août dernier déjà, un premier appel avait déjà eu lieu et une manifestation était prévue et maintenue place de la République à Paris du 26 au 28 septembre. Le mouvement rejoint aussi, le 29 septembre, une journée d'action plus large portée par sept syndicats de la fonction publique pour les salaires des agents.