Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 31 août 2026 dévoilés [EN LIGNE]

Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 31 août 2026 dévoilés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto de ce lundi 31 août 2026 est tombé et un seul joueur repart avec le jackpot de 7 millions.

Ce lundi 31 août 2026, la Française des Jeux proposait une cagnotte de 7 millions lors du tirage du Loto du soir. Des millions de joueurs à travers le pays attendaient avec impatience la publication des numéros gagnants. Le résultat du Loto est désormais connu et disponible ci-dessous.

 

Le jackpot du tirage du Loto de ce soir a trouvé preneur. La combinaison gagnante — 26, 32, 36, 39 et 44, assortie du numéro chance 2 — a permis à un heureux joueur de remporter l'intégralité du jackpot, soit 7 000 000 euros. Le prochain tirage du Loto est programmé pour le mercredi 2 septembre 2026, avec une cagnotte repartant à 2 millions.

Un seul gagnant décroche le résultat du Loto le plus convoité de la semaine

Décrocher le jackpot du Loto en une seule grille gagnante reste un événement rare, et c'est pourtant ce qui s'est produit ce soir. Un unique joueur a coché la bonne combinaison parmi les dizaines de millions de grilles en circulation. Cette issue, qui concentre l'intégralité de la mise en jeu sur un seul ticket, illustre à la fois l'imprévisibilité du jeu et l'intensité de l'engouement qu'il suscite à chaque tirage du Loto.

Le Tirage du Loto, un mécanisme rodé au service du hasard

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur sélectionne cinq numéros parmi 49 ainsi qu'un numéro chance parmi 10. Ce format, stable depuis la refonte de 2019, s'applique sans distinction à chaque session. La grille peut être jouée en bureau de tabac agréé ou directement sur la plateforme numérique de la FDJ, avec des options complémentaires disponibles selon le canal choisi.

Lorsque personne ne trouve la bonne combinaison, le montant du tirage du Loto est reporté et s'accumule jusqu'au tirage suivant, alimentant l'attrait croissant pour les semaines de forte cagnotte. Ce mécanisme de report est l'un des ressorts essentiels de la popularité durable du Loto en France. Il transforme chaque tirage sans gagnant en une promesse encore plus grande pour la session à venir.

Dès la publication officielle du résultat du Loto par la FDJ, les joueurs disposent de soixante jours pour faire valider leur gain, que ce soit en point de vente ou via l'espace personnel en ligne. Passé ce délai légal, tout droit à réclamation est irrémédiablement perdu. La vérification rapide des grilles, sitôt les numéros connus, reste donc la première démarche à adopter pour tout participant.

Dernières mises à jour

- Six Super Loto au programme du Loto en 2026

En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également prévus en juillet et à Noël. Ces tirages spéciaux ont un coût plus élevé : une grille standard de cinq chiffres et un numéro Chance y est vendue 6 euros, contre 4,40 euros lors d'un tirage classique. Pour six chiffres et un numéro Chance, le prix grimpe à 18 euros en Super Loto, contre 13,20 euros en tirage ordinaire.

- L'Île-de-France, grande gagnante du Loto en 2025

Avec 88 gagnants recensés en 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Ces chiffres confirment le dynamisme du jeu en ligne, qui s'impose comme un canal incontournable. Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021.

- La sécurité des boules du Loto, une priorité absolue

Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles par an réalisés par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Rappelons que le Loto est réservé aux joueurs majeurs. En cas d'addiction, d'endettement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

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