Tirage du Loto : tous les résultats du lundi 31 août 2026 dévoilés [EN LIGNE]

En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier rythmé par six Super Loto, dont trois liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros, sont également prévus en juillet et à Noël. Ces tirages spéciaux ont un coût plus élevé : une grille standard de cinq chiffres et un numéro Chance y est vendue 6 euros, contre 4,40 euros lors d'un tirage classique. Pour six chiffres et un numéro Chance, le prix grimpe à 18 euros en Super Loto, contre 13,20 euros en tirage ordinaire.

Avec 88 gagnants recensés en 2025, l'Île-de-France s'impose comme la région la plus chanceuse au Loto, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Ces chiffres confirment le dynamisme du jeu en ligne, qui s'impose comme un canal incontournable. Le record absolu du Loto reste un jackpot de 30 millions d'euros remporté à Orgères le 4 décembre 2021.

Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules font également l'objet de deux contrôles par an réalisés par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Rappelons que le Loto est réservé aux joueurs majeurs. En cas d'addiction, d'endettement ou de dépenses excessives, un service d'aide est joignable au 09 74 75 13 13.

21:42 - Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026 En 2026, le Loto a récompensé 1 516 316 joueurs. Entre le jackpot, les gains intermédiaires et les simples remboursements, le tirage a fait de nombreux heureux. Rappelons qu'il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison gagnante pour toucher un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de remporter des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux.

21:30 - 23 millions d'euros : le plus gros gain du Loto en 2025 Le Loto a souri à plusieurs joueurs en 2025. Le jackpot le plus important de l'année a été remporté en Gironde le 29 septembre, avec un gain de 23 millions d'euros. La Bretagne a suivi avec 20 millions d'euros décrochés le 15 novembre, et l'Occitanie a vu l'un de ses joueurs empocher 19 millions d'euros le 26 février. Trois victoires qui rappellent que, malgré une probabilité de gagner fixée à une chance sur 19 068 840, certains joueurs décrochent bel et bien le jackpot.

21:22 - Toutes les combinaisons ont la même probabilité au Loto Au Loto, aucune combinaison n'est plus favorable qu'une autre. Une combinaison comme 1 - 2 - 3 - 4 - 5 avec le numéro Chance 6, prise ici à titre d'exemple fictif, a exactement autant de chances d'être tirée qu'une suite de chiffres apparemment plus "aléatoire". Chaque grille part donc sur un pied d'égalité stricte. Cela n'a pas empêché certains joueurs de décrocher des jackpots historiques : 24 millions d'euros à Sarcelles le 6 juin 2011, ou encore 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

21:10 - Les jeux de tirage, premiers pourvoyeurs de millionnaires Au-delà du Loto, plusieurs jeux de tirage de la Française des Jeux ont fait des heureux : l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams figurent parmi les principaux pourvoyeurs de millionnaires. La plupart des grands gagnants se sont en effet distingués sur ces formats. Quelques joueurs ont toutefois décroché le million via les jeux à gratter, notamment Millionnaire et Mission Patrimoine 2025. Une diversité d'options qui rappelle que la chance peut frapper à travers plusieurs types de jeux proposés par la FDJ. Les jeux d'argent sont réservés aux personnes majeures. En cas de difficulté : 09 74 75 13 13.

20:58 - Le pack MultiChances du Loto pour booster ses chances de gagner Vous souhaitez maximiser vos chances au Loto ? Le pack MultiChances est une option disponible exclusivement sur le site FDJ.fr ou via l'application mobile. Il se compose de 100 grilles simples et de 100 codes Loto, chacun permettant de remporter jusqu'à 20 000 euros, avec des parts proposées à 4,40 euros. En cas de victoire, les gains sont reversés proportionnellement au nombre de parts achetées. "Vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", précise la FDJ.

20:52 - Comment récupérer ses gains au Loto en ligne Vous avez joué au Loto sur FDJ.fr ou via l'application mobile et vous avez décroché un gain ? Bonne nouvelle : les sommes remportées sont automatiquement créditées sur votre compte joueur. Si vos coordonnées bancaires sont enregistrées, un virement automatique peut être effectué pour des gains allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60, qui propose un accompagnement sur mesure pour les heureux élus.

20:46 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous venez de décrocher un gain au Loto avec un billet acheté en point de vente physique ? Les gains jusqu'à 30 000 euros peuvent être directement retirés chez le commerçant. Au-delà de ce montant, il faut passer par le service client, qui oriente le gagnant vers le service Relations Gagnants pour un accompagnement dédié. Dans tous les cas, le délai pour récupérer ses gains est de 60 jours. Passé ce délai, les sommes ne peuvent plus être réclamées.

20:40 - Le record absolu du Loto, un jackpot à 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais remporté au Loto reste celui d'Orgères, le 4 décembre 2021, avec 30 millions d'euros à la clé. Le deuxième plus grand gain a été décroché le 11 septembre 2021 par un joueur ayant tenté sa chance sur Internet. Le top 5 se complète avec 25 millions d'euros gagnés à Paris le 5 décembre 2022, 24 millions à Sarcelles le 6 juin 2011, et 23 millions remportés par un couple de Libourne le 19 mai 2014.

20:34 - Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité Parmi les offres de jeux proposées par la FDJ, le Loto Mission Nature occupe une place particulière. Destinée "à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu", cette formule en est à sa quatrième édition en 2026. Lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, elle a déjà permis de soutenir 64 projets sur l'ensemble du territoire depuis 2023.

20:26 - Les numéros les moins tirés du Loto Depuis le 4 février 2020, cinq numéros ressortent comme les grands absents des tirages du Loto selon les statistiques officielles de la FDJ. Le 43 affiche le taux de sorties le plus faible, avec seulement 8,08% et 89 apparitions au total. Sa dernière sortie remonte au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 93 sorties (8,45%), devant le 1 (94 sorties), le 14 (96 sorties) et le 11 (101 sorties). Ces chiffres restent des statistiques et non des probabilités de tirages futurs.

20:20 - Le numéro chance 9, grand favori du loto Au Loto, tous les numéros ne se valent pas, du moins statistiquement. D'après les données de la Française des Jeux, le 9 est le numéro Chance le plus souvent tiré, avec 117 sorties. Il devance le 2 (110 sorties), le 4 (109 sorties), le 10 (107 sorties) et le 7 (106 sorties). En bas du classement, le 3 et le 5 ferment la marche avec seulement 96 sorties chacun. Ces statistiques portent sur l'ensemble des tirages recensés par la FDJ.

20:14 - Les numéros fétiches du Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, cinq numéros dominent les statistiques officielles de la FDJ au Loto. Le 30 et le 31 sont les plus fréquemment tirés, avec chacun 11,99% de sorties et 132 apparitions au total. Le 24 suit avec 11,35% de sorties (125 fois), devant le 5 à 11,26% (124 fois) et le 6 à 11,17% (123 fois). Le numéro 30 est d'ailleurs apparu en dernier lors du tirage du 26 août 2026. Ces chiffres restent des statistiques et non des probabilités de tirages futurs.

20:08 - Comment récupérer ses gains au Loto Bonne nouvelle pour les joueurs du Loto en ligne : les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur après le tirage, sur FDJ.fr ou via l'application mobile. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il est nécessaire de contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour un accompagnement personnalisé. En 2026, plus de 1,5 million de joueurs ont déjà remporté un gain, qu'il s'agisse d'un jackpot, d'un gain intermédiaire ou d'un simple remboursement.

20:02 - La sécurité des tirages du Loto garantie par des mesures strictes Les boules officielles du Loto sont conservées dans un espace ultra-sécurisé, placé sous vidéosurveillance et équipé d'un accès par lecteur d'empreinte biométrique. Seul l'huissier détient la clé permettant d'accéder à ce coffre. Les boules sont également contrôlées deux fois par an par un organisme extérieur, garantissant l'intégrité de chaque tirage. Par ailleurs, il n'est pas nécessaire de trouver l'intégralité de la combinaison pour remporter un gain : cinq bons numéros sans le numéro Chance ou quatre bons numéros avec le numéro Chance permettent déjà de toucher des sommes significatives.

19:55 - Le pack MultiChances du Loto : plus de chances, mais des gains partagés Pour maximiser leurs chances au Loto, certains joueurs optent pour le pack MultiChances. Ce pack est constitué de 600 parts et autant de codes, proposées à 6,60 euros la part. En misant sur ce dispositif, un joueur augmente ses probabilités de remporter un gain. Attention toutefois : en cas de victoire, les gains sont partagés entre les détenteurs de parts. Une option qui séduit les joueurs les plus investis, dans un contexte où le Loto reste le premier pourvoyeur de millionnaires en France, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams.

19:49 - Un millionnaire tous les deux jours grâce au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a atteint un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total annuel de 189 gagnants. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont empoché entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto, mais aussi à l'Euromillions. Pour tenter sa chance, il suffit de sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10, en point de vente agréé ou en ligne, avant 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont publiés entre 20h30 et 21h.