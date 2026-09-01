Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 1er septembre 2026 [EN LIGNE]

Depuis son lancement en 2004, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires mondial est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un succès directement lié à l'attrait des cagnottes : plus le jackpot annoncé est élevé, plus le taux de participation grimpe.

Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, a ainsi autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Aucune prédiction n'est possible : le hasard reste le seul maître du jeu. L'Euromillions fonctionne avec quatre devises différentes - l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique - et est coorganisé par dix sociétés de jeux, sans concurrence entre elles sur leurs territoires respectifs.

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le jackpot maximal de l'Euromillions, pour "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Les heureux gagnants disposent ensuite de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.

22:06 - Comment jouer à l'Euromillions : règles et stratégies des joueurs Pour tenter de remporter le jackpot de l'Euromillions, les joueurs doivent sélectionner cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. La grille simple est proposée à 2,50 euros, avec la possibilité d'ajouter l'option My Million, qui garantit chaque mardi et chaque vendredi un gagnant français millionnaire via un code unique attribué à chaque participation. Côté stratégie, certains joueurs analysent les statistiques de sortie des numéros, d'autres misent sur des chiffres personnels, tandis que ceux qui préfèrent s'en remettre au hasard peuvent opter pour le "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

22:00 - Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions peut grimper jusqu'à 250 millions Depuis février 2020, la cagnotte maximale de l'Euromillions a été relevée à 250 millions, contre 190 millions entre 2011 et 2020. Ce plafond fonctionne par cycles : il démarre à 200 millions, puis augmente de 10 millions à chaque nouveau cycle. Si aucun joueur ne remporte le jackpot après cinq tirages au plafond, la somme est redistribuée au premier rang inférieur comptant au moins un gagnant. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi, et les cagnottes peuvent grimper rapidement en l'absence de gagnant.

21:54 - Douze pays participent à l'Euromillions, dont trois principautés Fondé en 2004 par la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son cercle à l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Les principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein sont également de la partie. Bien que ces pays ne partagent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros. Côté résultats, le code My Million est disponible vers 20h35, suivi du tirage complet aux alentours de 21h45. Les joueurs peuvent aussi scanner leur reçu via l'application mobile de la FDJ pour vérifier leurs gains.

21:48 - Une tentative d'escroquerie à 35 millions d'euros autour de l'Euromillions En juin 2007, un couple de buralistes parisiens et un complice ont été mis en examen pour escroquerie après une tentative de fraude portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien remporté, avant de les faire encaisser par un tiers. C'est une série de signaux d'alerte — les mêmes numéros continuant d'être joués et un transfert bancaire suspect vers l'étranger — qui a conduit au déclenchement d'une enquête judiciaire.

21:42 - Un ticket sur douze gagnant à chaque tirage de l'Euromillions La Française des Jeux le rappelle : en moyenne, un ticket sur douze remporte un gain à l'Euromillions. Ce chiffre s'explique par la multitude de lots distribués, y compris lorsque seulement quelques numéros de la combinaison sont trouvés. Il est donc conseillé de vérifier attentivement ses tickets après chaque tirage. Quant aux résultats, le code My Million est généralement dévoilé aux alentours de 20h30-45, pendant ou peu après le journal de 20 heures de TF1, suivi de la combinaison gagnante de l'Euromillions dans la foulée.

21:36 - Une chance sur près de 140 millions de décrocher le jackpot de l'Euromillions Les statistiques officielles de la Française des Jeux sont sans appel : les chances de remporter le jackpot de l'Euromillions sont d'une sur 139 838 160. Un chiffre vertigineux, qui contraste avec les probabilités de gagner au rang le plus bas. En trouvant deux numéros sans étoile, la probabilité de remporter un gain est d'environ une sur vingt-deux. Les petits gains sont donc relativement fréquents. Quant aux résultats, le code My Million est généralement disponible vers 20h35, suivi du tirage complet aux alentours de 21h45.

21:30 - L'option Étoile+, le petit plus méconnu de l'Euromillions Des dizaines de millions de joueurs participent chaque semaine à l'Euromillions en France et dans les autres pays membres, mais rares sont ceux qui connaissent l'option Étoile+. En l'activant, les joueurs disposent de plus d'une chance sur quatre de percevoir un gain supplémentaire, soit précisément une chance sur 3,8 de remporter quelque chose avec leur combinaison. Une option qui peut donc se révéler intéressante pour maximiser ses chances de gain, au-delà de la seule course au jackpot principal pouvant atteindre 250 millions d'euros.

21:24 - Suivre les résultats de l'Euromillions : comment et où ? Après chaque tirage, la combinaison gagnante, les numéros étoile et le code My Million sont communiqués par la Française des Jeux. Les chiffres officiels sont accessibles directement auprès de la FDJ, et TF1 diffuse également le tirage en différé dans la soirée. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi. Pour ne pas manquer les résultats, les joueurs peuvent consulter les canaux officiels de la FDJ dès l'annonce des numéros gagnants.

21:18 - L'Euromillions, une loterie fondée par trois pays et ouverte à douze Lancé en 2004 à l'initiative de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son cercle. L'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse ont rejoint l'aventure, aux côtés des principautés de Monaco, d'Andorre et du Liechtenstein. Douze territoires participent donc aujourd'hui à ce tirage commun. Bien que ces pays n'utilisent pas tous la même devise, les jackpots sont systématiquement libellés en euros, garantissant une lisibilité uniforme pour l'ensemble des joueurs européens.

21:12 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions ? Gagner à l'Euromillions, c'est bien. Savoir récupérer ses gains, c'est mieux. Pour les joueurs en ligne, le montant est automatiquement crédité sur le compte joueur, sauf pour les très gros gains. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place avec son reçu. Entre 30 000 et 500 000 euros, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Au-delà de 500 000 euros, qu'on ait joué en ligne ou en point de vente, il faut contacter le service des grands vainqueurs au 09 69 36 60 60.

21:06 - Comment jouer à l'Euromillions : règles et modalités de participation Pour participer à l'Euromillions, le joueur doit sélectionner cinq chiffres parmi 50 et deux numéros étoile parmi 12. Les grilles peuvent être validées dans un bureau de vente agréé par la FDJ — le plus souvent un bureau de tabac — ou directement en ligne via le site internet ou l'application de la Française des jeux. Les tirages ont lieu chaque mardi et chaque vendredi. Attention : la grille doit impérativement être validée avant 20h15 le jour du tirage. En France, le prix minimal par grille est fixé à 2,50 €, participation au My Million incluse.

21:00 - Euromillions ou Loto : sept fois moins de chances de décrocher le jackpot Jouer à l'Euromillions, c'est accepter des probabilités bien plus faibles qu'au Loto. Un joueur a une chance sur 139 838 160 de trouver la bonne combinaison à l'Euromillions, contre une sur 19 068 840 au Loto, soit sept fois plus de chances d'emporter ce dernier. En contrepartie, l'Euromillions peut proposer jusqu'à 250 millions, là où le Loto mise sur des événements spéciaux. Sans grande surprise, les tirages du Loto trouvent plus régulièrement un vainqueur que ceux de l'Euromillions.

20:54 - Fiscalité des gains de l'Euromillions : ce que les joueurs doivent savoir En France, les gains de l'Euromillions ne sont pas imposables en tant que revenu : l'impôt est prélevé via la part des mises non redistribuée. En revanche, partager sa fortune avec ses proches est considéré par l'administration fiscale comme un don manuel, potentiellement très lourdement imposé. Exception notable : la jurisprudence reconnaît le "mandat réciproque de percevoir le gain éventuel" dans le cas de paris collectifs, autorisant un partage légal entre co-joueurs sans risque fiscal supplémentaire.

20:48 - Une loterie transnationale pas comme les autres L'Euromillions ne se limite pas à un seul pays : cette loterie est proposée dans douze pays européens, dont trois micro-États — Monaco, Andorre et le Liechtenstein — et fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Dix sociétés de jeux coorganisent le tirage, sans se faire concurrence sur leurs territoires respectifs. Cette dimension internationale permet des gains bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais réduit aussi considérablement les chances de remporter le jackpot.

20:42 - Jackpot de l'Euromillions : ce qu'il faut savoir sur le fonctionnement de la cagnotte Lorsqu'un joueur remporte le jackpot de l'Euromillions, la cagnotte repart de zéro et revient à son montant minimal de 17 millions d'euros, soit la somme proposée dès le tout premier tirage de la loterie. Sans vainqueur, le gros lot augmente progressivement à chaque nouveau tirage. Pour tenter sa chance, il faut avoir au moins 18 ans et débourser 2,50 euros par grille. Chaque grille achetée en France inclut automatiquement un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, offrant une chance supplémentaire de remporter un million d'euros.

20:36 - Les numéros les moins tirés de l'Euromillions Certains numéros sortent bien moins souvent que d'autres à l'Euromillions. Depuis le 4 février 2020, les cinq moins fréquents selon les statistiques officielles de la FDJ sont le 22 (6,41 % de sorties, 44 fois au total), le 1 (7 %, 48 fois), le 43 (7,73 %, 53 fois), le 31 (8,45 %, 58 fois) et le 4 (8,75 %, 60 fois). Le 22 est d'ailleurs apparu pour la dernière fois au tirage du 12 juin 2026. Ces données restent des statistiques, non des indicateurs de probabilités futures.