Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 1er septembre 2026 [EN LIGNE]

Tirage Euromillions : tous les résultats du mardi 1er septembre 2026 [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage Euromillions du mardi 1er septembre 2026 est tombé et le jackpot de 78 millions repart pour un nouveau tour.

Ce mardi 1er septembre 2026, des millions de joueurs européens savent désormais si leur bulletin leur a ouvert les portes d'une fortune. Le tirage de l'Euromillions, qui proposait ce soir une cagnotte de 78 millions, a rendu son verdict, et le résultat est consultable ci-dessous. La Française des Jeux a officiellement publié la combinaison issue de ce tirage très attendu.

 

La combinaison gagnante de ce tirage de l'Euromillions est composée des numéros 14, 28, 42, 45 et 7, accompagnés des étoiles 6 et 9. Le jackpot n'a pas trouvé preneur ce soir, mais six joueurs ont tout de même décroché le rang 2 en alignant cinq bons numéros et une étoile. Le prochain rendez-vous est fixé au vendredi 4 septembre 2026, avec une cagnotte de 17 millions remise en jeu.

Tirage de l'Euromillions sans grand vainqueur, une série qui s'étire

Derrière ce nouveau jackpot non remporté se cache une dynamique bien particulière : depuis le 24 juillet 2026, aucun joueur n'a réussi à aligner la combinaison parfaite au résultat de l'Euromillions. C'est cette absence de grand gagnant, semaine après semaine, qui a permis à la cagnotte d'atteindre un tel niveau ce soir. Six joueurs avaient déjà frôlé le succès lors du tirage du 24 juillet en trouvant cinq numéros et une étoile, sans jamais compléter l'alignement décisif.

Décrocher le jackpot suppose de cocher avec précision les cinq numéros et les deux étoiles correspondant exactement à la combinaison officielle de l'Euromillions. Le moindre écart suffit à faire basculer un joueur vers un rang inférieur, avec des gains néanmoins parfois très significatifs selon la catégorie atteinte. C'est toute la mécanique de cette loterie paneuropéenne, où chaque chiffre compte et où rien ne laisse de place à l'approximation.

Résultat de l'Euromillions et grand gain, la FDJ ne laisse pas ses lauréats sans soutien

Au-delà du chiffre affiché sur un ticket, un gain supérieur à 500 000 euros déclenche chez la FDJ un protocole d'accompagnement personnalisé pour le lauréat. Un interlocuteur dédié est désigné pour guider le gagnant à travers les démarches administratives et pratiques qui suivent une telle annonce, souvent déstabilisante. Ce dispositif vise à sécuriser le processus dans sa globalité et à protéger le joueur dès les premières heures suivant la découverte de son résultat de l'Euromillions.

Dernières mises à jour

- Le chiffre d'affaires de l'Euromillions en forte hausse depuis ses débuts

Depuis son lancement en 2004, l'Euromillions a connu une croissance spectaculaire. Son chiffre d'affaires mondial est passé de 1,5 milliard d'euros en 2004 à 6,6 milliards en 2013, avant d'atteindre 15,8 milliards en 2018. En France, dès 2006, le jeu représentait déjà près de 10 % du chiffre d'affaires de la Française des Jeux. Un succès directement lié à l'attrait des cagnottes : plus le jackpot annoncé est élevé, plus le taux de participation grimpe.

- Le hasard est l'unique maître de l'Euromillions

Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont exactement la même probabilité d'être tirées. Une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, aussi surprenante qu'elle puisse paraître, a ainsi autant de chances d'être tirée que n'importe quelle autre. Aucune prédiction n'est possible : le hasard reste le seul maître du jeu. L'Euromillions fonctionne avec quatre devises différentes - l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique - et est coorganisé par dix sociétés de jeux, sans concurrence entre elles sur leurs territoires respectifs.

- 250 millions d'euros : les records de l'Euromillions en France

En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros, le jackpot maximal de l'Euromillions, pour "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Les heureux gagnants disposent ensuite de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et percevoir leurs gains. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues.

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