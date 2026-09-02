Loto : résultat du tirage du mercredi 2 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Pour les joueurs ayant participé en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure.

Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ permettent d'identifier les numéros les moins souvent sortis au Loto. Le 43 arrive en tête avec seulement 8,07 % de sorties, soit 89 apparitions au total, dont la dernière remonte au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 8,43 % de sorties (93 fois), puis le 1 avec 8,61 % (95 fois), le 14 avec 96 sorties et le 11 avec 101 sorties. La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.

En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Ce jeu, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire national ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative originale qui mêle jeu et engagement environnemental.

20:58 - Un millionnaire tous les deux jours au Loto en 2025 En 2025, la FDJ a atteint un rythme record : un nouveau millionnaire créé tous les deux jours, pour un total de 189 sur l'année. La grande majorité d'entre eux, soit 87,5 %, ont remporté entre 1 et 5 millions d'euros, principalement grâce au Loto mais aussi à l'Euromillions. Côté palmarès régional, l'Île-de-France domine avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40) et le Grand Est (36). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr totalisent quant à eux 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année.

20:52 - Les plus gros jackpots de l'histoire du Loto Le record absolu du Loto a été décroché à Orgères le 4 décembre 2021 : 30 millions d'euros, soit le plus gros jackpot jamais remporté dans l'histoire du jeu. Cette même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet avait empoché 26 millions d'euros. En troisième position des gains historiques, 25 millions d'euros avaient été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Trois records qui témoignent de l'ampleur des sommes en jeu lors de certains tirages du Loto.

20:46 - Au Loto, tous les rangs de gains comptent Au Loto, remporter un gain ne nécessite pas de trouver la combinaison complète. Décrocher cinq bons numéros sans le numéro Chance (rang 2) ou quatre bons numéros avec le numéro Chance (rang 3) permet déjà de toucher des sommes significatives. Lorsque plusieurs joueurs trouvent la même combinaison gagnante lors d'un même tirage, le jackpot est partagé entre eux. Pour maximiser ses chances, il existe également un pack MultiChances, constitué de 600 parts à 6,60 euros chacune. En contrepartie, les gains éventuels sont partagés entre les détenteurs de parts.

20:40 - Comment récupérer ses gains au Loto Vous avez une grille gagnante au Loto ? Le mode de récupération de vos gains dépend de votre façon de jouer. En point de vente, le commerçant partenaire peut régler les gains inférieurs à 30 000 euros. Au-delà et jusqu'à 500 000 euros, un centre de paiement FDJ prend le relais. Pour les gains supérieurs à ce montant, un service Relations Gagnants propose un accompagnement dédié. En ligne, sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur, avec un virement bancaire automatique possible jusqu'à 500 000 euros.

20:34 - Les numéros les plus tirés au Loto depuis 2020 Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ révèlent que les numéros les plus souvent sortis au Loto sont le 30 et le 31, chacun avec 11,98% de sorties et 132 apparitions au total. Ils devancent le 24 (11,34%, 125 sorties), le 5 (11,25%, 124 sorties) et le 6 (11,16%, 123 sorties). À l'opposé, le 43 reste le numéro le moins fréquent avec seulement 8,08% de sorties et 89 apparitions. Ces données ne constituent que des statistiques, et non des probabilités de tirages futurs.

20:26 - Six Super Loto au programme du Loto en 2026 En 2026, la FDJ a dévoilé un calendrier de tirages spéciaux du Loto avec six Super Loto programmés sur l'année. Parmi eux, trois sont liés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. L'année compte également deux Grands Loto, prévus en juillet et à Noël, avec des jackpots minimums garantis de 20 millions d'euros chacun. À titre de comparaison, le plus gros gain du Loto en 2025 s'élevait à 23 millions d'euros, remporté en Gironde le 29 septembre. Une année 2026 qui s'annonce donc particulièrement dense pour les amateurs de Loto.

20:20 - Le Loto Mission Nature, un tirage engagé pour la biodiversité Depuis 2023, le Loto propose une offre spéciale baptisée Loto Mission Nature, "destinée à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". En 2026, cette initiative entre dans sa quatrième édition, lancée en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature. Concrètement, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ depuis le lancement de cette opération. Une façon de jouer utile, sans modifier les règles habituelles du Loto.

20:14 - Des statistiques au Loto, mais pas de certitudes Entre novembre 2019 et septembre 2022, les numéros les plus fréquemment sortis au Loto étaient le 22, le 26 et le 31. Ces chiffres, issus de l'observation des tirages passés, peuvent intriguer les joueurs à la recherche d'une stratégie gagnante. Pourtant, ils ne garantissent strictement rien. Le résultat de chaque tirage reste totalement imprévisible, et le hasard demeure le seul maître du jeu. Aucune combinaison n'est plus probable qu'une autre, quelle que soit la fréquence à laquelle ses numéros sont apparus par le passé.

20:08 - Un simulateur pour estimer ses gains au Loto La Française des Jeux met à disposition un simulateur en ligne permettant aux joueurs de calculer leurs gains potentiels au Loto. Il suffit de renseigner ses numéros cochés, son code Loto, sa participation éventuelle au second tirage ainsi que le jour de tirage choisi. L'outil prend également en charge les cas de grilles multiples ou de numéros supplémentaires. Les grilles peuvent être validées en point de vente agréé, sur le site officiel FDJ ou via l'application mobile, jusqu'à 20h15 le jour du tirage.

20:02 - Une histoire du Loto vieille de plusieurs siècles Le Loto plonge ses racines au XVIe siècle en Italie. Héritier de la Loterie nationale née en 1933, il a été officialisé sous sa forme moderne par le gouvernement Chirac, avec un premier tirage organisé en 1976. Depuis, des millions de Français ont vu leur quotidien bouleversé en devenant millionnaires. Pour participer, les joueurs doivent sélectionner cinq numéros parmi 49 et un numéro Chance parmi 10, avant 20h15 le jour du tirage. Les résultats sont publiés généralement entre 20h30 et 21h en ligne.

19:49 - L'Île-de-France, région la plus chanceuse au Loto en 2025 Au palmarès régional des gagnants du Loto en 2025, l'Île-de-France domine largement avec 88 gagnants, devant Auvergne-Rhône-Alpes (40 gagnants) et le Grand Est (36 gagnants). Les joueurs en ligne sur FDJ.fr ne sont pas en reste : ils totalisent 81 gagnants, représentant 17,9 % des gains de l'année. Par ailleurs, à chaque tirage du Loto, dix codes sont tirés au sort, permettant à leurs détenteurs de remporter chacun 20 000 euros, indépendamment de la combinaison gagnante jouée.

19:43 - Le pack MultiChances élargi du Loto, une formule collective pour plus de chances Pour les amateurs de Loto souhaitant maximiser leurs chances, il existe une version élargie du pack MultiChances, constituée de 600 parts et autant de codes. Chaque part est proposée à 6,60 euros. En optant pour cette formule, un joueur augmente ses probabilités de gagner, mais devra partager ses gains avec les autres participants. Par ailleurs, la FDJ rappelle que le jeu comporte des risques, notamment celui de l'addiction. Il est strictement interdit aux moins de 18 ans. En cas de difficultés, un service d'aide est disponible au 09 74 75 13 13.

19:37 - En 2026, le Loto réserve plusieurs rendez-vous exceptionnels pour les amateurs de grands jackpots. Six Super Loto sont programmés, dont trois associés aux vendredis 13, ainsi qu'un Super Loto du Patrimoine. Deux Grands Loto sont également au calendrier, en été et à Noël, avec des jackpots minimums de 20 millions d'euros. Pour les tirages spéciaux, la Française des jeux garantit au minimum 13 millions d'euros. Par ailleurs, les jeux de tirage comme le Loto demeurent les premiers pourvoyeurs de millionnaires, devant l'EuroMillions, le Keno et EuroDreams, ainsi que certains jeux à gratter. --- Un calendrier 2026 chargé pour le Loto

19:31 - Le pack MultiChances du Loto, c'est quoi ? Disponible uniquement sur le site FDJ ou l'application mobile, le pack MultiChances est une option originale constituée de 100 grilles simples et 100 codes Loto, chacun permettant de remporter 20 000 euros. Les joueurs peuvent acheter 1, 2, 5 ou 10 parts à 4,40 euros l'unité. En cas de victoire, "vous remportez une partie des gains du pack, proportionnellement au nombre de parts achetées", explique la FDJ. Une formule collective qui séduit de plus en plus de joueurs souhaitant tenter leur chance autrement.

19:24 - Quels sont les numéros les plus tirés au Loto ? Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ désignent le 30 et le 31 comme les numéros les plus fréquemment sortis au Loto, avec chacun 11,98 % de sorties et 132 apparitions. Ils devancent le 24 (11,34 %, 125 tirages), le 5 (11,25 %, 124 tirages) et le 6 (11,16 %, 123 tirages). Une précision importante : il s'agit de statistiques historiques, et non de probabilités de tirages futurs. Chaque combinaison conserve en effet les mêmes chances d'être tirée.

19:18 - Le record absolu du Loto, c'est 30 millions d'euros Le plus gros jackpot jamais décroché au Loto s'élève à 30 millions d'euros. Il a été remporté à Orgères le 4 décembre 2021. La même année, le 11 septembre, un joueur ayant tenté sa chance sur Internet a empoché 26 millions d'euros. En troisième position du classement historique, 25 millions d'euros ont été gagnés à Paris le 5 décembre 2022. Ces records témoignent de la capacité du Loto à générer des gains exceptionnels, répartis aussi bien chez les joueurs en point de vente que sur Internet.