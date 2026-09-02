Loto : résultat du tirage du mercredi 2 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]

Loto : résultat du tirage du mercredi 2 septembre 2026, tous les numéros [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat du tirage du Loto de ce mercredi 2 septembre 2026 est tombé et le jackpot de 2 millions repart pour le prochain rendez-vous.

Ce mercredi 2 septembre 2026, la Française des Jeux organisait un nouveau tirage du Loto avec une cagnotte de 2 millions à la clé. Un jackpot ayant été décroché la veille, c'est donc une mise de départ que les joueurs espéraient remporter ce soir. Le résultat du tirage du Loto est désormais disponible ci-dessous.

 

Lors de ce tirage du Loto, la combinaison gagnante était composée des numéros 1, 10, 15, 32 et 49, assortis du numéro chance 5. Le jackpot de 2 millions n'a toutefois trouvé aucun preneur ce soir. La cagnotte est donc automatiquement reportée et atteindra 3 millions lors du prochain rendez-vous, fixé au samedi 5 septembre 2026.

Le jackpot du Tirage du Loto repart à la hausse

Lorsqu'aucun joueur ne valide la combinaison complète, le mécanisme de report propre au Loto entre en jeu et fait grossir la mise disponible au fil des tirages. La FDJ encadre ce système d'accumulation par des plafonds réglementaires et l'organisation de tirages exceptionnels pour garantir qu'un gagnant finit inévitablement par se manifester. C'est justement cet effet boule de neige qui mobilise un public de plus en plus large à chaque report du tirage du Loto.

Résultat du Loto, ce que chaque grille implique vraiment

Pour participer au tirage du Loto, chaque joueur cochait cinq numéros entre 1 et 49, plus un numéro chance allant de 1 à 10, le tout pour un tarif de base fixé à 2,20 euros par grille. Les mises devaient impérativement être enregistrées avant 20h15, que ce soit en point de vente agréé, sur fdj.fr ou via l'application mobile. La probabilité d'aligner la combinaison parfaite avoisine une chance sur 19 millions, faisant du Loto l'un des jeux de tirage où le hasard exerce sa domination la plus absolue.

Organisé chaque mercredi et chaque samedi depuis plusieurs décennies, le Loto offre aux amateurs deux rendez-vous hebdomadaires pour tenter leur chance. Ce rythme régulier ancre le tirage du Loto dans le quotidien de millions de Français, portés par une fidélité qui traverse les générations. Chaque tirage reste totalement indépendant des précédents, sans qu'aucun résultat du Loto passé ne puisse influencer les numéros à venir.

Dernières mises à jour

- Plus de 1,5 million de gagnants au Loto en 2026

En 2026, 1 516 316 joueurs ont gagné au Loto. Entre le jackpot, les gains intermédiaires ou les simples remboursements, le tirage a fait plusieurs heureux. Pour les joueurs ayant participé en ligne sur FDJ.fr ou via l'application mobile, les gains sont automatiquement crédités sur le compte joueur. Si les coordonnées bancaires ont été renseignées, un virement automatique est possible pour des sommes allant jusqu'à 500 000 euros. Au-delà de ce montant, il faut contacter le service des gagnants au 09 69 36 60 60 pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure.

- Les numéros les moins tirés au Loto : que disent les statistiques ?

Depuis le 4 février 2020, les statistiques officielles de la FDJ permettent d'identifier les numéros les moins souvent sortis au Loto. Le 43 arrive en tête avec seulement 8,07 % de sorties, soit 89 apparitions au total, dont la dernière remonte au 8 juin 2026. Le 33 suit avec 8,43 % de sorties (93 fois), puis le 1 avec 8,61 % (95 fois), le 14 avec 96 sorties et le 11 avec 101 sorties. La FDJ rappelle toutefois qu'il s'agit de statistiques, et non de probabilités de tirages futurs.

- Le Loto Mission Nature, un jeu engagé pour la biodiversité

En 2026, le Loto Mission Nature entre dans sa quatrième édition. Ce jeu, lancé en partenariat avec l'Office français de la biodiversité (OFB) à l'occasion de la Fête de la Nature, est "destiné à la préservation et la restauration de la biodiversité et à la sensibilisation du grand public à cet enjeu". Depuis 2023, 64 projets répartis sur l'ensemble du territoire national ont déjà bénéficié du soutien financier de la FDJ grâce à cette initiative originale qui mêle jeu et engagement environnemental.

LIRE PLUS