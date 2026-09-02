Messe du pape à Paris le 26 septembre : une association de protection de l'enfance s'en prend violemment à Léon XIV

L'association Mouv'Enfants a saisi la justice pour demander l'annulation de la messe en plein air qui doit être organisée le samedi 26 septembre place de la Concorde, à Paris, à l'occasion de la visite du pape Léon XIV.

La messe en plein air du pape Léon XIV à Paris pourra-t-elle avoir lieu ? Alors que l'événement doit rassembler des milliers de personnes place de la Concorde et sur les Champs-Élysées le samedi 26 septembre, l'association Mouv'Enfants, engagée dans la lutte contre les violences faites aux mineurs, a saisi la justice. Elle réclame au tribunal administratif de Paris que l'événement soit tout bonnement annulé, révèle franceinfo. Cette messe est organisée à l'occasion de la visite du pape Léon XIV en France, qui se tiendra du 25 au 28 septembre.

Auprès de franceinfo, le président de l'association Mouv'enfants, Arnaud Gallais, estime qu'au vu du nombre de lieux existants réservés aux pratiquants, il ne devrait pas être nécessaire qu'un lieu public leur soit mis à disposition pour ce genre d'événement. Alors que ces dernières années, les prières de rues organisées par des personnes d'autres confessions, en particulier les musulmans, ont fait couler beaucoup d'encre, Arnaud Gallais regrette qu'il y ait deux poids, deux mesures.

330 000 enfants victimes de pédocriminalité

"On se pose la question dans ce pays quand il s'agit des musulmans, en disant : 'C'est des prières de rue, ce n'est pas possible'", mais "pour un pape à la tête d'une organisation criminelle, je le dis comme ça et je l'assume, on déroule le tapis rouge pour le chef !" déplore-t-il. Au micro de franceinfo ce mercredi, Arnaud Gallais a rappelé que depuis 1950, dans l'Hexagone, pas moins de 330 000 victimes de pédocriminalité dans l'Église avaient été recensées.

Le président de l'association de protection des enfants a regretté que le Vatican n'ait, selon lui, "jamais rien fait" pour les victimes, estimant même qu'au contraire le Saint-Siège avait "participé à couvrir ces crimes de masse". Avec l'organisation de cette messe en plein air, Arnaud Gallais l'assure : ce sont "beaucoup de victimes [qui] sont heurtées par le message que ça renvoie". Le tribunal administratif de Paris devrait rendre sa décision dans les jours qui viennent.