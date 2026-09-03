Résultat EuroDreams (FDJ) : le tirage de ce jeudi 3 septembre 2026 [EN LIGNE]

EURODREAMS. Le tirage EuroDreams a eu lieu. Y a-t-il eu un grand vainqueur ce jeudi 3 septembre ? Les résultats sont désormais disponibles.

Un joueur a-t-il remporté le tirage EuroDreams de ce jeudi 3 septembre 2026 ? On connaît enfin le résultat gagnant ! Alors, fallait-il parier sur le 3 ? Le 25 ? Le 40 ? Ou bien peut-être le 34 ? Tous les résultats EuroDreams gagnants sont à retrouver ci-dessous sans plus attendre. Malheureusement, il semble qu'il n'y ait pas eu de grand vainqueur ce jeudi. Personne n'a eu suffisamment de chance pour parier sur la totalité du résultat EuroDreams.

Mais contrairement au Loto et à l'Euromillions, le montant du jackpot n'évoluera pas en prévision du prochain tirage. Le montant en jeu lundi 7 septembre, jour du prochain rendez-vous, est toujours de 20 000 euros par mois pendant trente ans. Quoi qu'il en soit, qu'il n'y ait pas eu de gagnant au premier rang de ce tirage EuroDreams ne veut pas dire qu'aucun joueur a réussi à remporter quelque chose. En effet, selon la répartition des gains affichée sur le site de la Française des jeux ce soir, il existe près de 110 000 vainqueurs qui ont tenté leur chance à ce tirage. Et en France, qui plus est ! Êtes-vous l'un d'eux ?

Tirage du jeudi 03 septembre 2026 8 - 18 - 20 - 22 - 33 - 40 1

Ces autres gains qu'il est possible de remporter au tirage EuroDreams

Si les joueurs participent au tirage EuroDreams avant tout dans l'espoir de remporter le jackpot, soit les 20 000 euros par mois pendant trente ans, il existe bien évidemment d'autres gains. Ainsi, un joueur qui parvient à trouver les six chiffres mais pas le numéro Dream empoche 2 000 euros par mois pendant cinq ans. Pour les gains qui suivent en revanche, il ne s'agit pas de rente, mais de montants versés en une seule fois.

Ils vont de 2,50 euros pour les joueurs qui trouvent au moins deux bons numéros, à plusieurs centaines d'euros. Comptez environ six euros de gains pour un joueur qui aurait trouvé trois des bons chiffres du résultat EuroDreams gagnant, une quarantaine d'euros pour ceux qui parient sur quatre bons numéros, et entre 400 et 600 euros environ pour cinq numéros.