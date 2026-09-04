Résultat Euromillions : le tirage du vendredi 4 septembre 2026 [EN DIRECT]

Le tirage Euromillions du vendredi 4 septembre 2026 est lancé et le résultat tant attendu se dévoile en direct pour 89 millions à gagner.

Ce vendredi 4 septembre 2026, des millions de joueurs à travers l'Europe retiennent leur souffle avant le tirage de l'Euromillions. La cagnotte mise en jeu s'élève à 89 millions, une somme de nature à transformer radicalement le quotidien de celui ou celle qui décrochera la bonne combinaison. Les résultats sont à suivre en direct ci-dessous, dès leur publication officielle par la FDJ.

Mardi dernier, le jackpot n'a trouvé preneur, alimentant ainsi la progression de la cagnotte jusqu'à son niveau actuel. Si aucun joueur n'a réuni les cinq numéros et les deux étoiles gagnantes, six participants ont tout de même atteint le rang 2, en validant les cinq bons numéros sans décrocher les deux étoiles. Le tirage de l'Euromillions de ce soir constitue donc une nouvelle opportunité pour les joueurs qui espèrent mettre fin à cette série sans grand gagnant.

Qui peut tenter sa chance au résultat de l'Euromillions ce soir ?

Pour participer au tirage de l'Euromillions, une seule condition d'accès s'applique : être majeur. Chaque grille est proposée au tarif de 2,50 euros. En France, cette mise ouvre automatiquement droit à un code My Million, composé de deux lettres et sept chiffres, attribué de façon aléatoire et permettant de remporter un million d'euros supplémentaire, indépendamment du résultat de l'Euromillions principal.

Le résultat de l'Euromillions attendu bien au-delà des frontières françaises

L'Euromillions est né en 2004 sous l'impulsion conjointe de la France, de l'Espagne et du Royaume-Uni, avant de s'élargir dès octobre de la même année à l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse. Ce sont ainsi neuf nations qui organisent simultanément chaque tirage de l'Euromillions, réunissant un bassin de près de 214 millions d'habitants potentiellement concernés. À cela s'ajoutent des territoires comme Monaco, Andorre et le Liechtenstein, qui participent également à l'aventure.

Quelle que soit la diversité des situations monétaires dans ces pays et principautés, les jackpots de l'Euromillions sont systématiquement libellés en euros, garantissant une référence commune à tous les participants. Cette uniformité renforce la dimension véritablement paneuropéenne du jeu, qui dépasse largement le cadre d'une simple loterie nationale. Le résultat de l'Euromillions de ce vendredi 4 septembre 2026 sera ainsi scruté depuis Lisbonne jusqu'à Vienne, en passant par Dublin et Genève.

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