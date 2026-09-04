Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 4 septembre 2026 dévoilés [EN LIGNE]

Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 4 septembre 2026 dévoilés [EN LIGNE]
La Rédaction

Le résultat de l'Euromillions est tombé ce vendredi 4 septembre 2026 et le jackpot de 89 millions repart pour un nouveau tirage sans vainqueur au sommet.

Ce vendredi 4 septembre 2026, la cagnotte de l'Euromillions atteignait 89 millions, mobilisant des millions de joueurs à travers le continent. Le résultat du tirage est disponible ci-dessous, officiellement confirmé par la FDJ.

 

Pour ce tirage de l'Euromillions, la combinaison gagnante se compose des numéros 11, 12, 19, 27 et 46, accompagnés des étoiles 4 et 12. Le jackpot de 89 millions n'a pas trouvé preneur, mais un joueur a décroché le rang 2 en validant les cinq bons numéros ainsi qu'une étoile, ouvrant droit à un gain supérieur à un demi-million d'euros. La FDJ propose à ce type de grand gagnant un accompagnement personnalisé, accessible en composant le 09 69 36 60 60.

Le résultat de l'Euromillions prolonge une série sans vainqueur au sommet

Le tirage de l'Euromillions de ce vendredi fait écho à celui du mardi précédent, qui s'était lui aussi conclu sans vainqueur au jackpot. À deux reprises consécutives, la combinaison complète est restée hors de portée des participants, alimentant une attente qui dépasse largement les seules frontières françaises. Cette accumulation progressive de la cagnotte est précisément ce qui confère à l'Euromillions son pouvoir de fascination unique en Europe.

Le tirage de l'Euromillions, une mécanique continentale à nul autre pareil

La structure de l'Euromillions repose sur la mise en commun des mises de neuf pays participants, ce qui distingue radicalement cette loterie des jeux strictement nationaux. Ce modèle, né en 2004, est ce qui permet de constituer des jackpots d'une ampleur inégalée sur le continent. C'est cette mutualisation à l'échelle européenne qui transforme chaque tirage de l'Euromillions en événement populaire massif.

Participer à l'Euromillions ne nécessite que 2,50 euros par grille, un tarif délibérément accessible pour maximiser la participation. Chaque grille jouée en France intègre automatiquement un code My Million, une séquence alphanumérique qui ouvre la possibilité de remporter un million d'euros supplémentaire, indépendamment du résultat principal. Ce dispositif exclusivement français enrichit la participation sans modifier le montant de la mise.

Dernières mises à jour

- Quelle probabilité de gain à l'Euromillions, quel que soit le nombre de joueurs ?

Contrairement à une idée reçue, vos chances de remporter le jackpot de l'Euromillions ne dépendent pas du nombre de participants. Seul compte le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser : 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Quant au choix des numéros, aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats. Certains misent sur des chiffres personnels, d'autres analysent les statistiques de sorties, et d'autres encore optent pour l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

- Des records de gains qui font rêver les joueurs français

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Pour percevoir ces gains, les heureux gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ.

- Gagnants de l'Euromillions : la France bien placée en Europe

Avec 134 jackpots remportés, la France se hisse à la deuxième place du classement européen des gagnants de premier rang à l'Euromillions. Le Royaume-Uni devance ses voisins avec 137 victoires, tandis que l'Espagne complète le podium avec 124 gagnants. Derrière, le Portugal totalise 86 jackpots, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Une fois les résultats connus, les joueurs disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux.

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