Tirage Euromillions : tous les résultats du vendredi 4 septembre 2026 dévoilés [EN LIGNE]

Contrairement à une idée reçue, vos chances de remporter le jackpot de l'Euromillions ne dépendent pas du nombre de participants. Seul compte le nombre de combinaisons possibles que la grille permet de réaliser : 139 838 160. Qu'il y ait un ou quatre millions de joueurs, la probabilité reste strictement identique pour chaque grille jouée. Quant au choix des numéros, aucune méthode scientifique ne permet de prédire les résultats. Certains misent sur des chiffres personnels, d'autres analysent les statistiques de sorties, et d'autres encore optent pour l'option "flash", qui génère automatiquement une combinaison aléatoire.

En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont remporté la somme record de 250 millions d'euros à l'Euromillions. C'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur ayant tenté sa chance à Tahiti avait décroché 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait remporté 178 millions d'euros en novembre 2025. Pour percevoir ces gains, les heureux gagnants disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ.

Avec 134 jackpots remportés, la France se hisse à la deuxième place du classement européen des gagnants de premier rang à l'Euromillions. Le Royaume-Uni devance ses voisins avec 137 victoires, tandis que l'Espagne complète le podium avec 124 gagnants. Derrière, le Portugal totalise 86 jackpots, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants. Une fois les résultats connus, les joueurs disposent de soixante jours pour réclamer leurs gains auprès de la Française des jeux.

23:04 - Le prix d'une grille Euromillions, expliqué Depuis la création du jeu, le prix d'une grille simple est fixé à 2 €, dont seulement 1 € est redistribué aux joueurs. En France, l'introduction du jeu complémentaire My Million, en février 2014, a porté le tarif minimal à 2,50 € par grille. Au Royaume-Uni et en Suisse, les prix sont respectivement de 2 £ et 3,5 CHF, ajustés selon les taux de change. Par ailleurs, l'option Étoile +, disponible pour 1 € supplémentaire, permet de multiplier les gains sur certains rangs intermédiaires, séduisant les joueurs souhaitant maximiser leurs gains en cas de combinaison partiellement gagnante.

22:52 - Une loterie transnationale à grande échelle L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent ce tirage, sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Le jeu fonctionne avec quatre devises différentes : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension internationale permet d'atteindre des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales. En contrepartie, les chances de gagner sont considérablement réduites. Concernant les résultats, le code My Million est dévoilé aux alentours de 20h30-45 sur TF1, pendant ou peu après le journal de 20 heures, avant que la combinaison gagnante soit révélée dans la foulée.

22:42 - Fraude à l'Euromillions : l'affaire des tickets volés En juin 2007, un couple propriétaire d'un débit de tabac parisien et un complice ont été mis en examen pour escroquerie portant sur 35,565 millions d'euros. Le buraliste aurait subtilisé deux tickets gagnants à un joueur régulier en lui indiquant qu'il n'avait rien gagné, avant de les faire encaisser par un tiers. C'est une série de signaux d'alerte qui a déclenché l'enquête judiciaire : les mêmes numéros continuant d'être joués par la victime et un transfert bancaire suspect vers l'étranger.

22:30 - Les origines européennes de l'Euromillions Lancé début 2004 à l'initiative de la France, l'Espagne et le Royaume-Uni, l'Euromillions a rapidement élargi son périmètre. Dès octobre 2004, l'Autriche, la Belgique, l'Irlande, le Luxembourg, le Portugal et la Suisse rejoignaient l'aventure. Plusieurs principautés participent également : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Au total, ce sont environ 214 millions d'habitants qui composent le bassin potentiel de joueurs. Par ailleurs, un code My Million est tiré à chaque tirage, garantissant ainsi un nouveau millionnaire en France chaque mardi et chaque vendredi, indépendamment du jackpot principal.

22:18 - Cinq amis d'Île-de-France et le record de l'Euromillions En août 2025, cinq amis originaires d'Île-de-France ont remporté ensemble 250 millions d'euros à l'Euromillions, soit le plafond maximal du jackpot. Fait remarquable : c'était, selon les informations rapportées, "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait décroché 220 millions en 2021, et un retraité du Sud de la France 200 millions en décembre 2020. Un couple alsacien a quant à lui remporté 178 millions en novembre 2025. Les tirages ont lieu chaque mardi et vendredi.

22:06 - Le scandale des profils gagnants de l'Euromillions en Belgique Le journal belge Sud Presse a révélé que la Loterie nationale composait elle-même les profils des gagnants de l'Euromillions pour les rendre moins identifiables. Une gagnante âgée de Blankenberge avait ainsi été présentée comme "une famille avec deux enfants de Gand". Un ancien responsable a témoigné avoir reçu l'ordre de fabriquer ces profils, ce que les directeurs de la loterie ont nié. Cette affaire soulève des questions sur la transparence autour de l'identité des grands gagnants du jeu.

22:00 - Comment récupérer ses gains à l'Euromillions Les gagnants de l'Euromillions disposent de soixante jours pour se manifester auprès de la FDJ et réclamer leurs gains. Ce délai court à compter de la date du dernier tirage auquel le reçu a participé. Passé ce délai, les sommes non réclamées sont définitivement perdues. Pour les joueurs en ligne, le gain est automatiquement crédité sur le compte joueur. En point de vente, les gains inférieurs à 30 000 euros se récupèrent directement sur place, ceux compris entre 30 000 et 500 000 euros nécessitent un centre de paiement FDJ, et au-delà de 500 000 euros, il faut contacter le service des grands vainqueurs. La FDJ rappelle également sa vigilance face aux arnaques : elle "ne demandera jamais d'argent pour vos gains".

21:54 - Comment choisir ses numéros à l'Euromillions ? Choisir ses numéros à l'Euromillions relève avant tout du goût personnel. Certains joueurs optent pour des chiffres chargés de sens — date de naissance, numéro fétiche —, tandis que d'autres consultent les statistiques de sorties disponibles sur le site de la FDJ. Mais le hasard restant le seul maître du jeu, aucune méthode ne permet réellement de prédire le résultat du tirage. Pour ceux qui préfèrent s'en remettre entièrement au sort, l'option "flash" génère automatiquement une combinaison aléatoire, que ce soit en point de vente, sur le site ou l'application de la FDJ.

21:48 - Toutes les combinaisons de l'Euromillions ont-elles les mêmes chances ? L'Euromillions repose entièrement sur le hasard. Aucune stratégie ne permet d'anticiper le résultat du tirage : toutes les combinaisons disposent exactement de la même probabilité d'être tirées. Ainsi, une combinaison comme 1-2-3-4-5 avec les étoiles 6 et 7, prise ici à titre d'exemple fictif, a autant de chances de sortir que n'importe quelle autre. Ce jeu réunit neuf pays européens, parmi lesquels la France, l'Espagne, le Portugal, le Royaume-Uni, l'Irlande, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse et l'Autriche, ce qui démultiplie le nombre de participants à chaque tirage.

21:42 - Le plafond de la cagnotte de l'Euromillions relevé à 250 millions d'euros Longtemps plafonné à 190 millions d'euros, le jackpot de l'Euromillions peut désormais atteindre 250 millions d'euros. Ce montant record a déjà été décroché à trois reprises en quelques mois : en Autriche le 28 mars 2025, en Irlande le 17 juin 2025, puis en France le 19 août 2025. Pour tenter leur chance, les joueurs doivent sélectionner cinq numéros parmi cinquante et deux étoiles parmi douze. Les participations sont acceptées jusqu'à 20h15 le jour du tirage, en point de vente ou en ligne.

21:36 - Les plus gros gains jamais remportés en France à l'Euromillions En août 2025, cinq amis d'Île-de-France ont décroché la somme record de 250 millions d'euros — "la toute première fois qu'ils jouaient tous ensemble". Avant eux, un joueur de Tahiti avait remporté 220 millions d'euros en 2021, un retraité du Sud de la France avait empoché 200 millions d'euros en décembre 2020, et un couple alsacien avait décroché 178 millions d'euros en novembre 2025. Ces gains exceptionnels illustrent la capacité de l'Euromillions à transformer du jour au lendemain le quotidien de ses participants.

21:30 - Le Royaume-Uni, la France et l'Espagne dominent le palmarès des gagnants de l'Euromillions Depuis la création de l'Euromillions, le Royaume-Uni domine le classement des gagnants de premier rang avec 137 vainqueurs du jackpot. La France suit de près avec 134 gagnants, devant l'Espagne et ses 124 lauréats. Plus loin dans le classement, le Portugal totalise 86 gagnants, la Belgique 48, la Suisse 26, l'Autriche et l'Irlande 21 chacun. Le Luxembourg ferme la marche avec seulement 4 gagnants du jackpot. Cette répartition géographique reflète en partie le poids démographique et le niveau de participation de chaque pays au jeu.

21:24 - Jouer à l'Euromillions coûte 2,50 € en France En France, une grille Euromillions est fixée à 2,50 euros depuis février 2014. Ce tarif inclut la participation obligatoire au jeu complémentaire My Million, sans aucun supplément à régler. Le prix de base du jeu était initialement de 2 euros à sa création. Au Royaume-Uni et en Suisse, les montants diffèrent : respectivement 2 livres sterling et 3,50 francs suisses, ajustés selon les taux de change. Pour participer, les joueurs doivent être âgés d'au moins 18 ans. Inutile de trouver la combinaison complète pour remporter un gain : plusieurs rangs de gains existent en dessous du jackpot.

21:18 - L'Euromillions, une loterie transnationale aux gains démultipliés L'Euromillions est proposé dans douze pays européens, dont trois micro-États : Monaco, Andorre et le Liechtenstein. Dix sociétés de jeux coorganisent les tirages sans se concurrencer sur leurs territoires respectifs. Le jeu fonctionne avec quatre devises : l'euro, la livre sterling, le franc suisse et le franc pacifique. Cette dimension transnationale permet d'atteindre des jackpots bien supérieurs à ceux des loteries nationales, mais elle réduit considérablement les chances de gagner. Une portée internationale qui explique en grande partie l'attrait croissant pour ce jeu à travers l'Europe.

21:12 - À l'Euromillions, récupérer ses gains dépend du montant remporté La chance vous sourit au tirage de l'Euromillions ? Les démarches pour toucher vos gains varient selon la somme remportée. Si vous avez joué en ligne, votre compte est directement crédité. En point de vente FDJ, vous pouvez récupérer votre gain sur place jusqu'à 30 000 euros. Au-delà, il faut se rendre dans un centre de paiement FDJ. Enfin, pour les gains égaux ou supérieurs à 500 000 euros, la FDJ propose un accompagnement personnalisé aux grands gagnants. Trois situations, trois procédures distinctes.

21:06 - À l'Euromillions, les gains ne sont pas taxés en France En France, les gains remportés à l'Euromillions ne sont pas imposables : ils sont considérés comme un accroissement de patrimoine. Une situation différente de celle qui prévaut en Espagne, au Portugal ou en Suisse, où les gains dépassant certains seuils sont taxés entre 10 % et 35 %. Une nuance importante toutefois : dès l'année suivant le gain, les revenus générés par le placement de la somme — intérêts, dividendes ou loyers — sont, eux, soumis à la fiscalité classique.